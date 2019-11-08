加强区块链技术研究和运用 推动税收治理现代化

人民网北京11月8日电 （记者车柯蒙）今日，中国国际税收研究会与维也纳经济大学全球税收政策研究中心在杭州联合举办“区块链技术应用于税收管理国际研讨会”。中外专家聚焦中国区块链的税务发展实践深入研讨，共同建议进一步将区块链技术应用于税收治理，加快实现税收治理体系和税收能力现代化。

“区块链技术是提升税收治理能力的新型技术手段，是助推实现税收治理现代化的良好契机和重要抓手。”中国国际税收研究会顾问王力表示，中国国际税收研究会将与国内外专家一道，加强合作，将区块链技术应用于税收治理，开启新形势下加快推进税收治理体系和治理能力现代化新篇章。

“中国是国际上‘区块链+税务’应用领域的先行者，”中国国际税收研究会副会长兼秘书长刘磊在研讨会上分享了中国税务应用区块链技术的最新进展。他表示，2018年8月深圳税务开出了全国第一张区块链电子发票，目前以前海为试点全面推广，从明年1月起将实现电子发票“全覆盖”，对使用区块链电子发票的企业根据实际不限量发票供应，这表明“区块链+税务”技术应用前景将越来越广阔。

国家税务总局深圳市税务局副局长李伟在研讨会上分享了区块链发票在深圳的运用成果。他指出，区块链技术突破了传统发票对客户端、税控器具的要求，不再对票量、票额进行限制，更有效避免了虚开发票、虚假发票、一票多报、虚报虚抵的风险，让发票回归商事活动凭证的本源。目前，试点已开具1000万张区块链发票，腾讯、平安、万科、地铁等企业都成为区块链发票用户，节省了企业时间成本和人力成本，财务管理更便利，企业得到了实实在在的利益。

区块链发票技术在中国的成功运用得到了与会中外专家学者的关注，他们高度评价中国税务在区块链技术应用上取得的成果。

维也纳经济大学全球税收政策研究中心主任杰弗里·欧文斯说，区块链技术在税收征管中发挥了重大作用，这体现了中国税务部门强大的执行力。安永全球政府和风险税收负责人克里斯·桑格探讨了区块链技术在全球的适用,认为中国税务在区块链数据方面的应用与尝试具有样本意义，非常值得各国借鉴。

浙江大学区块链研究中心副主任蔡亮介绍了联盟区块链的关键技术，可为居民办理异地公积金贷款和个税抵扣等业务提供技术支撑。吉林财经大学教授张巍建议，通过构建基于区块链技术的管理平台，利用区块链技术支撑业务管理的简化优化，使管理要素精准，让区块链技术更有效服务于税收征管现代化。复旦大学教授杜莉探讨了区块链技术在税银合作中的运用,让区块链技术更好为税收征管服务。

研讨会上，有关企业和服务机构也就各自领域的区块链技术研发及本行业区块链应用实践发表观点，探讨了区块链技术在企业增值税专票电子化、税务管理、金融创新上的实践应用，力争把区块链作为企业核心技术自主创新重要突破口。

(责编：车柯蒙、付长超)