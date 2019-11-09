10月份CPI今日公布 涨幅或连续2个月处“3时代”

中新网客户端北京11月9日电 (谢艺观)国家统计局9日将公布10月居民消费价格指数(CPI)。受猪肉等食品价格上涨影响，市场普遍预计，10月CPI同比涨幅或连续第2个月处于“3时代”。
CPI走势图。来自国家统计局网站
CPI同比涨幅或较上月扩大
猪肉等价格上涨作用下，国家统计局此前公布的数据显示，9月CPI同比上涨3%，涨幅较前月扩大0.2个百分点。
据Wind资讯统计，19家研究机构对10月CPI同比涨幅的平均预测值为3.4%。其中，预测的最大值为3.8%，最小值为3.0%，若上述平均预测值兑现，CPI涨幅将较9月扩大0.4个百分点，连续第2个月处于“3时代”。
多数券商机构预计，10月CPI同比涨幅较上月有所扩大。
交通银行首席经济学家连平分析，蛋类和禽类价格持续上涨；蔬菜类价格延续下降趋势。猪肉价格仍在上涨，带动牛、羊肉价格小幅上升，预计10月食品价格环比延续上涨势头，同比涨幅进一步扩大。另，10月国内成品油价有过一轮小幅下调，预计非食品价格同比涨幅比上月小幅下降至0.9%左右。
“同时，10月翘尾因素将下降至-0.3%的水平，比上个月下降0.2个百分点，一定程度上缓解CPI上涨压力。初步判断10月CPI同比涨幅可能在3.1-3.3%左右，取中值为3.2%，涨幅进一步扩大。”连平表示。
也有券商机构认为10月CPI同比涨幅会较上月持平。申万宏源宏观高级分析师秦泰分析，食品方面，10月肉类普涨格局预计持续，下半年以来，鲜菜鲜果供给持续较为充足；非食品方面各主要分项供给充足。综合看，10月CPI同比将稳定在3.0%左右。
猪肉价格仍是关注重点
近月来，猪肉价格走势成为人们关心的话题。
据全国农产品批发市场价格信息系统监测，10月猪肉平均批发价格呈持续上涨态势，进入10月下旬，涨幅有所收窄。
农业农村部发展规划司司长魏百刚日前表示，吉林、辽宁、山东等12个省生猪存栏环比增加或持平，生产恢复向好的因素明显增多，生猪生产整体上进入止降回升的转折期。按照这一趋势，年底前生猪生产产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。
“当前非洲猪瘟疫情得到了较好的控制，从中央到地方出台了一系列稳定猪肉生产的政策，随着政策效果的不断显现，猪肉的供求关系会逐步得到缓解，价格经过一段时间会回归到正常区间。”国家统计局新闻发言人毛盛勇10月18日在发布会上介绍。
未来CPI同比涨幅态势如何？
据农业农村部监测，11月1日—11月7日，猪肉价格小幅上涨，环比大幅缩窄。19种蔬菜平均价格环比有所下降，鸡蛋价格有所上升，重点监测的5种水果平均价格保持环比下降态势。
北京大学经济学院教授曹和平向中新网记者表示，“受猪肉等食品价格因素影响，四季度CPI涨幅会有所上升，但全年看，突破3%的可能性不大。”
在连平看来，近期猪肉价格环比涨幅有所收窄，但上涨趋势仍在延续，未来一段时间猪肉价格仍将是带动食品价格和CPI上涨的主要因素，并带来牛肉、羊肉、蛋类等食品价格上涨趋势。
“非食品价格上涨动力不足，扣除食品及能源后的核心CPI涨幅在相对较低水平。预计今年四季度到明年一季度CPI仍将处于高位，阶段性高于3%。”连平说。
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