上海海关发布进一步优化跨境贸易营商环境首批六大措施

人民网上海11月8日电 （记者刘洁妍）上海海关支持办好进博会促进贸易便利化新闻发布会8日上午在国家会展中心（上海）举行。会上，上海海关副关长柳波发布了上海海关下阶段进一步优化跨境贸易营商环境的首批六项措施。

一是落实“两步申报”改革试点。10月30日，上海关区正式启动“两步申报”改革试点。在保留现有申报模式的基础上，允许企业选择先“概要申报”，即无需一次性提交全部申报信息及单证，最少仅需填报9个项目，并确认2个物流项目，经海关审核后即可提离货物，之后在规定时间内完成第二步“完整申报”并办结其他海关通关手续。这项举措将推动海关对物流的最小化干预甚至不干预，降低企业经济和时间成本。

二是设立“疑难报关单受理专窗”。今年9月起，上海海关在现有12360咨询热线、通关现场业务咨询窗口等基础上，设立两级“疑难报关单受理专窗”。在全关26个通关现场设立52个“现场疑难报关单受理专窗”，受理企业提交的疑难单证，原则上当日处理答复，遇到无法解决的，提交至上海海关专窗专家团队。该举措将为解决通关现场疑难问题提供便利。“两级专窗”设立首月已处理疑难报关单471份。

三是开通上海海关12360热线综合查询平台。该平台运用大数据技术和智能化手段，整合海关报关单、邮包查询和归类化验等19项常用海关政务信息内容，通过提供一站式的移动端海关信息综合查询服务体系，实现海关政务服务手机办、随身查。平台上线将进一步完善上海海关的便民高效服务通道。

四是实施肉类和化妆品快速通关机制。上海海关先后两次下调进口肉类的查验比例和掏箱比例，9月进一步下调抽检比例，有效缩短进口肉类产品通关时长。压缩进口肉类、化妆品实验室检测周期，实施分组循环布控，预计肉类产品的实验室检测周期可压缩50%以上，化妆品的实验室检测周期可压缩30%以上。

五是进一步健全企业主动披露容错机制。上海海关简化作业流程、减少审批环节，优先处理事实清楚、案情简单、违法情节轻微的企业主动披露事项。在海关总署的指导下，拓展上海关区容错政策的受益范围，进一步降低诚信企业合规成本。

六是推进以信用为基础的企业管理。上海海关参与上海市公共信用信息平台与政务外网对接工程，导入关区资质类、信用类、行政处罚类信息，主动对接国税等部门，加强信息互通和执法联动，定期开展2800多家认证企业外部信用复核。联合市场监管部门对海关失信企业开展“由企及人”联合惩戒，依法将海关失信企业高级管理人员列入市场监管部门企业经营人员“黑名单”，共同营造公平诚信的口岸营商环境。

(责编：栗翘楚、庄红韬)