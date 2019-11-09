“四叶草”涌动发展活力

在进博会现场，常有这样的合影场景：一方挂蓝色证件，一方挂黄色证件，中间则摆放着一件展品。镜头定格的是一张典型的“成交照”，挂蓝色证件的是采购商，挂黄色证件的则是参展商。
做买卖，谋的是双赢，这从双方脸上的笑容就可以看出。对于采购商而言，在进博会发现的是适用的产品，是合作的可能，也是潜在的商机。而“全球首发”成为“进博热词”，同样意味着供给侧的拓展与升级。进博会这个“新时代国际合作的又一重要平台”，带来的是更多选择、更多机会，涌动的是更大潜力、更强动力。
未来出行解决方案、建筑垃圾循环利用设备、基于5G和8K的远程医疗技术……对于来自中国各地各企业的交易团而言，在进博会上感受世界经济脉动、把握技术进步风向、畅通资源流通渠道，能为高质量发展引入新动力、注入新活力。而这也是一种“倒逼的力量”，通过这扇窗口看到进步的空间，从而催动追赶的步伐。
“以开放促改革、促发展、促创新”。在开放中推进重点领域和关键环节改革，在开放中释放市场活力和社会创造力，在开放中抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，凝聚改革合力、积累发展经验、激活创新源泉，才能让改革再写新篇、发展更上层楼、创新奔涌向前。
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