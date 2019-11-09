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“全球首发”“中国首展”纷纷亮相进博会

超高人气见证中国经济活力（进博会观察）

本报记者  杜海涛  郁静娴  韩  鑫  沈文敏

2019年11月09日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　进博会是世界企业的舞台，也是一面折射中国经济活力的镜子。一场场热火朝天的供需洽谈，一笔笔真金白银的订单协议，一款款“全球首发”“中国首展”的创新产品……走进进博现场，能真切感受到中国经济的有力脉搏。

　　●市场需求旺盛带来展会高人气

　　走进食品及农产品展区，新西兰奇异果、赞比亚蜂蜜、澳大利亚乳制品……琳琅满目的产品摆满展台，一家家参展商忙着答复来往客商的问询，进博会的超高人气表明中国市场需求旺盛。

　　“目前，集团在中国的销售额占全球销售额的20%。”瓦克化学集团中国区总裁林博说，早在2010年，瓦克大中华区销售额就已超过德国，成为该集团全球第一大单体市场。今年瓦克集团不但再度参展，而且展位升级到独立展台。

　　进博会期间，意大利儿童绘画品牌CARIOCA与晨光文具签订了合作协议。“我们对市场前景充满信心。”晨光文具总裁陈湖雄说。

　　采购团腰包鼓鼓，强烈的购买欲扑面而来。本届进博会注册采购商逾50万人，规模超过首届。全国各地各行业组建了39个交易团、近600个交易分团。各地方采购商注册报名数量明显增加，和去年相比，有的交易团注册报名采购商数量甚至翻了倍。

　　今年，全部97家央企都组织了交易分团，专业采购人员总数约2.1万人，比去年增加4000多人。

　　陕西省商务厅副厅长唐宇刚介绍，今年，陕西交易团报名的采购单位超过2000家，参会人数超过5000人。

　　在距上海国家会展中心3公里的虹桥进口商品展示交易中心，来自60多个国家和地区、600多个品牌的商品应有尽有。线上销量同样不容小觑。数据显示，首届进博会后，天猫国际进口商品成交同比增长89.7%，其中不少商品都曾在进博会上初次亮相。

　　在11月6日举行的第二届进博会河南跨境电商对接采购暨现场签约会上，河南保税一举签下32.24亿元的进口商品和服务协议。

　　●借助科技蓄能中国企业创新力

　　走进进博会场馆，装备和科技类产品受到许多采购商密切关注。越是科技含量高，越是需求旺盛，这折射出中国企业借助国外高技术产品推动自身创新的迫切意愿。

　　江苏上龙供水设备公司董事长季能平说，他们在首届进博会上买到了两台西班牙产的大型龙门铣削加工设备，精度可控制在0.01毫米内，加工效率能提高3倍以上。“不仅能直接提升产品质量，还能推动企业自主创新。”

　　欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞表示，现在中国已经成为“世界的实验室”，越来越多来自中国的创新为世界经济发展贡献巨大力量。

　　●消费结构升级引导厂商更重品质

　　进博会上，众多进口商亮出看家产品，以品质竞逐中国市场。

　　“嘀！”一声响，左右两只杯子同时被注入不同风味的咖啡，香气瞬时扑鼻而来。意大利德龙公司的一款全自动咖啡机成功吸引了客商目光。

　　“如今中国消费者对于特色化、品质化商品需求强烈，中国是一个潜力巨大的咖啡消费市场。”德龙中国市场经理王颖斌说，目前公司已在所有咖啡机产品生产线推出全中文操作面板。

　　11月5日，贵州初好农业科技公司总经理邓鉴鑫匆匆赶来上海，想在进博会上寻找合适的生产设备厂家。“虽然公司刚成立，但我们立志成为世界顶尖的刺梨饮料加工企业。”邓鉴鑫坦言。

　　进博会上，像贵州初好那样的中小企业随处可见。在减税降费等政策带动下，我国中小企业展现出更强的活力，成为进口采购的主力军。

　　●良好营商环境给客商吃下定心丸

　　“周一在新西兰挤的鲜奶，周三就能送到中国消费者的餐桌上。”这样的“中国速度”让纽仕兰新云公司董事长盛文灏连连赞叹。

　　从8天清关到72小时清关，背后是大量制度创新。一方面是流程优化，从先验后放到验放分离，提高通关速度；另一方面是检疫前置，从过去事中单点检疫到事前全链条检疫，缩短检疫时间。

　　“升级版3D打印面膜有望加速落地中国店面。”在品质生活展区，爱茉莉太平洋市场部总经理高辛介绍，公司研发的定制3D打印面膜由于政策限制，在首届进博会时并不具备引进中国市场的条件。“得知消息后，政府有关部门负责人会后就来公司座谈，帮助寻找落地的机会。”今年，爱茉莉携第二代3D打印面膜入展进博会。“新产品在打印速度上比上代提升四五倍，更重要的是，将会与中国消费者亲密接触。”

　　在进博会现场，场馆内外构筑起一道知识产权保护的“围墙”。在参展商必经的综合服务区，知识产权保护与商事纠纷处理服务中心内，有关知识产权管理部门为参展方提供咨询和纠纷调处服务。与会外资企业负责人表示，中国加大知识产权保护力度，显著改善创新环境，给他们吃下了“定心丸”。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月09日 02 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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