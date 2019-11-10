规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好，让这届进博会人气满满。

更多新产品、新技术、新服务在这里“全球首发、中国首展”，更多“专精尖特”产品在这里荟萃，更多国际合作在这里拉开帷幕。

进博会接近尾声，“四叶草”里依然人潮涌动，洽谈交易继续火热进行。

搭乘中国市场消费升级的快车，更多国外优质商品将展开双翼，通过进博会的大舞台飞入寻常百姓家。无论是参展商、采购商，还是观众，都乘兴而来，满意而归。

——编 者

图片说明：

图①：进博会国家展展馆一角。

许丛军摄（影像中国）

图②：装备展区中，黑科技层出不穷。

影像中国

图③：在食品与农产品展区，一条巨大的蓝鳍金枪鱼吸引观众围观拍照。

人民网记者 翁奇羽摄

图④：瑞士诺维斯展台，参观者在品尝榨汁机制作的饮品。

本报记者 吕 莉摄

图⑤：在装备展区，全自动机械臂组装生产汽车设备引人关注。

人民网记者 赵 铎摄

图⑥：第二届虹桥国际经济论坛分论坛上，与会嘉宾在认真听会。

本报记者 暨佩娟摄

图⑦：11月7日拍摄的第二届进博会供需对接会现场。

新华社记者 方 喆摄

图⑧：国家会展中心（上海）3楼的步道上，参展观众来来往往。

本报记者 韩春瑶摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月10日 06 版）

(责编：马昌、岳弘彬)