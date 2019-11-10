成都 着力打造良好营商环境

11月5日上午，第二届中国国际进口博览会（以下简称“第二届进博会”）在上海正式开幕。来自全国各地的交易团纷纷亮出购物清单，精准对接需求。其中，报名参加第二届进博会的成都企业达1500家之多。

“成都组织众多企业参与第二届进博会，一方面希望采购全球商品来供应成都市场，为城市提供优质的产品和服务，促进消费升级；另一方面也希望在进博会期间展示成都的经济活力和良好营商环境，吸引更多来自全球各个国家和地区的知名企业考察投资成都。”成都市商务局局长陈麟表示。

增加高质量消费供给

四川永辉超市有限公司拟向金浦西班牙食品产业发展有限公司采购特色食品，成都粮食集团有限公司和昇联食品集团将通过中欧班列（成都）把冰鲜肉送上市民餐桌，中嘉汽车制造（成都）有限公司与日本爱信AW有限公司进一步扩大整车零部件采购合作……

11月4日下午，第二届进博会成都市采购签约仪式暨营商环境推介会在上海举行。推介会吸引到来自全球近30个国家和地区的知名企业、跨国公司、国际商协会代表和成都市大型国有、民营企业负责人、成都市重点采购商企业代表到场，来自食品、技术、服务等多个行业领域的企业现场签约。

“仅在今年10月，成都益民就进口了优质猪肉、牛肉、水果、红酒等农产品1.2万吨，贸易额突破3.7亿元。”成都益民投资集团有限公司董事长游光甫说。这一次，成都益民一口气签下三个采购大单：从法国进口1.5万吨猪肉，从马来西亚进口约5000吨水果和海产品，和韩国首尔市农水产食品公社合作互相引进农产品。“我们不断寻找更好的进口产品，丰富成都市民的‘米袋子’‘菜篮子’。”游光甫说。

四川浩通供应链管理有限公司与奔驰四大官方改装厂之一的德国卡尔森汽车技术有限公司签下大单，采购2000多辆平行进口车。“预计这批车明年就能抵达成都。”四川浩通供应链管理有限公司总经理郑成欢说。

“顺应消费升级的需要，成都要积极引入来自世界各地高品质的知名品牌和特色优质产品，为市场补充高品质消费品供给，不断满足人民对美好生活的向往。”陈麟说。

让“投资中国”成为共识

“几年前，我跟着考察团来到成都。成都人接受新鲜事物的速度和强大的消费能力，给我留下了深刻印象。”哥伦比亚咖啡之友公司负责人戈麦斯说。

哥伦比亚优质咖啡是成都环美易购电子商务有限公司采购的拉丁美洲国家产品之一。“越来越多的拉美国家产品愿意进入中国市场，与中国巨大的消费市场空间紧密相关。成都市出台的鼓励跨境电商产业发展的政策，也成为我们达成合作的助推器。”该公司首席执行官赵宇说。

如今，成都已经成为中西部消费中心，今年1—6月实现社会消费品零售总额3660.3亿元，累计增速为10%，在15个副省级城市中总额排名第二。今年1—9月，成都传统的餐饮消费仍然保持了32.5%的增速，同时新能源汽车、可穿戴智能设备等新兴产业消费同比增速也超过了100%。体育、文化和娱乐消费也保持在两位数的增速。

“成都是将先进医疗科技解决方案普及到中国中西部地区的一个重要窗口。”美敦力高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶说，成都有良好的相关产业基础设施和生物医药专业人才储备，包括川大华西医院在内的数家国内顶尖医院组成了发达的本地医疗服务网络，影响力覆盖周边区域大量人口。

“成都地理位置优越，是西南地区的核心枢纽，我们看好成都和西南地区的发展潜力。”佳能（中国）有限公司副总裁江原大成表示。

佳能（中国）有限公司与四川传媒学院达成了战略合作协议，双方将围绕推动“成都影视硅谷”的建设，进行为期6年的战略合作。

为投资者提供优质服务

10月29日，成都与荷兰“物流门户”蒂尔堡签署建立友好合作关系备忘录。成都直达蒂尔堡的国际货运班列去程载着机械、电子产品、轻工业品，回程满载着来自荷兰、法国、西班牙等地的红酒、奶粉。

成都双流国际机场开通国际航线122条，国际旅客近600万人次；中欧班列（成都）已联通亚欧国家26个主要节点城市，今年1—9月累计开行1047列，运输货值及重载率增速居全国前列；占地40平方公里的欧洲产业城正在规划建设，中德、中法等6个国别园区建设稳步推进……成都已成为面向世界的开放之城。

打开开放的大门，成都努力打造国际化营商环境。10月28日，成都市新经济委发布了第三批城市机会清单，英国、意大利、挪威等11个国家（地区）的信息也囊括在内，帮助国内外需求在成都对接。

“能减的彻底减到位，能放的坚决放到位，能服务的细心服务到位，这一系列措施给企业带来极大便利。”沃尔沃汽车亚太区政府事务部刘颖说，“从2013年至今，成都制造基地实现总产值近1000亿元，实现纳税总额约120亿元。我们在瑞典总部以外的首家品牌体验中心也落户成都。”成都作为中国（四川）自由贸易试验区的主体和核心，交出了亮眼成绩单：与235个国家和地区建立经贸关系，吸引296家世界500强企业落户，今年前三季度新增国际品牌首店371家，2019年1—9月，全市新批外商投资企业423家，同比增长10.73%；利用外商实际到位105.7亿美元，同比增长12.4%……

“2019年是成都的国际化营商环境建设年，我们将对标世界银行营商环境评价指标体系，加大改革创新力度，为投资者提供符合国际规则、更加便利优质的通商服务。”成都市副市长刘筱柳说。

《 人民日报 》（ 2019年11月10日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)