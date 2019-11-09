第二届进博会主宾国进口贸易指数发布（进博会看点）

本报上海11月8日电 （记者田泓、杜海涛）由海关总署全球贸易监测分析中心与上海对外经贸大学共同编制的“第二届中国国际进口博览会主宾国进口贸易指数”8日对外发布。
进博会主宾国指数从市场占有率、中国市场贡献率、产品相对竞争力、产品供给优势以及贸易互补度等多个方面，考察近一年来我国与主宾国进口贸易的发展状况。该指标得分越高，表明我国与主宾国进口贸易发展越活跃，主宾国商品与我国进口需求的互补性越强。数据显示，近一年，第二届进博会主宾国进口贸易指数为60.97，上年同期为60.36，同比上升1.01%，表明我国与第二届进博会主宾国之间的进口贸易更趋活跃，总体发展取得进步，主宾国的商品进一步丰富了中国进口市场。通过该指数，各主宾国可以得出进一步深入挖掘中国市场的方案，提高其产品在中国市场的总体竞争力及贸易潜力。中国企业可发现更具市场潜力的具体进口目标产品与进口目标国。
海关最新统计数据也显示，今年前三季度，我国自第二届进博会15个主宾国合计进口1.45万亿元，增长9.5%，比参展国总体进口增速高出0.7个百分点，占同期我国进口总值的46.8%，比重提升0.3个百分点。
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