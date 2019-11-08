王新哲：区块链技术对于推动经济高质量发展具有重要意义

人民网北京11月8日电 （付长超）11月8日，工业和信息化部总经济师王新哲在可信区块链峰会上表示，以信息技术加速创新与融合渗透为突出特征的新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，区块链技术对于推动经济高质量发展、提升国家治理体系和治理能力现代化水平，具有重要的意义。

王新哲表示，工业和信息化部高度重视区块链技术产业发展工作，将加快推进区块链技术产业创新发展，大力推动区块链和经济社会深度融合，充分发挥区块链技术在带动技术突破、驱动经济发展、促进民生改善、推动社会进步等方面的战略性作用，为此重点抓好五方面工作。

针对下一步的重点工作，王新哲表示，一是跟踪分析前沿动态，加快完善顶层设计，围绕重点领域深入开展研究，准确把握区块链技术产业发展规律。二是加强核心技术研发，持续提高创新能力。明确主攻方向，推动协同攻关，着力突破智能合约、共识机制、加密算法等关键核心技术。三是加快应用落地步伐，推动区块链与实体经济融合。充分发挥区块链在促进数据安全共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，积极培育新业态、新模式。

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