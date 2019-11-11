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有助于解决信用风险大、支付处理成本高等金融领域难题

“区块链+金融”前景有多大（理财参谋）

本报记者 葛孟超

2019年11月11日05:50  来源：人民网－人民日报
 

最近一段时间，“区块链”成为热词。近年来，比特币等数字货币受到资本追逐，作为其底层技术的区块链也逐渐走入大众视野。“区块链+金融”，会给金融带来怎样的变化？

实际上，区块链技术与金融的结合并非偶然。简单来说，区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可追溯等特点。金融是基于信任的合作，区块链的这些特点为创造信任奠定了基础。在解决信用风险大、资金运用效率低、支付处理成本高等金融领域难题上，区块链技术具有重要意义。

从现实来说，比特币不等于区块链，数字货币只是区块链技术在金融领域的应用之一。在供应链金融、支付清算、贸易金融、金融交易等领域，“区块链+”拥有丰富的应用场景和想象空间。

先说供应链金融。供应链上的核心企业可以将自己的信用通过区块链传递给小微企业，在一定程度上解决小微企业融资难问题。例如，浙商银行基于区块链技术研发了应收款链平台，把企业的应收账款转化为电子支付结算和融资工具。中国工商银行推出的工银e信网络融资金融服务平台，已注册中铁、招商局等500多家供应链企业，累计发放超过30亿元贷款。

在贸易金融方面，通过记录贸易融资业务的核心单据和关键流程，使贸易双方获取真实信息，并借助智能合约快速执行，区块链技术的应用能有效促进市场信任形成，降低企业融资成本。数据显示，中国人民银行贸易金融区块链平台项目一期上线运行一年多以来，已实现业务上链3万余笔，业务发生笔数5000余笔，业务发生量约750亿元。

业内人士指出，虽然区块链技术的应用前景广阔，但目前真正落地并产生社会效益的项目数量不多，区块链技术处在早期发展阶段，仍需理性看待。下一步，要利用区块链技术探索数字经济模式创新，为营商环境优化增加动力，为推动经济高质量发展提供支撑。“区块链技术有很大发展潜力，未来会有广泛应用。但对区块链技术来说，最重要的是落地，要为实体经济服务。”上海市人民政府参事、中欧国际工商学院经济学与金融学教授盛松成说。

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 18 版）

(责编：曹昆)
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