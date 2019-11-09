“开辟更多更新的旅行路线”

在第二届进博会2.2号馆，中国银行承办的供需对接会现场座无虚席。第A43号谈判桌上，苏州中国国际旅行社有限公司副总经理费新经过半小时的深入洽谈，愉快地和两家来自非洲肯尼亚和乌干达的旅行社达成合作意向。

“近年来，苏州出国游的旅客规模年均增长10%以上，旅行范围也从东亚、东南亚延伸到欧美、非洲。人们出国游的需求如此强劲，推动着我们开辟更多更新的旅行路线。”费新介绍，公司这次来进博会洽谈，就是想开拓非洲市场，寻找当地专业旅游机构，采购对方的接团服务。

“越来越多中国游客前来咨询肯尼亚马赛马拉野生动物园和乌干达山地大猩猩。我们相信，非洲旅游的前景会很不错。”费新说。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 05 版）

(责编：李枫、岳弘彬)