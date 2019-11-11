稳金融防风险，如何再发力（财经眼·稳金融三问③）

数据来源：银保监会

制图：沈亦伶

防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。怎样化解企业信贷风险、让金融更好地服务实体经济？金融行业自身风险治理成效如何，怎样把握好风险处置节奏和力度？记者近日在山东、浙江、重庆等地采访调查，求解如何进一步稳金融、防风险。

推进债务重组，化解企业信贷风险

以时间换空间，利用债委会机制帮助企业纾困解困、支持实体经济发展

银保监会数据显示，2017年年初至今，银保监会采取多种手段化解处置不良贷款4.9万亿元。

8月16日召开的国务院常务会议提出，要加强对有订单、有市场、有信用企业的信贷支持，确保不发生不合理抽贷、断贷。记者在调研时发现，对于债务规模较大、暂时陷入债务风险、但仍具备盈利潜力的企业，各地正在积极利用债委会机制帮助企业纾困解困。

几年前，山东省大型国有煤炭企业肥矿集团一度亏损，负债率曾高达150%，所欠10家银行的99.5亿元贷款难以偿还。去年，通过一系列改革重组、转型发展，“瘦身”后的肥矿集团脱胎换骨，实现盈利3.2亿元，这背后正是债委会在发挥作用。

债委会究竟发挥了怎样的作用？据介绍，经过3次债权人委员会全体会议、50次债权人联席会、41次与山东省有关部门和股东单位谈判会议，债委会为肥矿集团量身定制债务和资产重组方案：分离优质主业成立新公司，对老公司进行拍卖“瘦身”；盘活闲置资产、厂房、铁路专用线等，建设综合物流园区，开拓矿石、有色金属等大宗散物商品物流贸易。

“债委会的主要职能是促进金融机构间的协作，做到债权银行行动一致，避免以往可能出现的各自为战，盲目抽贷、断贷的情况。”农业银行山东省分行副行长马景明说，以时间换空间，银行延长了贷款期限，并没有损失本金，同时也让利于企业，为企业减轻负担。

记者了解到，很多地方都在积极发挥债委会作用。台州组建信贷专班和财务顾问专班，开展企业财务管理帮扶和信用风险防控，帮助企业做好资金规划，指导企业制定切实可行的债务化解办法；在重庆，债委会不仅帮扶困难企业，还在事前、事中风险防范中发挥越来越重要的作用。

“化解企业部门存量信贷风险，还应甄别不同企业生产经营的真实状况，对‘僵尸企业’要加快出清，”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚说，“这样才能使银行从不良贷款中‘抽身’出来，将宝贵资金转而投向真正具有经营能力、发展潜力的企业，切实加大金融对实体经济支持力度。”

今年2月1日，上海破产法庭正式成立，用市场化、法制化手段处置“僵尸企业”，以解决困扰市场多年的“执行难”；浙江银保监局建立联合会商帮扶机制，对遇到困难的企业分类施策，没有发展前景的“僵尸企业”坚决予以出清。

不仅企业信贷风险需要化解，个人信用贷款风险防范“闸口”也在收紧。

王莉在北京一家广告设计公司工作。去年，她申请了一笔三年期、额度30万元的个人信用消费贷款，平时可随借随还，在网上申请后可即时转到个人储蓄账户上消费使用。上个月，王莉申请贷款到账后便将钱取走。过了两周，银行客服告知她，银行内部系统提示这笔贷款可能出现风险，需及时还上，否则可能取消给她的贷款。

“身边使用消费贷款的朋友也遇到类似情况。如果用户把贷款转到股票账户上，银行会直接停掉贷款，只有真正进行刷卡消费，才不会出现问题。”王莉说。

“防范化解金融风险，要从存量风险化解和增量风险控制两方面着手。”曾刚认为，“避免一些暂时遇到困难、但仍具备盈利潜力的企业被盲目抽贷、断贷，让金融资源精准有效支持有发展前景的实体经济企业，是化解存量风险的重要一步。”

治理影子银行，降低金融体系风险隐患

制定“一企一策”“一行一策”，减少资金流向违法违规领域，遏制金融市场违法违规行为，有效化解金融领域增量风险

“在控制增量风险方面，治理影子银行尤显重要。”曾刚说，曾经，影子银行大量存在和快速发展，是导致金融增长脱离实体经济需求的重要原因，“影子银行游离于监管之外，规避产业政策、投资政策，部分资金投向不透明。这既造成全社会信贷规模膨胀，也影响了宏观调控的效果。”

从2017年开始，银保监会加强监管力度，整治影子银行。目前，银行机构资产高速扩张、多层嵌套、虚增规模的问题得到了有效遏制，影子银行规模大幅缩减。“两年多来，共压缩交叉金融类高风险资产约14.5万亿元，减少的主要是通道业务和脱实向虚资金。”中国银行保险监督管理委员会副主席黄洪表示。

“影子银行等金融乱象得到有效整治，有利于稳定全社会信贷增长，使宏观杠杆率企稳、下降，提升金融业服务实体经济的效率；减少资金流向违法违规领域，遏制金融市场违法违规行为，金融领域增量风险得到有效化解。”曾刚说。

信用评级机构穆迪公司近日发布的报告认为，中国的影子银行规模大大压缩，风险收敛，为今后市场健康发展奠定了良好的基础。

新时代证券首席经济学家潘向东认为，下一步，需持续加强影子银行治理顶层设计、加强影子银行体系风险防控、完善金融监管协调机制、推进基础配套机制建设、健全法律体系和推动金融体制改革等，优化金融供给，推动实体经济的健康发展。

中小金融机构的风险也得到有效化解。中国银保监会首席风险官兼办公厅主任肖远企介绍，目前正在对高风险的中小金融机构进行“名单制”管理，各个部门和各个地方对辖区内中小金融机构进行压力测试和风险排查，并在此基础上有针对性地制定“一企一策”“一行一策”风险整治措施。总体上来看，经过努力，这些机构的风险都得到有效化解。

稳住市场预期，激发市场主体活力

引导金融更好服务实体经济；不断优化营商环境，提升实体经济企业自身竞争力和盈利能力

近年来，处置银行不良资产、整治影子银行风险及打击违法金融活动、查处机构违法违规行为等取得成效，防范化解重大金融风险稳步推进。今年前三季度全国共处置不良贷款约1.4万亿元，同比多处置1765亿元；前9个月银保监会系统共作出行政处罚决定2912件，处罚银行保险机构1575家次。

进一步稳金融、防风险，在金融市场、企业、营商环境等方面还应如何发力？

“既要加强金融监管，也要注重引导金融更好服务实体经济。”新网银行首席研究员董希淼说，今年以来，央行坚持稳健的货币政策，综合运用存款准备金、中期借贷便利等工具投放中长期流动性，保持流动性合理充裕。下一步，应继续优化流动性投向和结构，深化利率市场化改革，进一步疏通货币政策传导机制，加大对金融机构的正向激励，使流动性能够更高效地注入实体经济。

潘向东认为，未来应重点降低部分产能过剩行业不良贷款集中度，提升普惠金融水平，降低企业违约率，提升商业银行可持续经营水平；优化区域房地产市场供应结构，引导银行合理分配信贷资金。

专家认为，防范化解信贷风险，还需不断优化营商环境，提升实体经济企业自身竞争力和盈利能力。

“金融和实体经济是共生共荣的关系，企业自身的创新能力、管理能力和盈利水平提高，实体经济高质量发展，金融风险也就能得到更有效化解。”曾刚说，因此，要不断深化“放管服”改革，进一步优化营商环境。

“‘稳金融’并不局限于货币政策，还应推进各项政策协同发力。积极的财政政策加力提效，与金融政策、产业政策形成合力，为稳投资筑牢根底。应发挥国家融资担保基金作用，引导政府性融资担保机构降低小微企业融资担保费率，进一步改善民营、小微企业融资环境，稳住市场预期和信心，激发市场主体活力。”董希淼说。

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 18 版）

(责编：曹昆)