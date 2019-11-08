长春长生生物科技有限责任公司破产

新华社长春11月8日电（记者周立权、赵丹丹）11月8日，深圳证券交易所网站发布《长生生物科技股份有限公司关于公司全资子公司破产清算的公告》，宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。

公告称，近日，长生生物科技股份有限公司全资子公司长春长生生物科技有限责任公司收到吉林省长春市中级人民法院民事裁定书，法院认为，《长春长生生物科技有限责任公司破产清算专项审计报告》显示，长春长生生物科技有限责任公司已经资不抵债，不能清偿到期债务，且无重整、和解之可能。管理人的申请符合法律规定，故依照《中华人民共和国企业破产法 》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定宣告长春长生生物科技有限责任公司破产。

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