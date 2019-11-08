国土空间多规合一 “一张图”2020年完成

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，按照党中央、国务院决策部署，落实最严格的生态环境保护制度、耕地保护制度和节约用地制度的重要举措。11月7日，自然资源部召开新闻发布会，介绍《指导意见》出台的背景、意义及主要内容等。

《指导意见》提出，划定落实三条控制线，要落实最严格的生态环境保护制度、耕地保护制度和节约用地制度，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。要坚持底线思维、保护优先，多规合一、协调落实，统筹推进、分类管控。

计划到2020年底，结合国土空间规划编制，完成三条控制线划定和落地，协调解决矛盾冲突，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控。到2035年，通过加强国土空间规划实施管理，严守三条控制线，引导形成科学适度有序的国土空间布局体系。（记者高伟）

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