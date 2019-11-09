电商搭平台 品牌引进来

“未来三年进口品牌商品采购额将达4000亿元。”第二届中国国际进口博览会开幕首日，京东正式宣布其进口品牌商品采购迎来“升级版”。据了解，自去年首届进博会以来，京东已完成直接签约采购1000亿元进口商品的目标。

“依托在物流、技术等零售基础设施领域的深度布局，京东致力于帮助全球优质知名品牌融入中国市场，在提速商品进口、加速消费升级的同时，助力推动中国产业升级和品牌升级进程。”京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人、全球购业务负责人韩瑞表示。

据了解，在本届进博会上，京东已与惠普、丹麦蓝罐曲奇、雀巢巴黎水、新西兰纽麦福、新西兰纽仕兰、瑞典拜奥达、品渥食品（德亚）、惠氏等大量国际品牌和机构完成签约。

吸引进口品牌

释放消费潜能

今年“6·18”，戴尔推出的一款高性能轻薄本新品在京东平台上线首日，销量即达到5月日均销量5倍以上。上市新品成为热销爆款，背后的秘诀之一便在于戴尔与京东在首届进博会上的“联手”。

去年进博会期间，京东与戴尔签署深化战略合作备忘录：京东将进一步加大对戴尔品牌笔记本、台式机等个人终端以及服务器、存储等IT基础架构解决方案产品的采购，戴尔则在云计算、大数据、物联网等领域与京东开展深度技术合作，并为京东平台用户提供定制化产品。

更精准的消费需求感知、更充分的采购供需对接、更深度的技术研发合作……今年进博会期间，更多国际品牌与京东实现深度合作：11月5日，京东超市与意大利对外贸易委员会签署合作谅解备忘录，在京东超市平台开设的“意大利国家馆”将引入多个意大利品牌，加速拓展中国市场；11月6日，京东宣布与惠普签署深化战略合作备忘录，除了加大相关产品采购力度，未来还将通过大数据分析，帮助惠普推出更多定制产品，满足国内消费者对高品质产品的需求。

法国洗护品牌馥绿德雅成交额同比增长178%；乐高品牌产品成交额同比增长230%；以宽头牙刷为代表的进口口腔产品成交额达去年同期的10倍……今年京东“11.11全球好物节”首日，一批进口品牌在京东平台的成交额增长显著，显示了国内市场对进口品牌的需求潜能。

京东集团副总裁、京东零售集团消费品事业部总裁冯轶表示：“伴随国内消费需求潜能持续释放，进口产品在中国迎来重要发展机遇。电商平台应成为联结进口产品与中国消费者的桥梁，不仅提升进口品牌和产品在中国的影响力，也为中国消费经济发展持续注入动力。”

物流高效智能

选购放心便捷

“现在能吃上马来西亚猫山王榴莲了，口感还有保证！”一名不久前购买了直采猫山王榴莲的用户在商品页面写下了好评。今年5月，海关总署发布公告允许符合相关检验检疫要求的马来西亚冷冻榴莲进口。6月，京东开启马来西亚原产地猫山王冷冻榴莲直采，首批采购规模达3亿元。

“让国内消费者买到新鲜的猫山王榴莲，需要强大的冷链物流技术保障和冷链仓网布局支持。”京东冷链生鲜业务负责人刘颖介绍，“直采的猫山王榴莲，除了在配送末端用保温箱加专业冷媒的形式送到消费者手中，其余环节均在零下18摄氏度的冷冻状态下实现全程冷链运输。”

如今，越来越多国内消费者通过京东平台选购来自全球的生鲜产品。今年年初，京东7FRESH海外直采团队前往智利、加拿大、新西兰、苏格兰、丹麦等国家和地区，先后推出智利三文鱼等多款进口生鲜产品。

生鲜尤需新鲜。为此，京东7FRESH在供应链优化上做足文章：实行从产区到餐桌全程精细化管控，力求产品品质稳定；应用智能物流冷链技术，依托国内9个全温层覆盖生鲜冷库和冷链运输车；坚持海外直采，减少中间环节。以原产于澳洲的车厘子为例，采摘后48小时内即空运直达京东仓库，以确保新鲜。

目前，京东已在全球范围内布局跨境物流网络，包括十余个跨境口岸、110多个海外仓以及近千条全球运输链路，覆盖全球超过200个国家和地区，为商家提供一站式跨境供应链服务。

技术赋能助力，不仅让物流通畅，更令选购安心。近年来，京东联合海外品牌商、京东国际供应链、保税仓、出入境检验检疫部门等合作方，推出智臻链防伪追溯平台，从海外源头开始溯源监管。

截至2019年6月底，智臻链区块链防伪追溯平台入驻商品已超过6万，提供逾600万次售后用户访问查询。

推出定制产品

满足多样需求

今年“双11”期间，京东旗下主营跨境进口商品业务的“海囤全球”吸引大批网友选购。数据显示，海囤全球目前已吸引超过2万个品牌入驻。自去年进博会以来，海囤全球新品牌数量同比增长超过150%。

京东平台2019年前三季度销售数据显示，墨西哥、葡萄牙、爱尔兰等国的进口商品下单金额同比增幅超过100%。

“电商平台连接着生产商和消费者，不仅能引导消费，更能通过数据汇聚把分散的、零星的需求，形成规模化效应，实现反向定制、量身定制，从而形成消费者与品牌商之间的良性互动。”中国政策科学研究会常务理事、经济政策委员会副主任徐洪才表示。

既要卖得广，也要卖得巧。借助大数据分析技术，京东让“引进来”的海外品牌更“懂”中国消费者：与宝洁公司推进顾客对工厂（C2M）反向定制模式，借助平台大数据及用户画像报告，为其提供新品研发建议；与联合利华开展供应链合作，提出各渠道库存优化调整方案，确保渠道库存满足消费者需求。

“以进博会为契机，京东将服务更多海外优质进口品牌。”韩瑞说，除了提供高效便捷的交易平台，还将搭建完善物流体系、开放科技创新成果，为进口商提供高质量物流服务保障和智能供应链等多项技术服务，不断满足国内消费者多样化、差异化需求。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)