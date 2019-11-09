全面升级进博会服务（进博会服务美好生活）

从首届进博会唯一财产险指定服务商，到第二届进博会核心支持企业和指定保险服务商，中国太平洋保险集团（简称“中国太保”）为进博会提供的保险服务，由去年350亿元总保额的一揽子保险保障方案，升级为今年“产、寿、健”一站式的综合保险保障和一体化的风险管理服务，涉及风险保障总保额逾5000亿元。

保额的跃升，意味着中国太保对本届进博会守护保卫责任的全面升级。从前期的筹备演练，到会期展区的炫彩展示，再到全球范围内合作的开花结果，中国太保开启进博会2.0模式。

展会保障

全程覆盖

中国太保为本届进博会提供的风险保障，既包含知识产权、关税保险、网络安全等新兴风险，也包括参会各类人员的人身安全风险保障，真正做到“全牌照、全方位、全覆盖”。

为此，中国太保特别组建了5支专项团队，提供志愿者服务、进博会现场服务、保险保障服务、风控理赔服务以及应急救援服务。

今年的财产险保障升级到了“全生命周期、全程覆盖”，从展台搭建到展中风控，以及撤展存在的风险全部考虑在内，是一个全生命周期的服务。此外，财险还围绕“6+365”更新优化进博会全生命周期支持保险方案，力争做到展期一周，服务一年。

寿险板块在进博会现场提供就医绿色通道，一有意外情况发生，第一时间响应，安排“一对一”就医陪诊服务，同时打通理赔绿色服务通道，在最短时间内完成理赔服务。

来自太保安联的8名志愿者组成健康险应急救援团队，反复进行心肺复苏和脚扭伤两项伤情演练，确保进博会期间可以提供专业周到的医疗保障和应急救援服务。

科技助力产品创新

智能风控设备根据体验者的行为进行实时识别并互动预警，模拟视频直接将体验者带入自动驾驶场景，演绎如何为自动驾驶提供全方位服务……

在中国太保展台上搭设的模拟仿真驾驶舱里，这些护航体验让体验者身临其境。

这个被称为“太睿保”的体验项目，成为中国太保现场发布活动的一大亮点。通过车联网大数据智能运营平台——“太睿保”，可以接入各类车载人工智能设备，实现驾驶行为监测、危险驾驶预警、事故过程回放等多项风险干预及防控功能。

保障有力，活动精彩。11月5日，中国太保护航智慧出行启动仪式暨科技保险体验区开幕式现场，展示了中国太保在5G、自动驾驶、智能风控等保险前沿科技领域的探索和实践，启动并发布了长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作项目。

据介绍，长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟于今年10月20日在浙江乌镇正式成立，旨在搭建长三角“5G+智能驾驶”的合作与创新平台，研究构建更加高效和安全的智能交通体系，推动汽车与保险行业产业升级。本次保险合作，是中国太保探索“5G+智能驾驶”产业发展保险保障的先行先试项目。中国太保参与申请的科技部国家重点研发计划“新能源汽车”专项“自动驾驶电动汽车集成与示范项目”，也在进博会现场正式启动。

合作交流迈向深入

进博会服务贸易展区A5—01展台，海蓝色的“O”字标识显得轻灵雅致。这是本届进博会唯一一家康养服务参展商——法国欧葆庭的展位。

欧葆庭是中国太保探索养老产业的全球合作伙伴。去年11月，太保欧葆庭运营管理合资公司设立，双方以此为平台开展了全方位、多层次合作。运营合资公司已开始深度介入中国太保家园养老社区项目的前期工作，提供包括投资置地、产品设计、建筑设计、筹备开业管理等方面的专业技术支持，全面引进欧葆庭的先进理念和专业技术，包括照护、房务、管理的全套标准操作流程，并根据中国市场特点进行本土化的完善和延展。

本届进博会上，双方合作再升级并签订新的合作协议，将共同开拓中国的健康养老市场，特别是城市市区内的护理康复型刚需项目，并预计首先在上海、南京等老龄人口众多的城市取得突破。中国太保由此将初步形成城郊颐养、旅居乐养、城市康养“全龄覆盖”的产品体系。

进博会期间，中国太保还在财产险国际合作交流方面有新动作，与日本三井住友海上公司举行第十届高层战略峰会，围绕新的战略合作进行探讨。

《 人民日报 》（ 2019年11月09日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)