“最大个”的巡逻艇

本报记者 沈文敏

在装备展区，来自意大利的法拉帝高速巡逻艇成了“明星”，由于“块头”太大，很多路过的人都难以拍到它的全貌。这是本届进博会体积最大的室内展品，这次是它的亚洲首秀。

这艘名为FSD195的高速巡逻艇，全长20米，重约37吨，采用碳纤维和钛金属等新型材料，配备两台1900马力发动机，最高速度超过55节。在35节的巡航速度下，可以续航525海里不加油。速度快还省油，这在高速船中很少见。它可以全天候持续高速执行海上搜救、巡逻、监控、缉私、反恐等任务。

“中国有很长的海岸线，对公务艇有很大需求，这正是法拉帝的强项。”法拉帝集团上海代表处首席代表陈钢说，在去年首届进博会上，他们已经接洽了一批中国客户，今年参展是有备而来，目前已接到一些采购意向。

“最能吃”的粉碎机

本报记者 谢卫群

在进博会室外展区，一辆建筑垃圾循环利用粉碎机成了网红。一辆大卡车进去，10分钟后全部变成了碎片，而且实现了金属与非金属分离。真是吃进去“垃圾”，吐出来“宝贝”。

它由德国阿吉斯公司制造，在进博会上全球首发。这台粉碎机容量巨大，一小时可以吃进150—200吨建筑垃圾。不仅可以将钢筋与混凝土分离，还能将混凝土分离成不同形状，可以是块状的，也能鸡蛋大小，还可以粉碎成沙子状。

如此能干，原因在其内部的装置：刀轴技术。刀轴可以移动，也可固定安装，还能装上履带直接开进工地，现场“开吃”，将吐出来的碎料再用于施工。“这台设备是专门针对本届进博会打造的。”阿吉斯进出口公司副总裁殷格·汉斯曼说，“预计中国到2020年将新产生建筑垃圾50亿吨，我们对满足中国市场需求充满信心。”

“最高”的堆垛机

本报记者 白 阳

“进博会场馆的展品限高是6米，为这个大个子破例放宽到了8米，但这也只展现了它不到1/3的高度”——在进博会装备展区，整体展开达25米的“小巨人”堆垛机宛如场馆的一根“顶梁柱”，成为众人“仰望”的对象。

这台料箱堆垛机由德国永恒力叉车制造公司生产，此次是其亚洲首发。“小巨人”虽然身形高大，却稳如磐石，动若脱兔——行动速度超过6米/秒。在全自动模式开启后，“小巨人”在高大的货架前飞速移动投递货箱，毫无钝阻感。

“小巨人”不仅“高”，而且“省”。由于安装了一个超强电容器，它能在制动过程中储存多余的能量，并在加速的时候将其重新输出到驱动装置中，减少了能量需求和供应成本。

“下届进博会，我们将展出更先进、完整的物流方案。”永恒力中国区总经理白大平说。

“最精准”的放疗仪

本报记者 曹玲娟

“这台放疗仪有不少全球之‘最’，但最大的特色，是‘准’。”在进博会7.1馆复星健康展台，复星医药副总裁汪曜对展出的全球首台磁共振实时引导放疗系统如数家珍。

美国威瑞公司临床市场副总裁麦克·萨拉森介绍，要想精确照射运动的肿瘤，就要实时看到患者体内器官运动状态，这是研发该放疗系统的初衷。在肿瘤的靶向治疗中，这台系统能通过磁共振成像实时定位，勾画、追踪肿瘤的形状和运动，调控自动射束，提高放疗的精确度和准确性。

“特别是对运动型器官，如肺、软组织等，这台放疗仪可以尽量保护周围健康组织。”汪曜说。复星医药和威瑞公司合作，将这台放疗仪带到进博会，“希望通过进博会的放大效应，将产品更快推向市场，惠及更多患者。”

“最聪明”的钢琴

本报记者 邝西曦

琴凳上仿佛有个“隐形人”，黑白琴键此起彼伏，动人的和弦从琴体中传出，悠扬的旋律声声入耳……这款“聪明”的“魔法”钢琴来自“百年品牌”施坦威。施坦威把尖端科技融入传统制琴技艺，近乎完美地还原艺术家在施坦威钢琴上的弹奏效果。借助高解析度录制、回放和编辑的新“魔法”，施坦威钢琴如同“专业录音棚”，精确捕捉每个人现场弹奏的细节，精准录制并细腻重现演奏时的力度与情感。

施坦威亚太区销售总监吴坚介绍，“施坦威非常重视中国市场，我们希望借助进博会寻找更多机会，帮助人们在学习音乐的同时感受艺术带来的愉悦。”

“最拉风”的风机

本报记者 田 泓

单支叶片长达107米——美国通用电气Haliade—X 12MW海上风机LM叶片，是第二届进博会上的“隐形冠军”。因为实物体量太大，展馆无法容纳，观众只能通过通用电气展台播放的视频一睹真容。

Haliade—X 12MW海上风机，堪称目前世界上出力最大、功率最强的风机。而这支叶片奇在虽然很长，重量却轻。原来，因为采用了碳纤维材料，叶片的硬度更高，重量更轻，捕风力却更强。记者获悉，第二届进博会结束后，通用电气就将在广东揭阳设立海上风电机组总装基地，为中国市场进行海上风机设计优化和适应性改造，以实现Haliade—X 12MW风机的本土生产能力。

“最轻盈”的羽绒

本报记者 韩春瑶 吕 莉

“轻如鸿毛”，是怎样的一种体验？加拿大羽绒被品牌圣纪旎芙带来了答案。展台前，4个圆球状的玻璃容器别具一格，装满了该企业主打的几类羽绒原材料，引得不少观众驻足，把手伸到容器中触摸蓬松温暖的羽绒。

工作人员将一团加拿大野生冰雁绒放到记者手中，几乎感觉不到重量。十几秒后，在羽绒的作用下，记者手心开始微微发热。记者在展台还看到，6个直径10厘米左右、高度超过半米的玻璃圆柱容器依次排列，里面是同等重量而蓬松度不同的羽绒。蓬松度越高，代表羽绒的质量越好。其中，蓬松度达900的白鹅绒几乎填满整个容器，而它仅重25克，相当于半个鸡蛋的重量。

得益于用料更高的蓬松度，鹅绒被等制成品压缩后平放在行李箱底部，不会占用太多空间，而且解压后能够迅速还原。圣纪旎芙生产总监夏芳说：“希望更多人了解我们，加快进入中国市场，给消费者带来优质生活体验。”

“最爽酷”的体验

本报记者 巨云鹏

戴上VR眼镜，眼前是一片雪山滑道。按照工作人员的指示，开始“滑行”，然后“起跳”，整个人“飞”在空中，仿佛真的置身滑雪胜地，摘下眼镜，直呼“太爽”。在国家会展中心（上海）北广场的冰雪体验区里，不少观众用VR的形式，逼真地体验了一把“雪山飞行”的感觉。

第二届进博会首次设立了冰雪体验区，溜冰场、雪地自行车、打冰壶……近5000平方米的场地上，形形色色、刺激炫酷的冰雪运动项目，不时激起人们的欢笑声。“这里太好玩了！”上海海关学院大二学生李灏昕是这个区的志愿者，体验区的热闹激起了她对冰雪运动的浓厚兴趣。

“2022年就要举办北京冬奥会了，希望更多人认识冰雪运动、爱上冰雪运动。”冰雪体验区组展单位中国机床总公司总经理助理张福华说。

“最清新”的地方

本报记者 姜泓冰

进博会观展人群川流不息，但在5.1馆有个展位，PM2.5浓度竟然是1微克每立方米！美国康宁公司展位上搭建了一间36平方米、顶部敞开的长方形会议室。室内一台装着陶瓷蜂窝状壁流过滤器的“康宁大气净化系统”原型机正在工作：吸进PM2.5浓度为20—30微克每立方米的空气，吹出PM2.5浓度不到1微克每立方米的新风。这里，被称为“进博会空气最清新的小客厅”。

康宁中国研发中心总监王力明介绍，这套大气净化系统的空气过滤器组件用天然无机矿物陶瓷制成，使用清水即可清洗并重复使用，不消耗耗材，不产生固体废物。第二届进博会是这套大气净化系统的全球首次亮相。“我们希望未来城市规划建设时能设置一套大气净化装置，让大环境变得更洁净。”

“最严格”的认证服务

本报记者 朱悦俊

“站在垃圾箱前，先将湿垃圾破袋倒出，再将袋子投到干垃圾处，步骤繁琐气味难闻……如果垃圾袋本身可降解，就可以解决这一难题，我们提供的生物降解测试服务就能帮助消费者识别哪些是真正可降解的垃圾袋。”德国莱茵TüV集团大中华区轻工产品服务副总裁丹尼拉·柏林介绍说。

在进博会服务贸易展区，展示的不是具体产品，而是“看不见的服务”。

如今，不少国家出台法令促使可堆肥塑料逐渐替代传统塑料，中国已成为全球可堆肥塑料产品的主要供应地。中国企业生产的此类产品，必须通过许多权威机构的严格认证才能进入欧盟、澳大利亚等市场，而TüV莱茵在上海成立的生物降解检测实验室就是受权威机构认可的实验室。

丹尼拉·柏林说：“随着中国垃圾分类政策细化推进，市场需求旺盛，我们将加大研发投入，打通整个产业链。”

图片说明：

图①：德国阿吉斯公司制造的垃圾粉碎机。

本报记者 谢卫群摄

图②：在医疗器械及医药保健展区，展出的全球首台磁共振实时引导放疗系统。

本报记者 曹玲娟摄

图③：品质生活展区的圣纪旎芙展台。

本报记者 韩春瑶摄

图④：意大利法拉帝巡逻艇内景。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑤：冰雪体验区，观众在体验VR互动滑雪。

本报记者 吕 莉摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 06 版）

(责编：李枫、岳弘彬)