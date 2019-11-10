第二届进博会累计意向成交711.3亿美元 比首届增长23%

人民网上海11月10日电（记者夏晓伦）第二届中国国际进口博览会将于今天圆满落下帷幕。在今天下午4时举行的闭幕新闻通气会现场，中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第二届进博会专业观众注册超过50万人，其中包括7000多位境外采购商，大大超过首届，采购商国际化程度进一步提高。采购商专业性更强，其中，境内企业中来自制造业的占32%，来自批发和零售业的占25%。交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。

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