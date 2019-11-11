人民网>>财经

商用开启，准备进场（经济新方位）

本报记者 王 政

2019年11月11日08:50  来源：人民网－人民日报
 

 

5G商用近日启动。三家运营商各自发布了5G套餐。提前预约5G的1000多万用户，不用换卡、不用换号，买好手机、选好套餐，本月起就可以正式用上5G了。

1秒钟可以下载一部高清电影……提起5G，网速快恐怕是消费者的第一认知。那么，5G套餐到底贵不贵？现在网络覆盖如何？普通用户能感知的5G技术典型应用出现了吗？记者带你一探究竟。

资费贵不贵

套餐每月最低128元，设“套外资费封顶”“强制断网”功能

每月资费均不低于128元，最高档套餐月租不超过600元，套餐外资费3元/GB，用户套外流量消费最低满500元即进行断网……三家运营商出炉的5G套餐不完全相同，但起步价格、最高价格、套外流量价格、套外消费封顶价格等相差不大。

以中国移动为例，其5G套餐分个人版和家庭版，个人版从128元到598元，家庭版从169元到869元，各有五档。中国电信推荐给各省级公司的套餐档位共有七个，分别对应全国流量30GB—300GB、全国通话500分钟—3000分钟。中国联通发布的5G套餐在原有4G套餐的基础上进一步扩容，分为七档。

那么，5G资费到底贵不贵？比较来看，同样是128元套餐，5G包含30GB流量、500分钟通话，比目前4G同价位套餐包含更多流量，单位流量价格低于4G单位流量价格。但鉴于5G网速约是4G的10倍，5G上网所耗费同样流量的时间，自然也就比4G少，同样30GB的流量，4G网络一个月可能都用不完，但5G网络却很可能不够用。这样算起来，按照现有资费水平，5G用户的花费会提升。

记者此前采访运营商和专家时，不少人表示——在5G时代，每个人的通信费用会有所上升，但随着规模化应用，资费总价不会增加太多，将保持在用户能够承受的范围内，且增加的费用会让用户获取到更高的价值。

“我国5G套餐资费水平低于国际主流运营商。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，从韩国、美国、英国等国际主流运营商推出的5G套餐看，最便宜的套餐折合人民币200元/月，最贵的套餐约750元/月。

信号好不好

北京、上海、广州、杭州等城市城区已连片覆盖

自6月工信部发放5G商用牌照以来，消费者对5G的热度持续升温。截至10月11日，三大电信运营商收到5G商用预约用户总数已超1000万。那么，5G网速相比4G有飞跃吗？信号覆盖怎么样？5G终端种类是否足够？价格亲民吗？

杭州一家大型制造业企业的高管杨先生，三个月前就从运营商那里得到了5G体验用户的身份。一边刷着手里的5G手机，杨先生一边说，5G的网速比4G快太多，不管是APP安装和更新，还是刷微博、微信批量发送照片视频，都可在瞬间完成。“最开始的一个多月，经常会用测速软件测速，在网络好的地方，5G下行速率能达到800Mbps左右，是4G的十多倍。”

5G信号覆盖情况如何？“公司里安装了室分系统，办公区的5G覆盖还不错，出了公司，确实在不少地方还是只能用4G网络。”杨先生坦言，现在杭州市区的覆盖比三个月前好了不少。

工信部副部长陈肇雄10月31日在2019年中国国际信息通信展览会开幕致辞时透露，北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现5G网络连片覆盖，预计年底，全国将开通5G基站超过13万座。根据工信部数据，截至9月底，三家基础电信企业已在全国开通5G基站8万余个。

据介绍，5G基站真正的大规模建设，要等到2020年。届时，真正能把5G高速率、低时延、广连接特性发挥到极致的SA独立组网网络，将成为主流。据研究机构预测，未来5G基站量将是4G的2倍，运营商5G建网主体投资可能将达1.23万亿元，较4G投资增长68%。

为避免重复投资，中国联通与中国电信日前宣布将共同打造5G共建共享网。中国联通董事长王晓初说，通过共建共享，实现覆盖翻倍、速率翻倍、服务更优，客户可以享受到更大带宽、更高速率、更广覆盖的5G网络服务。据悉，双方已在24省市开通5G共建共享基站。以速率为例，最新的测试数据显示，共建共享的5G网络峰值速率可达2.5Gpbs。

终端方面，“算上刚刚接受预定的华为Mate30系列5G手机，目前已上市销售的5G手机有9款，预计年内累计上市17款左右。”中国移动有关人士介绍。目前5G终端仍以高端机为主，产品价格预计主要集中在3500—8000元。预计2020年二季度会推出2000元档5G手机，四季度会推出1000元档5G手机。

应用强不强

适合对网速要求高的视频、游戏用户

“5G商用，应用是关键。”中国电信董事长柯瑞文说，5G既要为公众客户带来全新体验，还要为政企客户注智赋能。为此，中国电信面向公众客户，推出超高清、云游戏、云VR、云电脑等应用；面向政企客户，提供媒体直播、工业互联网、智慧城市、数字政府、车联网等行业解决方案，助力传统产业转型升级。

中国移动则为消费者提供了“五新”全场景特色内容体验：以5G超高清视频、4K直播和VR体验打造“新看法”，以超高清视频彩铃打造“新听法”，以超高清云游戏打造“新玩法”，以互动短视频AR打造“新拍法”，以5G云盘、云手机、新消息打造“新用法”。

不过，在科普专家张弛博士看来，目前几乎所有的应用都基于4G开发，并且可以在4G网络上完好运行，只是5G的高速率可以带来更高速、更流畅的使用体验。

工信部部长苗圩在国新办新闻发布会上回答记者提问时也坦言，“对广大用户而言，4G手机够用了，不光是打电话、发短信，包括上网、看视频，都是足够的。”当然，对少部分从事电竞、大型手游的特殊用户，可能现在的4G网络还不能满足他们的需要。5G真正的应用场景，80%应该是用在物与物的通信，如工业互联网、远程医疗等领域。

也有专家表示，对于5G的消费级应用，不应太过悲观。当年4G商用之初，大家看中的都是可视电话等高速率应用，谁能想到真正火的是微信视频、移动支付、共享单车和小视频直播平台？5G将开启万物互联时代，尽管“物”的主要应用场景看似是商业应用，但是，这些应用与消费场景的融合，有可能创造出新的“爆款”应用。

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 02 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved