闭幕之时启程之刻 打造“永不落幕”的进博会

2019年11月5日-10日，第二届中国国际进口博览会在上海举办。人民网记者 翁奇羽摄

这场“不是一般性的会展”要暂告一段落了，但在6天的会期之后，也意味着又是一个崭新的开始。

11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海举办。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲，强调各国要以更加开放的心态和举措，共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，重申中国开放的大门只会越开越大，中国坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。

作为世界首个以进口为主题的国家级展会，中国国际进口博览会是由习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署推动的。博览会让外界看到了中国主动向世界开放市场、同各国分享中国机遇的满满诚意。

“进博之约”带来全球之惠，“进博舞台”促进互利共赢，“进博声音”传递发展智慧。重信守诺，进博会迈入新征程。

共同参与

进博平台这么大，必须来看看

本届进博会，由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成。在国家综合馆，15个主宾国展馆内特色产品与风土人情汇聚，传统文化积淀与科技潮流碰撞，让参观者们“一馆逛全球”；在企业商业展区，涉及科技生活、汽车、装备、医疗器械及医药保健、品质生活、服务贸易、食品及农产品等，不乏有跨国公司CEO为全球首发新品站台“吆喝”。

还有许多参展企业不遗余力地将看家宝贝带到中国。来自西班牙的重约300公斤的蓝鳍金枪鱼，从巴塞罗那机场出发，经迪拜转机飞往广州，抵达上海，完成了它飘扬过海的长途旅行，出现在食品及农产品展区。

人民网《进博“寻宝记”》栏目记者王震这样描述当时的场景：“展台被围得水泄不通，很多观展者得知开渔仪式的消息，提前两个小时就来排队占位，大家都想近距离一睹这个庞然大物。试吃时，鱼肉很快就被一抢而空，师傅都来不及切。”

意大利法拉帝巡逻艇外观。人民网记者 翁奇羽摄

装备馆的法拉帝巡逻艇是此次进博会体积最大的展品。法拉帝集团上海代表处首席代表陈钢在人民网《“宇”你“彤”行》直播节目中表示，“以前我们都是参加游艇类的专项展会，能够参加进博会这样一个影响力巨大的综合展会，对企业来说是一个非常高的起点。明年我们还会再来，带来专门为进博会而打造的新产品。”

进博会是连接世界的大舞台，“全球首发”的产品不胜枚举：从法国迪卡侬公司RFID智能盘点机器人“迪宝”，到德国阿吉斯公司的建筑垃圾循环利用破碎机，再到美国杜邦公司的机械防护手套……在展商们看来，进博会是一个引进新品，制造爆品的绝佳舞台，“一经发布，世界瞩目”。人民网《“带货”洋主播》栏目的两位外专记者玄番登史江和亚瑟夫将这些宝贝搜罗、展示，不少网友直呼“看不够”。

“黑科技”照例是展会上的关注热点：5G远程驾驶技术，驾驶员坐在屋里，就能操控路面上的真实汽车；一双机械手，既能握得住方向盘，又能拿得起绣花针；垃圾分类傻傻分不清？以后靠机器人就能精准分拣了……

展馆里看的不仅是展品，还有变化。近年来，中国的消费需求正从注重数量增长向追求品质生活加速转变。“如今人们生活水平不断提高，越来越多的消费者已经不满足于‘大路货’，他们需要独一无二的商品，个性定制的效果。”MATRO GBJ海外珠宝集合店负责人章晨如此表示。

六天来，进博会的展馆内热闹非凡：宣讲产品的吆喝声，详细洽谈的讨论声，各国风情表演的音乐声，“黑科技”秀场前的赞叹声……各种交织的声音汇成一个主旋律：进博会是中国的创举，更是世界的机遇。

共商共议

汇聚最新理念，创造全球共识

进博会，不仅是展览、贸易的窗口，还是一个思想汇聚的平台。

在11月5日的开幕式上，习近平主席强调，经济全球化是历史潮流。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。

面对世界经济格局的深刻变化，大道至简，实干为要。习近平主席指出，各国应该坚持人类优先的理念，以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。

开幕式上，法国总统马克龙、牙买加总理霍尔尼斯、希腊总理米佐塔基斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇等与会外国领导人都高度评价中国举办的进博会。他们一致认为，中国是经济全球化的重要引擎和国际贸易的稳定因素，中国的对外开放，对世界意义重大。

在11月5日下午举行的的第二届虹桥国际经济论坛上，有关国家政要、国际组织负责人、诺贝尔奖得主、跨国公司董事长和总裁等全球政商学研界嘉宾齐聚一堂，聚焦营商环境、人工智能、世贸组织改革、电子商务、共建人类命运共同体等领域，深入探讨，广泛交流，发言精彩纷呈。

在新闻中心的人民网演播间里，在各个展馆的展台旁，刘洁妍、赵铎、王晓啸三位记者将逾20位中外嘉宾的灼见真知汇聚成《进博“好声音”》，向世界传递。其中，有跨国企业的在华高管，有中国企业的掌舵人，还有行业机构的负责人等，他们的共识是：当下的中国，营商环境正在持续优化，迸发出大量诱人的发展机遇，尤其是在人工智能、大数据、5G等新技术手段的加持下，中国市场的磁场效应持续彰显。

人民网《进博“好声音”》栏目海报之一。

营商环境，持续优化。上海诺基亚贝尔执行副总裁马涛认为，除了市场的优惠政策、政府的办事效率等必要因素外，中国政府对于宏观经济的调控和产业发展的指引，为企业在中国的发展营造了良好的营商环境。从这个角度出发，中国的营商环境无疑是领先的，有特色的，有活力的。

中国机遇，世界共享。日本贸易振兴机构上海事务所所长小栗道明认为，中国经济正从高速增长向高质量发展迈进，这将扩大日本企业的在华机遇，日企应紧紧抓住大好时机，进一步发展在华业务。进博会为各方提供了一个很好的交流和贸易平台。

创新引领，科技赋能。美国高通公司全球高级副总裁赵斌认为，第五代移动通信技术蓬勃发展，将给人们的生活方式和消费体验带来根本性提升。把5G作为为基础性科技，将带动诸如人工智能、大数据、云计算、物联网、智慧城市等前沿行业的发展。5G将引导社会进入一个新的创新时代，并将引领经济迈向高质量的发展。

共识的凝聚，折射出参会嘉宾对中国市场的认可，对经济全球化的期待。

共享未来

打造“永不落幕”的进博会

11月10日16时，媒体记者们早早来到了进博会新闻发布厅，参加闭幕新闻通气会。

“181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参加企业展，超过50万名境内外专业采购商到会洽谈采购”；

“全球或中国大陆首发新产品、新技术或服务391件高于首届”；

“按一年计，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%”；

“截至目前，已有230多家企业签约报名第三届企业展”；

……

11月10日第二届中国国际进口博览会闭幕新闻通气会现场。人民网记者 夏晓伦摄

第二届进博会暂告一段落，收获与喜悦写在人们的笑脸上。不少参会嘉宾通过人民网的镜头，表达了“中国这么大，必须来看看”、“相约第三届进博会，我们要再来”的真切心意。

“中国国际进口博览会不仅年年办，还要越办越好。”进博会是中国持续扩大开放、主动开放市场的承诺，更是世界各国对拉动市场增长的期盼。

每年11月举办的进博会只持续6天，但全球市场对于交易服务的需求却是长期性的。那么，该如何打造“永不落幕的进博会”？

搭平台建规则，方能纲举目张。2018年上线的进博会“6天+365天”一站式交易服务平台，将6天展会实景搬到线上，突出展示功能、交易功能、服务功能，去中间化、降成本吸引了越来越多的五大洲企业入驻。同时还建立了四大采购商联盟、18个交易分团“2+4+18”组织架构等，在展前、展中和展后进行一揽子制度安排。“参展一周、服务一年”的实践也在促进进博会自身能力的提升。

除了机制保障外，把脉全球产业发展趋势，也是推动进博会持续深化合作、越办越好的“连接器”。记者梳理发现，博览会期间配套的现场活动涉及政策解读、对接签约、研究发布等类别，还有行业协会组织的高峰论坛。

在中国机电产品进出口商会等主办的“世界500强企业产能合作对话会”上，参会跨国公司高管纷纷表示，中国不只是庞大的出口国，也是友好的进口国。进博会是跨国公司进入中国的平台、了解全球经贸潮流的窗口，交流凝聚的共识能把大家结合更紧。

互利共赢、实实在在的利益，是进博会良性发展的底层支撑。作为市场参与的主体，参展企业对展会带来的收获感受更深。

不少参展企业表示，进博会不仅专业性强，更可贵的是涉及的领域广，跨界合作、多重展示、品牌传播、深化对接产业链的吸引力强。

株式会社ITO社长伊藤春树说，这几天不仅对接了中国企业，还与韩国、波兰、澳大利亚采购商建立了联系，拓展了合作伙伴；澳大利亚coles公司的展台面积比去年大了近一倍，展台负责人介绍，首届进博会展示的产品已进入了中国市场。

相比首届进博会上的9平米展位，今年新西兰NAC公司的展位面积扩了4倍。在进博会对接的合作伙伴，支撑了公司的快速发展。人民网记者 李彤摄

“我刚从进博会展位预订办公室回来，想在明年的进博会上再定一个面积更大的展位，在新西兰的朋友也托我帮忙打听报名呢。” 新西兰NAC贸易公司经理Tamara Savage说，从国内带来的名片发完了，几天下来加了几百个微信好友，带来的麦卢卡蜂蜜、Nuztri全脂脱脂奶粉等产品获得采购商的关注。

在进博会闭幕新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，已有230多家企业报名第三届进博会了。

六天的精彩告一段落，而借助进博会实现的溢出和带动效应正发挥着越来越大影响。越开放、越发展，越发展、越需要开放的理念不仅是世界人民的心念，也是时代发展的潮流。

黄浦江水滚滚向前，开放浪潮奔流不息。

新时代共享未来，风从这里来，海阔正扬帆！

(责编：庄红韬、毕磊)