徐工深化与国际知名供应商合作

在第二届中国国际进口博览会上，徐工与通用电气、梅赛德斯奔驰、川崎等国际知名供应商进行深化合作签约仪式。近年来，徐工始终坚持“引进来”和“走出去”相结合，构建起与世界工程机械知名企业的合作桥梁，同时大力培育技术优势、推动创新发展，产品的国际市场竞争力持续提升。

把握时代机遇

深化技术合作

在2018年举办的首届进博会上，徐州工程机械保税有限公司与美国通用电气运输系统有限公司（GE）举行了合作签约，合作内容包括在2019年进口工业零部件产品、给徐工矿机配套电动轮非公路矿用自卸车用的电驱动系统等内容。

合作推动共享，共享成就未来。与美国通用电气的产品及技术合作，一方面提升了徐工产品的可靠性，另一方面也推动了徐工大吨位矿用设备的研发，使产品的可用率提升10%以上、使用寿命提高达30%以上。截至目前，该合作签约项目完成协议金额130%。

徐工不断探索全球采购战略实施模式，借助全球化产业布局和徐工全球采购组织的互联互通，形成有效协同、搭建有力的采购战略联盟体系。2019年，徐工进口件采购额预计达到69亿元。“徐工将以进博会为契机，持续强化在全球工程机械领域的竞争优势。”徐工集团工程机械股份有限公司总裁陆川表示。

钻研尖端技术

迈向海外市场

“必须转到创新和自主创新这条路上！”徐工集团工程机械有限公司董事长王民说。

徐工4000吨级履带起重机是公司“三高一大”产品战略研发的高端产品，被誉为“世界第一吊”。10月24日，徐工4000吨级履带起重机XGC88000历经34天海上颠簸，到达沙特项目现场。

“从50吨到300吨履带起重机，我们花了10年时间，从300吨到1000吨，我们花了5年时间，从1000吨到2000吨再到现在这个4000吨级履带起重机，我们只花了3年的时间。”探讨徐工履带起重机的研发过程，XGC88000总设计师孙丽介绍道，目前我国的吊装设备技术已经处于世界领先地位。

此次徐工4000吨级履带起重机参建海外项目，打破了由徐工保持的最大吨位移动起重机出境纪录，也开启了徐工参与国际竞争、开拓高端市场的全新征程。

从1992年开始国际化布局，徐工走出了一条由产品走出去、到资本走出去、再到企业走出去的国际化之路，在海外4国拥有研发中心、5国拥有制造基地，拥有3000名外籍员工，产品出口183个国家，成为全球工程机械行业一张闪亮的中国名片。

《 人民日报 》（ 2019年11月10日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)