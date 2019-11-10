国家统计局：10月份工业生产者出厂价格同比下降1.6%

人民网北京11月10日电 国家统计局9日发布数据，2019年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降2.1%，环比上涨0.2%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降0.2%，工业生产者购进价格下降0.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.6%，降幅比上月扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.95个百分点。其中，采掘工业价格下降1.9%，原材料工业价格下降5.6%，加工工业价格下降1.5%。生活资料价格同比上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.36个百分点。其中，食品价格上涨4.4%，衣着价格上涨0.6%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降1.8%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨6.3%，建筑材料及非金属类价格上涨3.1%，黑色金属材料类价格上涨0.8%；化工原料类价格下降8.5%，燃料动力类价格下降5.5%，有色金属材料及电线类价格下降2.4%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比持平。其中，采掘工业价格上涨0.2%，原材料工业价格持平，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨1.1%，衣着价格持平，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨1.8%，燃料动力类价格上涨0.4%，建筑材料及非金属类价格上涨0.3%；黑色金属材料类、有色金属材料及电线类价格均下降0.2%。

(责编：马昌、岳弘彬)