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中国经济发展前景一定会更加光明

——论习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上主旨演讲

本报评论员

2019年11月10日15:35  来源：人民网－人民日报
 

　　中国经济是一片大海。稳中向好、长期向好的大趋势，没有改变也不会改变。

　　“中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明。”在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席展望中国经济发展大势，宣示持续推进更高水平的对外开放、推动建设开放型世界经济的信心与决心，彰显了保持经济长期健康稳定发展的底气与定力，为世界经济发展注入了强大正能量。

　　新中国成立70年特别是改革开放40多年来，中国取得举世瞩目成就，中华大地发生了沧桑巨变。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，已经成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国。中国经济连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国近14亿人口的大市场，必将成为世界经济的增长之源、活力之源。从非凡的发展历程中，我们深刻体会到，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国通过改革开放实现自身发展，创造了伟大奇迹，同时又通过自身发展为世界进步贡献力量。

　　中国经济发展前景一定会更加光明，是因为我们在历史前进的逻辑中前进。实践告诉我们，进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求。巨大的发展成就，是中国人民几十年含辛茹苦、流血流汗干出来的。亿万人民凭着一股开拓创新的拼劲，一股自力更生的韧劲，推动中国发生了翻天覆地的变化。今天，中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。展望未来，中国经济平稳健康可持续发展具备充足支撑条件。有中国共产党的坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，有万众一心、众志成城的民族精神，有改革开放以来持续高速发展积累的雄厚物质技术基础，有巨大发展韧性、潜力、回旋余地，有丰富的宏观调控经验和充足的政策空间，我们完全有条件、有能力、有信心应对前进道路上的各种风险挑战，推动经济加快转入高质量发展轨道，迎来更加光明的发展前景。

　　中国经济发展前景必然更加光明，是因为我们在时代发展的潮流中发展。实践告诉我们，中国进行改革开放，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国坚持打开国门搞建设，不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。中国经济发展成就是在开放条件下取得的，未来经济高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。正如习近平主席所宣示的：“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放”“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展”。面向未来，中国推动更高水平开放的脚步不会停滞，将始终是全球共同开放的重要推动者，以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

　　天道酬勤，实干兴邦。面向未来，中国将坚持新发展理念，继续实施创新驱动发展战略，着力培育和壮大新动能，不断推动转方式、调结构、增动力，推动经济高质量发展，为世界经济增长带来新的更多机遇，为世界共同繁荣作出新的更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月10日 01 版）
(责编：朱传戈、初梓瑞)
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