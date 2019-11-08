中国电影：“走出去”更要“走进去”

电影《红海行动》剧照

近日， 入选奥斯卡“最佳动画长片”的32部动画片初选名单公布，国产动画《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》赫然在列，中国电影“走出去”再次成为热点话题。从上世纪80年代主要依靠国外电影节获奖开启世界对中国电影的认知，到上世纪90年代中外合拍模式如火如荼，再到如今越来越多的中国电影进入国外发行公司视野，中国电影不仅“走出去”，也在“走进去”，勾勒出中国由电影大国走向电影强国的征程。

作品更多元 体制更完善

曾几何时，李小龙的功夫片是最具有世界认知度的中国电影名片，功夫片、古装片是颇受海外欢迎的国产电影类型。自2002年开始，中国电影产业化加速，国产电影向国际推广的步伐也不断加快，“借船出海”“联合造船”，涌现了《英雄》《功夫》《让子弹飞》《一代宗师》等一系列海内外耳熟能详的电影。2012年，中国电影全年总票房达170.73亿元，跃居世界第二并保持至今。如今，国外观众能在银幕上看到《战狼2》《红海行动》《流浪地球》《我和我的祖国》等突破古装片和功夫片类型窠臼、千姿百态的中国电影，类型越来越丰富，题材越来越多元，体现出中国电影工业化水平不断提升、电影产业生态不断成熟完善。

国家“走出去”重点工程助推作用越发凸显。主要表现在从国家层面推动到民间电影交流协调推进，从“要平台”到自己“搭平台”，让中国电影“走出去”步伐更加稳健。根据《中国广播电影电视发展报告》（2019）数据显示，中共十八大以来，国家主管部门推出的“丝绸之路影视桥工程”，截至2018年年底，共实施项目400多个。“中非影视合作创新提升工程”完成英语、法语、斯瓦希里语、豪萨语等多个语言、200多部优秀影视作品配译，在非洲40多个国家播出。“中国当代作品翻译工程”（影视类）也向海外推出了《滚蛋吧！肿瘤君》等多部优秀电影。2019年，第六届丝绸之路国际电影节征集到俄罗斯、印度、伊朗等国家的400多部参评影片，涵盖40多个国家和地区。

互联网渠道成为新亮点。近年来，国内电影企业“走出去”热情高涨，除了传统的电影节和影展渠道，更多地依靠商业渠道进入国外市场，而国外专注中国电影发行的公司越来越多。随着互联网的发展，中国电影“走出去”从单一的院线发行变成线上线下平台结合发行，有的甚至和国内同步上映。据媒体报道，今年国庆前夕，影片《决胜时刻》《银河补习班》通过移动电影院北美版（Smart Cinema USA）在北美实现了与国内院线同步上映，引发海外观影热潮。未来，互联网发行也将成为趋势，越来越多的国外观众将在网上欣赏到中国电影作品。

质量和数量仍是短板

当下，中国电影“走出去”在作品类型的丰富度、渠道的多元化上已经实现较大提升。但也要看到，中国电影“走出去”还存在一些突出问题，比如，适合“走出去”的作品不多，海外票房不高。根据原国家新闻出版广电总局统计数据，中国电影海外票房收入从2014年的18.7亿元增长到2017年的42.53亿元，与国内票房增长相比，增速较为缓慢。电影《战狼2》在北美的票房仅为272万美元，《美人鱼》323万美元，《港囧》只有130万美元。究其原因还是文化隔阂带来了“文化折扣”。比如，国外观众很难理解《芳华》中，何小萍为何要冒着被开除的危险去偷同事军装照相。此外，国外观众不习惯字幕带来的观影障碍、国内缺乏具有全球化视野的专业人才，都是制约中国电影“走出去”的短板。

提升作品的文化内涵

如何让中国电影“走出去”的脚步更快，道路更宽？业内人士认为，让国外观众看懂并且看进去，不仅要“走出去”，也要“走进去”，这是中国电影的必修课。这需要解决3个关键点。

加强对影片的前期策划，从海外观众的视角充分考虑影片的立意、选题、角度、文化内涵。一些外国电影之所以能取得高票房，关键在于其对全球化市场精准深入的研究，并到当地取景、聘用当地演员等。如《碟中谍4》在加拿大、阿联酋、捷克、俄罗斯、印度等地取景，对影片取得良好的全球票房成绩起到了推动作用。

提升作品的文化内涵，提高艺术感染力。以近年来在我国引起热议的印度电影为例，《摔跤吧！爸爸》《起跑线》无不是关注现实、充满人文关怀的现实主义佳作。这也启示我们，中国电影“走出去”必须讲述当代故事，坚持现实主义手法，以思想精深、艺术精湛、制作精良的作品表现民族文化独特的审美韵味和民族情感，才能以文化人，以情感人。

调整电影叙事模式，采用中西视角结合的电影叙事。以今年奥斯卡最佳动画短片《包宝宝》为例，就以饺子这个中国传统文化符号为切入点，以西方视角透视中国家庭教育的普遍“痛点”，感动了中外观众。

(责编：罗知之、杨曦)