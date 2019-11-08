“第二届进博会主宾国进口贸易指数”发布

人民网上海11月8日电 （记者刘洁妍）8日上午，“第二届中国国际进口博览会主宾国进口贸易指数”在进博会新闻发布厅正式对外发布，该指数由海关总署全球贸易监测分析中心与共建单位上海对外经贸大学共同编制，是我国首次发布以进博会主宾国为研究对象的贸易指数，能够客观系统地反映我国与主宾国进口贸易的发展变化、主宾国商品在中国市场的竞争力及中国进口需求的互补性，将为我国办好进博会、进一步扩大进口以及各国企业经营等提供决策参考和服务。
进博会主宾国指数从市场占有率、中国市场贡献率、产品相对竞争力、产品供给优势以及贸易互补度等多个方面来考察和测度近1年来我国与主宾国进口贸易的发展状况。该指标得分越高，表明我国与主宾国进口贸易发展越活跃，主宾国商品在我国市场竞争力越大，与中国进口需求的互补性越强。
数据显示，近1年第二届进博会主宾国进口贸易指数为60.97，上年同期为60.36，同比上升1.01%。表明我国与第二届进博会主宾国之间的进口贸易更趋活跃，总体发展取得进步，主宾国的商品进一步丰富了中国进口市场，中国的进口也在一定程度上促进了主宾国的经济增长。
海关最新统计数据同样印证这一点：今年前三季度，我国自第二届进博会15个主宾国合计进口1.45万亿元，增长9.5%，比参展国总体进口增速高出0.7个百分点，占同期我国进口总值的46.8%，比重提升0.3个百分点。
主宾国进口贸易指数进一步从商品维度对主宾国进口贸易画像。例如，从商品角度看，我国自主宾国进口的商品中，进步较快的是动物产品、艺术作品、食品饮料、运输设备、矿产品等。其中，运输设备贸易指数中，法国、意大利、捷克排名靠前；艺术品贸易指数中，俄罗斯、印度、意大利和法国位居前列。
“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大”。通过进博会主宾国进口贸易指数，各主宾国可以得出进一步深入挖掘中国市场的方案，通过优化对中国的出口商品结构，提高其产品在中国市场的总体竞争力及贸易潜力，扩大出口商品种类与数量；中国企业可依据商品画像，发现更具市场潜力的具体进口目标产品与进口目标国，提高进口商品的市场销量。主宾国进口贸易指数将在中国与主宾国、进口商和出口商之间搭建起一座沟通的桥梁，为双方探求合作方向、挖掘合作潜力提供科学的指导和服务。
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