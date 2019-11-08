王新哲：充分发挥区块链技术在带动技术突破等方面的战略性作用

人民网北京11月8日电 （付长超）8日上午，2019可信区块链峰会在北京开幕。工业和信息化部总经济师王新哲、中国互联网协会理事长尚冰等出席峰会开幕式并致辞。

王新哲指出，以信息技术加速创新与融合渗透为突出特征的新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，区块链技术对于推动经济高质量发展、提升国家治理体系和治理能力现代化水平，具有非常重要的意义。

王新哲表示，工业和信息化部高度重视区块链技术产业发展工作，将加快推进区块链技术产业创新发展，大力推动区块链和经济社会深度融合，充分发挥区块链技术在带动技术突破、驱动经济发展、促进民生改善、推动社会进步等方面的战略性作用，为此重点抓好五方面工作。

一是跟踪分析前沿动态，加快完善顶层设计。围绕重点领域深入开展研究，准确把握区块链技术产业发展规律。进一步明确区块链技术产业创新发展的总体思路和实施路径，引导市场主体科学规划区块链产业布局。加强与“一带一路”沿线国家的交流与合作，加快构建完善产业公共服务体。

二是加强核心技术研发，持续提高创新能力。明确主攻方向，推动协同攻关，着力突破智能合约、共识机制、加密算法等关键核心技术。加快区块链和人工智能、大数据、工业互联网、车联网等新一代信息技术的深度融合，推动集成创新和融合应用。支持区块链开源社区建设，加快构建协同发展的生态体系。

三是加快应用落地步伐，推动区块链与实体经济融合。充分发挥区块链在促进数据安全共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，积极培育新业态、新模式。支持骨干企业打造一批可复制、可推广的典型案例，进一步打通创新链、应用链、价值链，加快丰富行业应用。

四是建立健全标准体系，构建完善产业生态。推动成立全国区块链和分布式记账技术标准化委员会，加快关键急需标准的研制和应用。积极对接ISO、ITU等国际标准组织，深度参与国际治理体系。引导和鼓励企业、高校和科研院所加强衔接互动，培育一批领军人物和高水平创新团队。

五是着力强化安全保障，引导产业健康发展。加强对区块链安全风险的研究和分析，探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系。加强监管科技手段建设。引导行业加强自律，落实安全责任，营造积极向上的良好氛围。

会上还成立了可信区块链推进计划项目组，发布《区块链白皮书（2019）》等研究成果。

此次峰会由中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会、可信区块链推进计划共同主办。来自国内外区块链领域专家学习、科研院所、企业代表等近2000余人参加。

(责编：栗翘楚、杨曦)