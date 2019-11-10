第二届中国国际进口博览会上，一件件展品吸引着目光，一个个“大单”刷新着纪录，一笔笔合作涌动着商机。规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好，是第二届进博会的目标，也是五洲宾客对进博会的共同印象。

听一听现场的声音，话一话收获的成果，可以感受开放合作、开放创新、开放共享的澎湃动力，感受大江大河奔腾向前的势头。“新时代，共享未来”，本届进博会即将精彩收官，中国对外开放的大门永远不会关上。进博会，永不落幕。

——编 者

▋感言

“亚米”品牌创始人、来伊份总裁郁瑞芬：

今年，我们携旗下品牌“亚米”（Youngme）再度亮相进博会，单是展台面积就比去年增加了近一倍，展品包括水产、饮料、糖巧果冻、饼干、坚果五大类。从韩国的芝士鳕鱼肠、澳大利亚的全脂牛奶，到意大利的优质天然矿泉水、比利时的牛奶排块巧克力，参展商品也比去年更多。

除了以参展商身份亮相外，我们还与百联集团、苏宁、麦德龙、家乐福等企业一同参与了采购环节，与全球合作伙伴澳大利亚自由食品集团、韩国大象集团签订战略协议，达成近1.3亿元的意向采购。

本届进博会“规模更大”，共有181个国家、地区、国际组织与会，3800多家企业参展。

展览面积扩容。总面积超过36万平方米，企业平均展览面积由首届的每家74平方米提升至每家近90平方米。

主宾国数量增加。由首届12个主宾国增加到15个，国家展中新亮相国家超1/3，范围遍及五大洲。

采购商规模更大。各省份和部门共组建了39个交易团、近600个交易分团，数量远超首届。

（本报记者 杜海涛）

▋感言

苏宁采购交易团团长王哲：

本届进博会上，我们的签约频次比去年更高，新技术和新产品越来越多。我们同20多家海外供应商签约，除了继续加强与家电、3C厂商密切合作，还更加关注与提升居民生活品质有关的商品。

不仅是采购，我们参展也更加突出“新品”。苏宁旗下日本乐购仕（Laox）整合包括日本百年礼品品牌榭迪（Shaddy）在内的20多家企业、60多个知名品牌参展，很多产品都是在中国首发。质量越来越高的进博会，为我们零售服务商搭建了更好的平台。

本届进博会“质量更优”，体现在方方面面：

从参展商看，参展企业水准更高。参展的世界500强和行业龙头企业超过首届，“隐形冠军”企业等优质中小企业也在本届进博会亮相。

从采购商看，本届进博会在做好存量定向邀请的基础上，突出精准招商，优化专业观众的比例、结构，专业观众和国际采购商比例进一步提高。

从展位设置和展会服务看，本届进博会的设置进一步优化，增设室外展区。展会服务以展客商需求为导向，优化提升交易促进服务、知识产权保护服务、观展导购服务、现场综合保障服务等。

（本报记者 王 珂）

▋感言

纽仕兰新云董事长盛文灏：

本届进博会开幕不久，我们就签下了3亿元的首个订单，迎来“开门红”。随后，又与北京物美、深圳天虹等多个中国地方企业现场签订深度战略合作协议，踩着消费升级的鼓点进入更加广阔的中国市场。进博会开幕仅2天，我们的签约总额就突破10亿元，超过首届进博会签约额的总和。

中国的消费升级已辐射到广阔的三四线城市，让我们看到了开拓市场的新机遇。期待明年与进博会再次相约！

一天连签20多个海外品牌、一次性成功签约十几台装载机、一开场就签下亿元大单……第二届进博会开幕以来，参展台前摩肩接踵，一场场意向洽谈轮番上演，签约厅内掌声频传，一个个签约合作接连达成，“四叶草”里人气爆棚、好戏连台。

进博会头三天，从央企交易团到地方交易团，89个档期的签约服务密集开展，展馆内的5个贸易洽谈区座无虚席，约1200家参展商和2600家采购商实现多轮次“一对一”现场对接洽谈，达成初步合作意向协议超千项。

本届进博会尚未结束，就有不少参展企业正式签约第三届进博会，“明年还想来进博！”成为许多参展商的共同心声。

（本报记者 韩 鑫）

▋感言

都乐中国品牌总监王娜：

今年是都乐第二次参加进博会，我们感到今年观众的专业性更强、洽谈意向更明确。都乐展位所在的食品及农产品展区，还举行了素有“烘焙界奥林匹克”之称的路易·乐斯福杯世界烘焙大赛，进一步彰显了进博会的层次和国际影响力。

进博会上有丰富多彩的现场活动、供需对接会、项目推介会。进博会释放的一系列政策红利、不断扩大的“朋友圈”使都乐走出了一条多元化、多渠道的销售新路径。我们将积极申请第三届进博会的“入场券”。

此次进博会坚持国际一流展会目标，其国际性、代表性和权威性得到了充分体现：

从展会本身看，买卖双方专业化程度更高。上百个高级别团组进馆观展，高效率开展洽谈交易。

从配套活动看，既有高层次国际论坛，又有相关部委政策解读；既有知名企业或行业组织举办的供需对接、新品介绍和研究发布会，又有相关国家（地区）、境内各省份开展的非商业性特色文化展演活动。

从国际合作单位看，除世贸组织、联合国贸发会议、联合国工发组织外，还新增了联合国开发计划署、联合国粮农组织和国际贸易中心等国际组织。

（本报记者 郁静娴）

▋感言

现代机器人（上海）有限公司总裁申东瑾：

本届进博会，“全球首展”“全球首发”的产品和技术明显增加。今年是我们进入中国市场的第一年，我们希望靠更强的创新力收获更多认可。

韩国现代重工有7款机器人首次参展。比如为适应新能源汽车材质的变化，我们的“自动铆接系统”拥有超高压点焊焊钳，能提高焊接质量；为满足高精度、高品质工艺要求，我们的车身涂胶系统拥有视觉及激光传感器，能进行三维扫描分析，确保涂胶准确。

进博会里看创新，看点有三：

看展出展品，首发效应越发集中，200多项医疗器械及医药保健行业的新品在这里首发，70多项新产品和新技术在汽车展区汇聚，大批全球尖端新装备亮相装备展区。

看办展举措，开辟参展参会人员在线注册快速通道，优化参展流程。新增“进博会发布”平台和知识产权保护与商事纠纷处理服务中心。增设企业展区新题材和室外展区，强化观展互动体验。开辟“非物质文化遗产暨中华老字号”展区，促进文化交流。

看展后落实，中外合作密集对接，创新要素加速融汇。

（本报记者 邱超奕）

图片说明：

图①：进博会现场，参观者人流如织。

人民网记者 翁奇羽摄

图②：一位茶艺师在进博会上展示茶艺。

新华社记者 陈建力摄

图③：装备展区，SVH仿人五指机械手精巧灵活。

人民网记者 翁奇羽摄

图④：希腊参展商向参观者推介优质产品。

本报记者 王骁波摄

图⑤：在食品及农产品展区，白俄罗斯参展商正在展示当地美食。

本报记者 陈尚文摄

版式设计 蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年11月10日 05 版）

(责编：马昌、岳弘彬)