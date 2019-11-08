工业和信息化部召开2019年燕山-太行山片区脱贫攻坚部省部际联系会议

2019年11月7日，工业和信息化部在内蒙古自治区乌兰察布市召开燕山-太行山片区脱贫攻坚部省部际联系会议，部党组书记、部长苗圩出席会议并讲话，国务院扶贫办党组成员、副主任夏更生，内蒙古自治区党委常委、常务副主席马学军，河北省副省长时清霜，山西省政府副秘书长梁敬华，发展改革委地区振兴司副司长王冬欣出席会议，工业和信息化部党组成员、副部长王志军主持会议。教育部等20家部际成员单位和北京市、天津市对口帮扶协作单位，三省区扶贫办、工信厅、通信管理局，乌兰察布市等6地市33个片区县人民政府，以及部机关有关司局共140余名代表参加会议。

苗圩指出，在全国上下深入学习党的十九届四中全会精神之际，召开片区部省部际联系会议是贯彻落实四中全会精神的具体行动。他充分肯定一年来三省区片区脱贫攻坚工作取得的显著成效，指出当前片区脱贫攻坚存在的薄弱环节，强调要坚持问题导向，以钉钉子精神、以绣花功夫解决“三保障”和饮水安全问题，以更大的力度补齐片区脱贫攻坚短板。苗圩要求三省区和部际成员单位以习近平总书记关于扶贫工作的系列重要指示批示和重要讲话精神为指导，坚决落实党中央、国务院决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实履行主体责任，强化部门帮扶责任，完善帮扶举措，狠抓落地见效，加强作风建设，一鼓作气、攻坚克难，以务实的工作、优良的作风，推动燕太片区高质量打赢脱贫攻坚战。

夏更生指出，一年来燕太片区脱贫攻坚取得的成绩来之不易、难能可贵，要求三省区和各部门强化责任担当，坚持目标标准，聚焦重点问题，巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚总结，确保全面高质量打赢脱贫攻坚战。发展改革委地区振兴司副司长王冬欣强调，要聚焦重点区域和重点任务，协调推进片区脱贫攻坚和区域发展，发挥片区联系机制作用，解决片区区域性整体贫困问题。

王志军强调，要聚焦目标，补短板，确保片区深度贫困地区不拖后腿，“两不愁三保障”不留死角；要明确任务，抓落实，认定目标一抓到底；要统筹兼顾，谋未来，做好片区脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接。

会上，内蒙古、河北、山西三省区介绍了脱贫攻坚工作进展情况，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家能源局和北京市扶贫支援办公室作了交流发言。参会代表还实地观摩了兴和县光伏扶贫村级电站项目、察右前旗三岔口乡十二洲村，考察了察哈尔经济技术开发区大数据基地。

在内蒙古期间，苗圩到伊利实业集团股份有限公司、中环光伏材料有限公司调研，了解企业发展情况和下一步规划，鼓励企业面对全球市场竞争，利用好内蒙古的资源优势，不断推进技术创新和管理创新，引领行业变革，努力实现高质量发展。内蒙古自治区主席布小林、呼和浩特市委书记王莉霞、自治区副主席艾丽华参加调研，自治区工信厅、通信管理局及部办公厅、规划司、人事教育司主要负责同志陪同调研。

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