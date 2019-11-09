华侨城推进文旅产业高质量发展

11月6日，在第二届中国国际进口博览会期间，国务院国资委以“开放发展，创新发展”为主题，主办中外企业国际合作论坛。中央企业与各国企业的合作，为各国企业提供了广阔的市场机遇、投资机遇、增长机遇。
“作为中央企业文化产业的重要代表，华侨城将与境外合作伙伴携手夯实合作，加大对外开放力度，让文化、旅游、城镇化、大健康等业态与国际接轨，满足人民对美好生活的向往。”华侨城集团相关负责人表示。
探索城市公共文化空间建设
华侨城东部工业区向文化产业转型，就是华侨城集团基于深圳城市空间多元发展，并和国际接轨的创新尝试。在对国内外多个类似的旧工业区改造地进行了实地考察与分析后，华侨城集团因地制宜，对深圳原东部工业区大面积旧厂房进行改造，确定了LOFT创意文化园的建设模式，并将其建成具有华侨城特色的产品创新、研发和示范基地。
五年前，从英国留学归来的黄家和选择在OCT—LOFT华侨城创意文化园开设自己的设计工作室，“我辗转考察了多地选择办公地点，华侨城创意文化园的氛围让我眼前一亮。最近几年，已经有越来越多的文创团队选择在这里落地。”黄家和说，“艺术家在这里不是一种职业，生活在这里的每个人都是艺术家。”
如今的OCT—LOFT华侨城创意文化园，已进驻300多家艺术馆群和创意机构，成为具有一定影响力的创意设计、文化艺术高地，形成了以创意设计、当代艺术、先锋音乐为核心的品牌集聚地带，完成了从旧厂房到年产值达百亿元的文创产业园区的蝶变。
打造知名文旅品牌
更好推进文化和旅游领域创新发展，打造国内外知名文旅品牌，是当前文旅企业的重要发展目标。
围绕创意设计、当代艺术与先锋音乐三个主要维度，OCT—LOFT华侨城创意文化园打造了诸多针对不同细分领域的主题活动：创意节、T街创意市集、一人一世界设计师讲座等。
OCT—LOFT华侨城创意文化园的品牌影响力不断扩张，示范效应逐渐明显。在创意设计领域，华侨城创意文化园引领深圳市40余个市级文化产业园区加快向好发展，形成深圳市创意文化产业集聚效应，作为深圳全新的城市文旅品牌吸引着世界各地游客的到来。
在OCT—LOFT华侨城创意文化园这一模式的启发下，华侨城集团以“赋能美好生活”作为出发点和落脚点，持续“擦锈防锈、吐故纳新”的城市发展与建设工作。
2017年，首届安仁双年展在成都安仁古镇举行，中国建筑师刘家琨改造设计的安仁双年展主展场宁良厂房，成为华侨城用艺术激活安仁历史的场所之一；2018年，天津华侨城LOFT美亚创意文化园开园，迈出成为津城文创领域的标杆和大运河文化带示范典范的第一步；2020年，华侨城旗下云南文投集团建设的中柬文化创意园项目计划落成，将作为华侨城的重点文旅项目，促进中柬两国文化艺术交流。
“在开放合作、开放创新、开放共享的指引下，华侨城会坚定创新驱动、开放发展的决心和信心，推动城市发展与更新，加强对外交流与合作，推进文化和旅游领域高质量发展。”华侨城相关负责人表示。
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