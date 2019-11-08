人民网>>财经

中国电影：“走出去”更要“走进去”

胡  祥

2019年11月08日08:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

电影《红海行动》剧照

近日， 入选奥斯卡“最佳动画长片”的32部动画片初选名单公布，国产动画《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》赫然在列，中国电影“走出去”再次成为热点话题。从上世纪80年代主要依靠国外电影节获奖开启世界对中国电影的认知，到上世纪90年代中外合拍模式如火如荼，再到如今越来越多的中国电影进入国外发行公司视野，中国电影不仅“走出去”，也在“走进去”，勾勒出中国由电影大国走向电影强国的征程。

作品更多元 体制更完善

曾几何时，李小龙的功夫片是最具有世界认知度的中国电影名片，功夫片、古装片是颇受海外欢迎的国产电影类型。自2002年开始，中国电影产业化加速，国产电影向国际推广的步伐也不断加快，“借船出海”“联合造船”，涌现了《英雄》《功夫》《让子弹飞》《一代宗师》等一系列海内外耳熟能详的电影。2012年，中国电影全年总票房达170.73亿元，跃居世界第二并保持至今。如今，国外观众能在银幕上看到《战狼2》《红海行动》《流浪地球》《我和我的祖国》等突破古装片和功夫片类型窠臼、千姿百态的中国电影，类型越来越丰富，题材越来越多元，体现出中国电影工业化水平不断提升、电影产业生态不断成熟完善。

国家“走出去”重点工程助推作用越发凸显。主要表现在从国家层面推动到民间电影交流协调推进，从“要平台”到自己“搭平台”，让中国电影“走出去”步伐更加稳健。根据《中国广播电影电视发展报告》（2019）数据显示，中共十八大以来，国家主管部门推出的“丝绸之路影视桥工程”，截至2018年年底，共实施项目400多个。“中非影视合作创新提升工程”完成英语、法语、斯瓦希里语、豪萨语等多个语言、200多部优秀影视作品配译，在非洲40多个国家播出。“中国当代作品翻译工程”（影视类）也向海外推出了《滚蛋吧！肿瘤君》等多部优秀电影。2019年，第六届丝绸之路国际电影节征集到俄罗斯、印度、伊朗等国家的400多部参评影片，涵盖40多个国家和地区。

互联网渠道成为新亮点。近年来，国内电影企业“走出去”热情高涨，除了传统的电影节和影展渠道，更多地依靠商业渠道进入国外市场，而国外专注中国电影发行的公司越来越多。随着互联网的发展，中国电影“走出去”从单一的院线发行变成线上线下平台结合发行，有的甚至和国内同步上映。据媒体报道，今年国庆前夕，影片《决胜时刻》《银河补习班》通过移动电影院北美版（Smart Cinema USA）在北美实现了与国内院线同步上映，引发海外观影热潮。未来，互联网发行也将成为趋势，越来越多的国外观众将在网上欣赏到中国电影作品。

质量和数量仍是短板

当下，中国电影“走出去”在作品类型的丰富度、渠道的多元化上已经实现较大提升。但也要看到，中国电影“走出去”还存在一些突出问题，比如，适合“走出去”的作品不多，海外票房不高。根据原国家新闻出版广电总局统计数据，中国电影海外票房收入从2014年的18.7亿元增长到2017年的42.53亿元，与国内票房增长相比，增速较为缓慢。电影《战狼2》在北美的票房仅为272万美元，《美人鱼》323万美元，《港囧》只有130万美元。究其原因还是文化隔阂带来了“文化折扣”。比如，国外观众很难理解《芳华》中，何小萍为何要冒着被开除的危险去偷同事军装照相。此外，国外观众不习惯字幕带来的观影障碍、国内缺乏具有全球化视野的专业人才，都是制约中国电影“走出去”的短板。

提升作品的文化内涵

如何让中国电影“走出去”的脚步更快，道路更宽？业内人士认为，让国外观众看懂并且看进去，不仅要“走出去”，也要“走进去”，这是中国电影的必修课。这需要解决3个关键点。

加强对影片的前期策划，从海外观众的视角充分考虑影片的立意、选题、角度、文化内涵。一些外国电影之所以能取得高票房，关键在于其对全球化市场精准深入的研究，并到当地取景、聘用当地演员等。如《碟中谍4》在加拿大、阿联酋、捷克、俄罗斯、印度等地取景，对影片取得良好的全球票房成绩起到了推动作用。

提升作品的文化内涵，提高艺术感染力。以近年来在我国引起热议的印度电影为例，《摔跤吧！爸爸》《起跑线》无不是关注现实、充满人文关怀的现实主义佳作。这也启示我们，中国电影“走出去”必须讲述当代故事，坚持现实主义手法，以思想精深、艺术精湛、制作精良的作品表现民族文化独特的审美韵味和民族情感，才能以文化人，以情感人。

调整电影叙事模式，采用中西视角结合的电影叙事。以今年奥斯卡最佳动画短片《包宝宝》为例，就以饺子这个中国传统文化符号为切入点，以西方视角透视中国家庭教育的普遍“痛点”，感动了中外观众。

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved