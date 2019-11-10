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“进博故事”永不落幕

彭  飞

2019年11月10日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“新时代，共享未来”。为期6天的第二届中国国际进口博览会，即将落下帷幕。让企业找到市场，为经济增添动能。连日来，人头攒动、热火朝天的“四叶草”，再次向世界讲述了精彩的“进博故事”。

　　“我相信，各位朋友都能乘兴而来、满意而归！”习近平主席在开幕式上的话，鼓舞人心。规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好，是参展商和采购商对本届进博会的共同印象。“进博故事”愈发精彩，就在于它迎的是五洲客，计的是天下利。在食品及农产品展区，来自马达加斯加的大龙虾、大腰果吸引了许多中国采购商。马达加斯加是世界上最不发达的国家之一，进博会为当地百姓拓宽了增收渠道。反过来，这些优质商品也通过进博会被端上中国老百姓的餐桌，成为美好生活的一部分。“买全球、惠全球”，进博会上的机遇，属于所有对开放合作有共识的市场主体和国家地区。正如一位参展商所说，“在这里，你找不到任何一个输家”。

　　进博会不只是商品陈列、销售的展台，更是信息流通、人员沟通甚至文化融通的平台。在企业展中，从做贸易到做投资，从单纯的买卖关系到携手开展创新，一系列深度合作更加体现出进博会链接全球、互惠共赢的国际公共产品属性。在国家展中，人们不仅谈生意、聊合作，更用心体验、感悟彼此独特的文化。进博会已经超越经济层面，它更承载着人类共同的价值追求，顺应着各国人民对美好生活的向往。

　　精彩的“进博故事”，是中国“开放故事”的又一次生动讲述。中华民族几千年来海纳百川，融汇成源远流长的文明谱系，有着开放的胸襟与情怀。经历过封闭带来的落后之痛，尝到过改革开放带来的发展之甜，中国也深深懂得“开放带来进步，封闭必然落后”这一道理。以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，张开双臂的新时代的中国，将为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

　　第二届进博会即将落下帷幕，然而开放合作、开放创新、开放共享的“进博故事”永不会落幕，也必将鼓舞各国人民一道，向着建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的美好未来坚定前行。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月10日 05 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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