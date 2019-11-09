“大平台”释放进博效应

在食品及农产品展区，前来洽谈猫山王榴莲采购生意的国内采购商一拨接一拨；在装备展区，几场国内外企业合作项目的签约仪式同时进行；在新闻发布厅，多个省份交易团召开发布会，完成一系列项目集中签约……
在“四叶草”中，各大展区每天人山人海，洽谈合作场景随处可见。作为国际合作的平台，这里汇聚各个企业的创新成果、核心技术。平台背后，是近14亿人的中国大市场，是涌动的活力与商机。中国改革开放的红利，让越来越多地方和企业从中获益，乘兴而来、满意而归。
进博会不仅是商品交易的平台，也是形象展示的平台。本届进博会，增设了4000平方米的“非物质文化遗产暨中华老字号”展区。文化搭好台，经济戏也同样可以开锣。陕西的小米、福建的茶叶、浙江的青瓷、山东的铜雕……展品让人目不暇接，不少企业表达了采购意向。文化遗产也是本地特产，非遗作品也是特色商品，有参展商表示，“我们要抓住这个机遇，把更多当地的特色产品推介出去”。
汇聚顶尖产品、对接供需双方，既能交易又能展示，既有合作也有竞争，进博会就是这样一个“买全球”“惠全球”的平台，让全世界的企业搭上中国发展的“快车”“便车”，共同创造更美好的生活。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】