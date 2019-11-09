三菱电机执行董事：做中国需要的企业，让日本技术优先落地中国

人民网上海11月9日电（王晓霞 张靖 玄番登史江）5日开幕的第二届中国国际进口博览会逐渐步入尾声，但这对于很多参展商来说，只是开始。进博会为参展商带来的不仅仅是现场的一笔笔订单和订单背后的长期经济效益，更是对今后如何进行自身发展，如何多点出发以合作谋共赢，持续发展壮大的思考。正是这样的“溢出效应”，吸引了一大批进博会“回头客”。

在首届进博会上以“会跳扇子舞”的机械臂“一战成名”的三菱电机就是“回头客”之一。人民网对第二次参加进博会的三菱电机株式会社执行董事、中国总代表富泽克行进行了专访。

“做中国需要的企业”

“进博会的成果不仅限于展会期间，它的后续效应会持续发酵，这对我们来说是最难能可贵的。” 富泽的这番话，代表了众多进博会“回头客”的心声。

去年参加第一届进博会时，三菱电机做了充分的准备，他们主打的展品主题是智能化制造。通过进博会，他们与长荣股份、特变电工等中国大型制造业企业成功签订了合作协议。一年来，进博会集成的成果不断发酵，溢出效应逐渐显现。

今年，作为进博会的“回头客”，三菱电机在去年的基础上升级了思路，他们不断思索什么才是为中国所需要的企业，怎样才能成为这样的企业。“今年的展台上没有去年那样在数百只千纸鹤中“跳扇子舞”的机械臂，因为我们把为中国提供有益解决方案放在了重中之重，也只有这样才能有效推动我们在中国的事业发展”，富泽说。

本届进博会上，三菱电机在去年“智能制造”的基础之上，增加了“睿捷出行”、“智慧城市”、“品质生活”几个领域的展示。中国经济正在经历由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对此我们深有同感。我们要同中国一道建设便捷、舒适、安心、安全的社会。在这方面三菱能做什么？我们在深入、慎重地思考后，提出了上面的四大领域”，富泽表示。

“让日本技术优先落地中国”

此次三菱除了主打的四大领域外，在绿色发展方面也下了一番功夫。中国常说“精益生产”，而三菱的E-JIT技术平台则在此基础上增加了对环境的考量。E-JIT中的E指能源与环境，JIT指生产制造的高效化，也就是“资源和能源在必要的时间、必要的场所、使用必要的量”。

“这项技术是由我们公司日本研究所研发出来的，但实用性验证是在中国开展的，未来也将优先落地中国，进入中国市场”，富泽介绍。

“与中国企业一道解决中国问题”

以合作谋共赢是进博会体现的理念，也是参展商的心声。“在我看来，让中国市场更加开放，进一步推动高质量发展是进博会非常重要的一个主题。作为三菱，也希望进一步开放和创新，这与中国的发展方向不谋而同。我们不想做‘独行侠’，我们更希望与中国企业合作伙伴一同解决中国当前面临的社会问题。”富泽说，“希望通过本次进博会能与有共鸣的合作伙伴开启崭新的交流。”

今年8月底，三菱的社长访华，与中国工信部直属科研事业单位信息通信研究院就今后共同助力绿色发展签订了合作协议。“我们真诚地希望能与更多的中国事业单位、研究所、政府部门形成合作关系，在研究技术层面、实业层面等多方面开展合作研究。而进博会就是给予我们接触众多层面机会的平台，因此我们在去年的基础上进行优化升级，希望进一步用好展会资源”，富泽表达了对把握进博商机分享中国进一步扩大开放、消费升级红利的期待。

“希望今年成为中日共同开拓第三国市场的元年”

在5日的开幕式上，中国国家主席习近平指出，“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大”，“中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明”。这番话让富泽对未来更有信心，同时也让他感到“要拿出行动不负期待”的“压力”。

“现在，中国在很多方面已经走在了世界的最前端。特别是数字化信息方面，中国已经超过美国。对于三菱来说，我们应当有效把握中国的这一优势，与中国共同发展，将中国的优势与日本的优势横向结合，构建双赢的关系，这对在中国市场开展业务来说是重中之重。同时通过在中国市场取得的成绩，作为中国的合作伙伴共同开发第三国市场也是日本企业接下来的努力方向。希望今年成为中日共同开发第三国市场的元年”， 富泽说。

“今年是新中国成立70周年，也是日本启用新年号“令和”的一年，今年对中日两国都是具有重大意义的新起点。日中两国的进一步合作对于我们企业来说是求之不得的机会，我们坚信就像习主席所说，中国经济将稳步转向高质量发展阶段。中国一定会发展得更好，我们必须在中国市场做出更多努力。” 在采访的最后，富泽表达了自己的期待。

三菱电机株式会社执行董事、中国总代表富泽克行在展台接受人民网采访。（人民网记者 王晓霞摄）

第二届进博会上的三菱电机展台。（玄番登史江摄）

第二届进博会上的三菱电机展台。（玄番登史江摄）

三菱电机展台的“睿捷出行”展区。（玄番登史江摄）

(责编：申佳平、章斐然)