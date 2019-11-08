11月8日，在第二届中国国际进口博览会 国际质量创新论坛上，上海电力股份有限公司（下称，上海电力）董事长王运丹发表主旨演讲分享经验。

前不久上海电力获得了亚太质量组织（APQO）第19届“全球最佳绩效奖”，上海电力也是今年唯一获此殊荣的能源企业。

进博会期间，王运丹在接受《中国能源报》记者专访时，分享了上海电力近年来落实“走出去”、“引进来”战略，践行“一带一路”倡仪的心得和体会。

进博会让能源企业最受惠

中国能源报：2018年第一届国际进博会期间，上海电力都签署了哪些合作协议，目前这些项目推进情况如何？

王运丹：去年，我们分别与意大利安萨尔多能源公司、通用电气公司（GE）、俄罗斯苏艾科能源、印尼基德科矿山、德勤等公司签署了涵盖重型燃机、煤炭、咨询服务等多个领域的协议。

第一类是设备采购合同，与安萨尔多能源公司签署的燃气轮机设备及相关服务采购框架协议，标志着中国成功引进首台套75万千瓦GT36-S5型H级燃气轮机，相应的配套项目是国家电投上海电力闵行发电厂燃气——蒸汽联合循环发电机组示范工程，为中国目前最大的燃机项目，今年项目已经完成了政府层面的所有项目审批，不久将正式开工。可以说，一年来这个合同的履约非常顺利。严格意义上，这是一个集中国、意大利、瑞士三方智慧的项目，我们正齐心协力，集成先进技术，希望能共同将其建设成数字化智能燃机电站，打造成中国乃至全球的国际合作示范项目。

第二类是电力服务类合同，如与GE公司、德勤签署的合同就是服务类合同，这与上海电力正在致力提升的跨国经营能力（由本土企业向跨国经营企业转型）和专业服务能力相匹配，正在顺利执行中。

第三类是能源供应合同，一年来这类合同履约也很顺利，今年又继续签署了电厂的燃料供应合同。

中国能源报：如何看待进博会为能源企业带来的发展机遇？

王运丹：事实上，两年来，大家都已经明显感受到，进博会搭建了一个全球沟通交流的大平台，成效显著，它让中国与国际走的更近了，我们作为能源企业是最受惠的。

企业在践行国家“一带一路”倡议时，要“走出去”，也要“请进来”，进博会在“请进来”方面发挥非常积极的作用，不仅限于技术、理念和产品的引进，这个平台同时有助于世界各国政府、各国企业之间建立友谊，进而帮助企业更好地“走出去”。

马耳他项目打造国际合作共赢典范

中国能源报：随着中国对外开放程度的逐步提升，近年来，上海电力在走出去、引进来，参与“一带一路”国际合作方面取得了哪些成绩？

王运丹：上海电力在国家“一带一路”倡议及集团公司建设世界一流清洁能源集团的战略指引下，积极开拓海外市场，已在马耳他、黑山、日本、土耳其、巴基斯坦、西班牙等20多个国家开展了40多个境外项目，目前有9个项目已投产，这些项目涉及火电、光伏、风电、发输配电，服务范围涵盖EPC、运维、技术、咨询等。

整体上而言，2018年，上海电力的海外资产总额已经超过9 2亿元人民币，在运控股装机容量18.98万千瓦，在建设控股装机容量136.66万千瓦，海外营业收入7.96亿元。

中国能源报：有什么好的国际合作经验可与业内分享？

王运丹：可以说上海电力与马耳他的能源合作项目是到目前最成功的项目之一，国家电投上海电力是马耳他最大的外资企业。

我们从2014年底注册上海电力（马耳他）控股有限公司以来，先后投资1亿欧元、入股马耳他国家电力公司——Enemalta公司33.3%股权，投资1.5亿欧元控股马耳他最大电厂——D3发电有限公司90%股权。此外，我们还与马耳他政府携手开发第三方可再生能源市场，比如总装机容量46兆瓦的黑山莫祖拉风电站项目于2019年2月开始投入运营。

经过这几年耕耘，共赢效果已经显现，如马耳他总理所评价，以上一系列项目合作成为“马中经贸合作双赢的典范”，也被国务院国资委评选为“走出去”优秀案例，同时案例视频还被联合国计划发展署刊登于官方网站。

其中，入股Enemalta公司第一年即帮助公司实现扭亏为赢，上海电力也获得了相应的投资回报。在此过程中，帮助马耳他实现用户电价下降25%，从欧盟电价的前三高降到第二低，同时使当地停电时间从原来的每年十几个小时降到不足一个小时，电损也从原来14%下降到去年的4.7%。加上马耳他国内的一系列努力，政府财政也由原来的赤字变成引领欧盟。

2025年国际化指数超过30% “我们有信心”

中国能源报：上海电力在“走出去”方面的战略定位和目标是什么？

王运丹：应该说中国经济正在逐步增长，目前已是全球第二大经济体，这就愈发需要国内与世界逐步融合，逐步走向世界中心。在这个过程中，上海电力作为一个上市央企，我们的目标就是要为股东创造价值，为客户创造价值，同时实现自身价值。

上海电力从立足上海本地，到逐步走向国内，目前正在走向世界，我们目标是建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业，希望未来几年，上海电力的国际化指数能够得到大幅提高，到2025年国际化指数超过30%，甚至更高。

我们今年已经在海外的投资金额已经达到20亿美金，目前我们正在打造欧盟最高环保标准的样板火电厂，其环保指标比天然气电厂还要优，对此我们非常有信心。

中国能源报：上海电力刚刚获得了APQO的第19届最高级别“全球卓越绩效奖”，主要得益于什么？

王运丹：公司获此殊荣，是APQO对上海电力长期坚持精益管理、高质量发展所取得成效的肯定。

上海电力作为上市公司，信誉评级展望稳定，国内主体信用评级继续保持最高等级AAA水平，标普、穆迪、惠誉三大国际信用评级机构维持上海电力的投资级（BBB+、Baa2和BBB）信用评级。

截至目前，我们的资产总额超过1000亿元人民币，控股装机容量规模超过1500万千瓦，清洁能源占比超过45%。同时我们的煤电机组的节能减排技术、燃机控制+数字的一体化技术、海上风电技术均已达到世界领先水平。

事实上，从2012年我们就开始持续提升管理绩效。特别是在运营国际项目时，注重将先进能源技术、优质资本、多元化服务、合作共赢理念带到合作国家，同时引入国外先进技术、管理理念与优秀人才，重视文化融合，履行社会责任，促进经济、融入社区、改善环境、扩大就业，实现和谐共赢，促进海外长期可持续发展。（仝晓波）

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