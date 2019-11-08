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进博观察：在中国，连接世界

李彤

2019年11月08日18:50  来源：人民网-财经频道
 

第二届进博会上，株式会社ITO展台有不少国际采购商来咨询对接。

株式会社ITO社长伊藤春树有两个没有想到：一是他从去年的进博会“围观者”变成了今年的“参与者”；二是几天下来，通过博览会的平台更对接上了韩国、波兰、澳大利亚采购商，拓展了合作伙伴。

伊藤春树说，中国国际进口博览会的知名度很高，日本媒体也在关注报道。“本来第一届博览会就想报名，由于报名晚了没能赶上，今年一早就通过网站进行报名，很高兴真的报上了。这几天，不断有日本的朋友给我打电话，询问博览会的感受，看得出他们也在时时关注着。”

这不是一般性的展会。记者观察，展会集展示、交易与论坛于一身，更像是世博会、广交会、博鳌论坛的“三合一”版本。在展览馆内，参展国家和企业跃跃欲试，采购商和消费者摩拳擦掌；在交流时，新技术、新理念、新趋势是业界人士更为关心的话题。

与大型跨国公司、国际知名品牌相比，伊藤春树所在的企业只是个小型企业。“能获得这样的参与机会，我们非常珍惜。我们也在其他国家接触过不少展会，但多是大企业、大品牌在展‘肌肉’，小微企业能参与的不多。进博会不但给了参展企业更多机会，也为产业、区域提供了更大发展的增量空间。”

在展台，有不少来自五大洲的参展商，也到伊藤春树的展台咨询业务，这确实是他的“意外收获”，本是想参与中国市场的消费升级，没料到借助进博会平台，还联系了新的国际合作伙伴。

谈及进博会的平台，伊藤春树说，这是一个窗口，能够洞悉全球市场潮流，且中国市场的消费体量和消费升级空间又是大家非常关注的。绝大部分日本品牌都已在中国落地，只有在大市场推广成熟后才能更成功推向全球市场。日本产品重视“工匠精神”和“消费者感受”，针对不同功能做产品的细分，需要中国市场的规模化效应，进一步促进产品的研发和销售。

“我们的产品是洁面棉质用品，材质是可降解的植物纤维，这种技术已经有几十年了，现在能够被中国消费者认可，基础是百姓生活质量不断提高，社会对环保产品理念的认可。” 伊藤春树说。

“在中国，为全球”的理念，是很多进博会嘉宾的共识。乐高集团首席执行官倪志伟也表示，乐高愿意将玩乐体验带给中国儿童，同时也关注产品的数字化发展，希望将中国消费者的感受反馈到研发层面，把中国的市场经验推广到全球更多地方。目前，一些新产品在中国及亚太地区首发，之后再向全球其他地区推广。

如果将新技术、新理念比喻做新苗，那中国及全球市场更像是土壤，通过进博会平台能够实现规模化催生效果。同样，中国市场也需要大量的新苗，参与到区域经济和市场的发展。

记者观察，进博会期间有不少地方政府牵头的产业对接活动，各地根据自身特点和产业布局加大对接力度。人才、资金、技术、区域位置等优势，是外资选择区域重点布局的核心要素。在“兵团经贸合作对接会”现场，20多家外方企业与兵团签订协议，区域经济也通过更高水平的开放，推动更高质量的发展，更有粘性的连接全球经济。

(责编：庄红韬、付长超)
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