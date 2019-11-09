2019年10月份CPI和PPI有涨有跌

人民网北京11月9日电 国家统计局今天发布了2019年10月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师沈赟进行了解读。

一、CPI环比涨幅与上月相同，同比涨幅扩大

从环比看，CPI上涨0.9%，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨3.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.78个百分点；非食品价格上涨0.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.12个百分点。食品中，鲜果和鲜菜供应充足，价格分别下降5.7%和1.7%，两项合计影响CPI下降约0.14个百分点。鸡蛋价格由涨转降，下降1.5%，影响CPI下降约0.01个百分点。猪肉价格上涨20.1%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约0.79个百分点，占CPI环比总涨幅的近九成。受猪肉价格上涨拉动与消费替代需求影响，牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格均有所上涨，涨幅在1.0%—3.1%之间，四项合计影响CPI上涨约0.06个百分点。非食品中，受换季影响，服装价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点。国庆节期间出行增加，宾馆住宿、旅行社收费和飞机票价格分别上涨2.1%、0.7%和0.5%，三项合计影响CPI上涨约0.01个百分点。

从同比看，CPI上涨3.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。其中，食品价格上涨15.5%，涨幅扩大4.3个百分点，影响CPI上涨约3.05个百分点；非食品价格上涨0.9%，涨幅回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.70个百分点。食品中，鲜菜价格下降10.2%，鲜果价格由涨转降，下降0.3%，两项合计影响CPI下降约0.28个百分点。猪肉价格上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点，占CPI同比总涨幅的近三分之二。牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格涨幅在12.3%—21.4%之间，五项合计影响CPI上涨约0.41个百分点。非食品中，医疗保健、教育文化和娱乐、衣着价格分别上涨2.1%、1.9%和1.2%，三项合计影响CPI上涨约0.49个百分点。交通和通信价格下降3.5%，影响CPI下降约0.42个百分点；其中，汽油和柴油价格分别下降15.4%和16.2%，两项合计影响CPI下降约0.36个百分点。

扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点；同比上涨1.5%，涨幅与上月相同。如扣除猪肉价格上涨因素，CPI环比上涨约0.1%，同比上涨约1.3%，总体稳定。

二、PPI环比小幅上涨，同比继续下降

从环比看，PPI上涨0.1%，涨幅与上月相同。其中，生产资料价格持平；生活资料价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有17个，比上月减少1个；下降的16个，增加5个；持平的7个，减少4个。主要行业中，由降转涨的有石油和天然气开采业，上涨0.8%；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨0.4%；燃气生产和供应业，上涨0.3%。降幅收窄的有黑色金属矿采选业，下降0.5%，比上月收窄1.9个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，下降0.3%，收窄1.0个百分点；煤炭开采和洗选业，下降0.1%，收窄0.1个百分点。农副食品加工业上涨1.8%，涨幅与上月相同。有色金属冶炼和压延加工业由涨转降，下降0.3%。

从同比看，PPI下降1.6%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降2.6%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格上涨1.4%，涨幅扩大0.3个百分点。主要行业中，降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降17.9%，比上月扩大4.5个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降12.0%，扩大2.4个百分点；化学原料和化学制品制造业，下降6.2%，扩大0.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，下降6.1%，扩大0.3个百分点。涨幅回落的有黑色金属矿采选业，上涨12.5%，回落3.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨0.2%，回落0.8个百分点。煤炭开采和洗选业由涨转降，下降1.0%。据测算，在10月份1.6%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.4个百分点。

(责编：马昌、岳弘彬)