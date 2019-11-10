规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好，让这届进博会人气满满。
更多新产品、新技术、新服务在这里“全球首发、中国首展”，更多“专精尖特”产品在这里荟萃，更多国际合作在这里拉开帷幕。
进博会接近尾声，“四叶草”里依然人潮涌动，洽谈交易继续火热进行。
搭乘中国市场消费升级的快车，更多国外优质商品将展开双翼，通过进博会的大舞台飞入寻常百姓家。无论是参展商、采购商，还是观众，都乘兴而来，满意而归。
——编 者
图片说明：
图①：进博会国家展展馆一角。
许丛军摄（影像中国）
图②：装备展区中，黑科技层出不穷。
影像中国
图③：在食品与农产品展区，一条巨大的蓝鳍金枪鱼吸引观众围观拍照。
人民网记者 翁奇羽摄
图④：瑞士诺维斯展台，参观者在品尝榨汁机制作的饮品。
本报记者 吕 莉摄
图⑤：在装备展区，全自动机械臂组装生产汽车设备引人关注。
人民网记者 赵 铎摄
图⑥：第二届虹桥国际经济论坛分论坛上，与会嘉宾在认真听会。
本报记者 暨佩娟摄
图⑦：11月7日拍摄的第二届进博会供需对接会现场。
新华社记者 方 喆摄
图⑧：国家会展中心（上海）3楼的步道上，参展观众来来往往。
本报记者 韩春瑶摄
版式设计：张丹峰
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