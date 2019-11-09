“大平台”释放进博效应

在食品及农产品展区，前来洽谈猫山王榴莲采购生意的国内采购商一拨接一拨；在装备展区，几场国内外企业合作项目的签约仪式同时进行；在新闻发布厅，多个省份交易团召开发布会，完成一系列项目集中签约……

在“四叶草”中，各大展区每天人山人海，洽谈合作场景随处可见。作为国际合作的平台，这里汇聚各个企业的创新成果、核心技术。平台背后，是近14亿人的中国大市场，是涌动的活力与商机。中国改革开放的红利，让越来越多地方和企业从中获益，乘兴而来、满意而归。

进博会不仅是商品交易的平台，也是形象展示的平台。本届进博会，增设了4000平方米的“非物质文化遗产暨中华老字号”展区。文化搭好台，经济戏也同样可以开锣。陕西的小米、福建的茶叶、浙江的青瓷、山东的铜雕……展品让人目不暇接，不少企业表达了采购意向。文化遗产也是本地特产，非遗作品也是特色商品，有参展商表示，“我们要抓住这个机遇，把更多当地的特色产品推介出去”。

汇聚顶尖产品、对接供需双方，既能交易又能展示，既有合作也有竞争，进博会就是这样一个“买全球”“惠全球”的平台，让全世界的企业搭上中国发展的“快车”“便车”，共同创造更美好的生活。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 05 版）

(责编：李枫、岳弘彬)