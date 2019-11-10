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进博观察：“借进博会东风，在世界扬帆远航”

记者王宇鹏

2019年11月10日14:54  来源：人民网-财经频道
 

卖东西，寻伙伴，做贸易，投项目……五天前，进博会的展商们带着不同的目的和期许而来：有的是头一次来试水，有的是第二次来的“回头客”，有的干脆决定留下来“常驻”，无论哪一种，经过五天的参展，许多展商都笃定地表示，明年还要再来！

来自土耳其的展商ATAKLI HUSEYIN是第二次来进博会，第一次是在国家馆，带来了土耳其珠宝，那次展会令他印象深刻，“来自四面八方的观展者，对土耳其的文化和物品产生浓厚兴趣，这是我不曾料想到的。”

首届进博会的参展经历，让ATAKLI HUSEYIN意识到中国市场潜力很大，机不可失。那次展会上，他便与MATRO GBJ海外珠宝集合店达成合作，要大刀阔斧地开辟中国市场。一年来，ATAKLI HUSEYIN的珠宝品牌在北京、上海、苏州等多个城市设立展柜。

除了决心，还有自信。“我了解一些中国消费者的喜好，他们喜欢珐琅的设计，还喜欢那种亮晶晶又灵动的款式。”ATAKLI HUSEYIN是中国文化的“粉丝”，19年前，作为土耳其法地大学中文系的学生，来到中国西北师范大学学习交流，从此成了中国的“常客”。

19年间，ATAKLI HUSEYIN眼见中国发生了翻天覆地的变化。“第一次来中国时，大家还在用老式的摩托罗拉手机，如今，5G手机都应运而生了。”中国经济的高质量发展，消费的不断升级，人民生活的日新月异，让ATAKLI HUSEYIN对下一步深耕中国市场充满期待，“这次进博会，我是最早报名的一批展商，明年我还来！”ATAKLI HUSEYIN说。

与土耳其“中国通”ATAKLI HUSEYIN不同，来自西班牙的珠宝商VENDRELL PEDROLA DAVID对中国消费者的审美偏好不甚了解，但是他知道，进入中国市场是一个不可或缺的机遇。这次，他作为首次参加进博会的展商，希望借助这一“流量”可观的平台进行“试水”，通过收集看展者的评价反响，来了解中国消费者的审美喜好，进行精准的客户分析，不断调整自己品牌的设计方向和市场战略，与中国消费者的需求相对接。

“首届进博会召开之前，一些外国展商还比较保守、谨慎，现在进博会成了一张亮丽名片，很多展商表现出浓厚兴趣，希望借此打开中国市场，打开链接世界的通道。”MATRO GBJ海外珠宝集合店负责人章晨说。

举办进博会，既顺应了中国经济高质量发展的需要，也满足了人民群众消费升级的需求。《2018年度中国进口跨境电商发展报告》显示，2018年中国进口跨境电商交易规模达1.9万亿元，同比增长26.7%。“中国拥有近14亿人口的大市场和4亿中等收入群体，我可不能错过这个前景广阔的市场。”西班牙展商VENDRELL PEDROLA DAVID说。

市场前景给了展商期待，营商环境则给了他们信心。“中国改善营商环境的一系列举措，为企业提供了更多发展机遇。”霍尼韦尔中国总裁张宇峰举例，“比如我们在张家港的一个投资项目，几天就完成环保审批，让企业能够早一天开工，早一天生产，早一天受益。”这次参展令张宇峰感受到了“进博效应”。开幕第二天，一家重庆化纤企业看中霍尼韦尔的智能制造解决方案，当天就进行洽谈，就配电及能源智能化系统项目签订了合作框架协议。“太快了，没想到在会上能这么快见到成果。”

对外开放的扩大，营商环境的改善让一些企业不满足于“来看看”，更要“留下来”。跨国药企阿斯利康宣布将现有的上海研发平台升级为全球研发中心，并在上海成立人工智能创新中心。

中国经济是一片大海。五天来，摩肩接踵的逛展，热火朝天的洽谈，持续不断的签约，让许多参展企业实实在在地感受到中国市场的无尽魅力，以及在此链接世界的广阔机遇， 纷纷表示不虚此行，还想再来。“明年，我们会带来专门为进博会而打造的新产品。”法拉帝集团首席代表陈刚表示，“我们是造船的，船离不开风，希望借进博会的东风，在世界的汪洋海域上扬帆远航。”

(责编：朱传戈、初梓瑞)
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