前10月外贸延续平稳发展态势

本报北京11月8日电 （记者罗珊珊）据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.63万亿元，比去年同期增长2.4%，延续平稳发展态势。其中，出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，下降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%。10月份，我国进出口总值2.71万亿元。其中，出口1.51万亿元，增长2.1%；进口1.2万亿元，下降3.5%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来国际经济贸易增长放缓，但我国国内经济平稳运行，外贸进出口韧性增强，单月进出口已连续4个月保持在2.7万亿元以上的高位。

前10月，我国一般贸易增长且比重提升。一般贸易进出口15.19万亿元，增长4.8%，占外贸总值的59.3%。对欧盟和东盟等主要市场进出口增长。前10月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.47万亿元，增长9.4%，高出全国整体增速7个百分点，占外贸总值的29.1%。

前10个月，民营企业进出口快速增长，所占比重提升。民营企业进出口10.87万亿元，增长10.3%，占我外贸总值的42.4%，成为我国第一大外贸主体。前10个月，机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长。原油、煤、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。

图表来源：视觉中国

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 02 版）

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