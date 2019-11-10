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乘兴来 满意归

2019年11月10日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好，让这届进博会人气满满。

　　更多新产品、新技术、新服务在这里“全球首发、中国首展”，更多“专精尖特”产品在这里荟萃，更多国际合作在这里拉开帷幕。

　　进博会接近尾声，“四叶草”里依然人潮涌动，洽谈交易继续火热进行。

　　搭乘中国市场消费升级的快车，更多国外优质商品将展开双翼，通过进博会的大舞台飞入寻常百姓家。无论是参展商、采购商，还是观众，都乘兴而来，满意而归。

　　——编 者 

　　

　　图片说明：

　　图①：进博会国家展展馆一角。 

　　许丛军摄（影像中国） 

　　图②：装备展区中，黑科技层出不穷。 

　　影像中国 

　　图③：在食品与农产品展区，一条巨大的蓝鳍金枪鱼吸引观众围观拍照。 

　　人民网记者 翁奇羽摄 

　　图④：瑞士诺维斯展台，参观者在品尝榨汁机制作的饮品。 

　　本报记者 吕 莉摄 

　　图⑤：在装备展区，全自动机械臂组装生产汽车设备引人关注。 

　　人民网记者 赵 铎摄 

　　图⑥：第二届虹桥国际经济论坛分论坛上，与会嘉宾在认真听会。 

　　本报记者 暨佩娟摄 

　　图⑦：11月7日拍摄的第二届进博会供需对接会现场。

　　新华社记者 方 喆摄 

　　图⑧：国家会展中心（上海）3楼的步道上，参展观众来来往往。 

　　本报记者 韩春瑶摄 

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2019年11月10日 06 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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