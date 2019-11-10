推动全球乳业融合发展

蒙牛集团员工在第二届进博会现场向丹麦客人介绍蒙牛产品。

姚 勇摄

作为本届进博会在乳业领域的一项重要活动，由中国食品土畜进出口商会主办、蒙牛乳业承办的全球乳业合作论坛于11月8日举办。来自中国商务部、丹麦外交部、新西兰初级产业部以及美国乳品出口协会、中粮集团等机构的嘉宾参加了本次论坛。

不断优化产业结构

“当今世界，全球价值链、供应链深入发展，各国经济融合是大势所趋。”中国乳业经过近年来的高质量发展，已经深度融入了全球产业链。2018年，中国的乳制品消费量接近2700万吨，是全球第二大乳品消费市场。但与此同时，中国的乳业自给率不足50%，如何在全球产业链的融合进程中，找到消费需求增长的支撑点，并不断优化产业结构，成为本次论坛的讨论焦点。

在新西兰建设蒙牛集团专属的牧场和生产基地，与欧洲、南美洲、大洋洲的多家企业建立了奶源战略合作，掌握美国最好的苜蓿草供应渠道，引进和部署全球最先进的加工与包装设备……本次论坛上，蒙牛集团副总裁李鹏程分享了蒙牛以全球为蓝图进行产业链布局的成功做法和最新理念。

在本届进博会期间，蒙牛集团与全球领先的动物营养添加剂生产企业法国安迪苏公司正式签订战略合作，双方将在奶牛养殖技术研发与合作、国际先进技术和经验交流、产品开发及市场推广全方位合作，以共同提高我国奶牛养殖水平和养殖效益。这是蒙牛推进国际化合作的又一个新的标志事件。

“此次与安迪苏签约，将实现分属不同行业世界领先公司的强强联合，将科学管理体系更好地引入养殖领域。”蒙牛集团党委书记孟凡杰介绍，蒙牛携手安迪苏将展开全方位战略合作，为乳业产业链的养殖环节引入国际一流水平的研发、管理经验。

“中国不但将为全球乳业提供更大的市场与更多的机遇，并将成为乳业贸易的重要推动者和全球乳业开放合作的引领者”，李鹏程表示，蒙牛通过搭建全球性的产业链，集全球乳业之精粹生产世界品质的中国乳制品，将更好满足中国消费者不断提高的乳品消费需求，同时也促进了蒙牛与全球合作伙伴的共同发展。

深度参与全球产业协作

本届论坛与会嘉宾表示，随着中国乳业的发展壮大，越来越开放的中国乳业需要为全球乳业的合作提供经验、贡献智慧，并推动建立更加开放、自由、公平的全球乳业贸易体系。

在2018年首届全球乳业合作论坛上，蒙牛集团总裁卢敏放首次阐释了“全球乳业共同体”的理念。其核心就是推动建立带动全球更多企业和相关机构参与乳业合作，消弭区域间的资源、市场、资本、技术不均衡带来的负面影响，实现全球乳业共生、共享、共治和可持续发展。

“生产一杯牛奶，与建造一架飞机一样，需要进行充分的全球协作。”在“2019向中国出口”论坛上，卢敏放作为中国乳业代表发言。“2019向中国出口”论坛于11月6日在上海成功举办。作为进博会的重要配套论坛，该论坛以讨论中国市场进口消费潜力以及通过进口贸易提升相关产业链竞争力为主要话题。

今年以来，蒙牛持续把“全球乳业共同体”倡议落到实处。8月，蒙牛启动了“中国乳业产业园”项目建设，重要目标之一就是要为“全球乳业共同体”搭建一个有形的平台。不久前，卢敏放当选了国际乳品联合会百年来的首位中国董事，让乳业的“中国经验”在世界范围分享。

“中国乳业真正的‘黄金时代’才刚刚开始。”卢敏放表示，蒙牛将着力提升研发创新能力，塑造值得信任的企业形象，深度参与全球产业协作，为提振中国乳业当好“排头兵”。

《 人民日报 》（ 2019年11月10日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)