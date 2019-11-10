已有230多家企业报名第三届进博会 符合条件可享价格优惠

人民网上海11月10日电（记者夏晓伦）第二届中国国际进口博览会于今天圆满落下帷幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在闭幕新闻通气会上介绍了第三届进博会的招展情况。
孙成海介绍，第三届招展在本届展区布局、题材设置等方面进行新尝试的基础上，为实现更科学、更合理的展区布局，第三届企业商业展将分为四大主题板块，分别是：技术和装备板块、消费品和智慧生活板块、食品和农产品板块、服务和健康板块。设置服务贸易、汽车、消费品、技术装备、医疗器械及医药保健、食品及农产品6个展区。
孙成海还介绍了企业参展价格的政策优惠：如果在2020年1月31日前签约且首付不低于50%的，可以享受减免10%展位费的价格优惠。
孙成海表示，企业通过参加进博会，真切地体会到中国这个大市场的潜力，获得了实实在在的好处和实惠，对进博会的信心越来越强，报名更加积极踊跃，纷纷扩增签约面积。不少展商表示，参展结束回国后将立即启动第三届签约审批流程。
截至目前，已有230多家企业签约报名第三届企业展，展览面积超过8.4万平方米。其中，世界500强和龙头企业超过80家，展览面积超过5万平方米。
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