第二届中国国际进口博览会今日闭幕 六天带来四大亮点

人民网上海11月10日电（记者夏晓伦）第二届中国国际进口博览会于今天圆满落下帷幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在闭幕新闻通气会上介绍，共有181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参加企业展，超过50万名境内外专业采购商到会洽谈采购，展览面积达36万平方米。

11月10日第二届中国国际进口博览会闭幕新闻通气会现场图。（人民网记者 夏晓伦摄）

在闭幕新闻通气会上，孙成海透露，截至11月10日中午12时，累计进场超过91万人次。与此同时，他还介绍了本届进博会在6天展期中的四个突出特点。

展会规格高 国内外影响广泛

11月5日上午，习近平主席出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲，提出了推动建设开放型世界经济的3点倡议和中国持续推进更高水平对外开放的5方面举措，宣示了中国进一步扩大开放的决心，为推动经济全球化向前发展注入强大信心和澎湃动力，在与会人士和社会各界中引起强烈共鸣，得到国内外各界高度认同和广泛赞誉。

法国总统马克龙、牙买加总理霍尔尼斯、希腊总理米佐塔基斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇、意大利外长迪马约、世贸组织总干事阿泽维多在开幕式上致辞。

第二届进博会得到国际社会热烈响应，无论是国家展、企业展，还是虹桥论坛，国内外各方都积极踊跃参与。各国政府高度重视，共有126个外国政府团组参会，境外副部级以上嘉宾超过200人。

论坛内容丰富 创新引领作用增强

第二届虹桥国际经济论坛主题鲜明，内容丰富，议题广泛。有关国家政要、国际组织负责人、诺贝尔奖得主、跨国公司董事长和总裁等全球政商学研界嘉宾齐聚一堂，聚焦营商环境、人工智能、世贸组织改革、电子商务、共建人类命运共同体等领域，深入探讨，广泛交流，发言精彩纷呈。论坛成为了汇聚最新理念、创造全球共识的国际高端平台，创新引领作用进一步增强。

在“开放、规制与营商环境”分论坛上，与会嘉宾对中国为营造稳定、公平、透明、开放的营商环境和推动经济转型升级做出的努力予以充分肯定，从政府角色和企业视角，共同探讨如何优化国际营商环境，并就如何振兴国际投资积极探求创造性解决方案。

在“人工智能与创新发展”分论坛上，与会嘉宾从理念、技术和政策监管等角度切入，分析以人工智能为代表的新技术、新产业给人类未来发展带来的机遇与挑战。嘉宾普遍认为，各国应携手合作，加强数字化时代基础设施的联通共享，“善用”人工智能，更好地提升人类生活、助力全球经济发展。

在“世贸组织改革与自由贸易协定”分论坛上，与会嘉宾探讨了多边和区域合作机制的走向及世贸组织改革方向，强调各国应旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义，并就世贸组织改革提出了各自的独特见解。

在“数字化时代与电子商务创新发展”分论坛上，与会嘉宾就应对数字经济挑战、促进电子商务开放合作和普惠发展等进行了深入交流，肯定中国电子商务发展的巨大成就，认为唯有不断革新才是正道，应进一步深化电子商务开放合作，促进普惠发展。

在“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛上，与会嘉宾认为，中国积极参与经济全球化，为各国经济增长和联动发展带来机遇，在维护世界和平发展、推动全球治理体系变革等方面发挥日益重要的作用。人类命运共同体理念揭示了各国相互依存和人类命运与共的规律，找到了共建美好世界的最大公约数。

经贸合作成果丰硕

第二届进博会国家展参展国分布广泛，各国展台特色鲜明，活动丰富多彩，促进了各国间的沟通交流，中国馆彰显中国特色，以新中国成立70周年为主题，展示中国新发展理念和高质量发展成就。企业商业展规模、质量、布展水平，与首届相比，均实现了新突破。据初步统计，全球或中国大陆首发新产品、新技术或服务391件，高于首届。进博会正逐步成为各行业新产品、新技术发布和交易采购的首选平台。

第二届进博会专业观众注册超过50万人，其中包括7000多位境外采购商，大大超过首届，采购商国际化程度进一步提高；采购商专业性更强，其中，境内企业中来自制造业的占32%，来自批发和零售业的占25%。交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。

第二届进博会期间，共举办380多场配套活动。其中，国家部委的政策解读类活动12场。国际组织中，世贸组织举办《2019年世界贸易报告（中文版）》发布会，联合国工发组织举办《2020年工业发展报告》发布会，世界知识产权组织举办“打击侵权假冒国际合作论坛”。各省市举办了系列招商推介、经贸洽谈活动，促进贸易、投资与产业合作。新品发布平台共组织53场发布活动，推出多项新产品和新技术。

为期3天的供需对接会上，来自103个国家和地区的1367家参展商、3258家采购商进行了多轮“一对一”洽谈，达成成交意向2160项。首次集中亮相进博会的非物质文化遗产和“中华老字号”展示活动积极展现中国传统文化特色，进一步促进中外文化交流。

现场服务质量更优 全方位提升参展参会体验

本届进博会进一步创新工作举措，着力打造更加专业、便利、高效的一流现场服务，全方位提升展客商参会体验。

在标识指引方面，通过增加场馆固定标识和多语种标识，提高方位感、空间感，满足各国嘉宾观展需求。增加智能机器人指引，提升观展指引性、便捷性和科技感。展商客商普遍反映良好。

在餐饮供应方面，一是供应量更大。第二届进博会平均每日餐饮供应量超过25万份，同比增加近10%，额外配备大量预包装食品用于大客流应急补充。二是品类更齐全。共有140家服务商参与整体餐饮保障工作，数量和规模均高于首届，同时增加地方特色小吃、多国风味美食，满足展客商不同国家、口味餐饮需求。三是分布范围更广泛。除在中央商业广场就餐外，在北广场、虹馆及各大展区等区域增设了临时餐饮及咖啡区，方便来宾就近用餐。

在翻译服务方面，大幅增设翻译服务点位及设备，共设置83个翻译服务点位，较首届增加了近6倍；设置83台支持12种语言的交传翻译机，较首届增长150%。展客商预约翻译人员数量达1061人，总数较首届增长近20%，有效提升了展客商交流洽谈的便利性和体验度。

在知识产权服务方面，组建集咨询、调解、仲裁为一体的进口博览会知识产权和商事纠纷处理服务中心，完善服务体系，优化服务机制，针对进博会参展方的实际情况制定服务方案，为全球企业进入中国市场提供专利商标注册和知识产权保护的绿色通道。

在导览服务方面，官方APP功能设置更完善，服务性更强，稳定性更高，下载总量达28万次，较首届增加40%，展客商基本实现“无忧参展”。一键连WiFi功能进一步完善，人均接入速度同比提升20%，实现5G网络全覆盖。现场发放采购商手册、参观指南等材料累计超过80万份，为展客商参展参会提供了极大便利。此外，招募3000多名志愿者进行现场专业咨询解答、线路引导和展馆讲解，较首届增长50%。

(责编：朱传戈、杨曦)