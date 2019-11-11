商用开启，准备进场（经济新方位）

5G商用近日启动。三家运营商各自发布了5G套餐。提前预约5G的1000多万用户，不用换卡、不用换号，买好手机、选好套餐，本月起就可以正式用上5G了。

1秒钟可以下载一部高清电影……提起5G，网速快恐怕是消费者的第一认知。那么，5G套餐到底贵不贵？现在网络覆盖如何？普通用户能感知的5G技术典型应用出现了吗？记者带你一探究竟。

资费贵不贵

套餐每月最低128元，设“套外资费封顶”“强制断网”功能

每月资费均不低于128元，最高档套餐月租不超过600元，套餐外资费3元/GB，用户套外流量消费最低满500元即进行断网……三家运营商出炉的5G套餐不完全相同，但起步价格、最高价格、套外流量价格、套外消费封顶价格等相差不大。

以中国移动为例，其5G套餐分个人版和家庭版，个人版从128元到598元，家庭版从169元到869元，各有五档。中国电信推荐给各省级公司的套餐档位共有七个，分别对应全国流量30GB—300GB、全国通话500分钟—3000分钟。中国联通发布的5G套餐在原有4G套餐的基础上进一步扩容，分为七档。

那么，5G资费到底贵不贵？比较来看，同样是128元套餐，5G包含30GB流量、500分钟通话，比目前4G同价位套餐包含更多流量，单位流量价格低于4G单位流量价格。但鉴于5G网速约是4G的10倍，5G上网所耗费同样流量的时间，自然也就比4G少，同样30GB的流量，4G网络一个月可能都用不完，但5G网络却很可能不够用。这样算起来，按照现有资费水平，5G用户的花费会提升。

记者此前采访运营商和专家时，不少人表示——在5G时代，每个人的通信费用会有所上升，但随着规模化应用，资费总价不会增加太多，将保持在用户能够承受的范围内，且增加的费用会让用户获取到更高的价值。

“我国5G套餐资费水平低于国际主流运营商。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，从韩国、美国、英国等国际主流运营商推出的5G套餐看，最便宜的套餐折合人民币200元/月，最贵的套餐约750元/月。

信号好不好

北京、上海、广州、杭州等城市城区已连片覆盖

自6月工信部发放5G商用牌照以来，消费者对5G的热度持续升温。截至10月11日，三大电信运营商收到5G商用预约用户总数已超1000万。那么，5G网速相比4G有飞跃吗？信号覆盖怎么样？5G终端种类是否足够？价格亲民吗？

杭州一家大型制造业企业的高管杨先生，三个月前就从运营商那里得到了5G体验用户的身份。一边刷着手里的5G手机，杨先生一边说，5G的网速比4G快太多，不管是APP安装和更新，还是刷微博、微信批量发送照片视频，都可在瞬间完成。“最开始的一个多月，经常会用测速软件测速，在网络好的地方，5G下行速率能达到800Mbps左右，是4G的十多倍。”

5G信号覆盖情况如何？“公司里安装了室分系统，办公区的5G覆盖还不错，出了公司，确实在不少地方还是只能用4G网络。”杨先生坦言，现在杭州市区的覆盖比三个月前好了不少。

工信部副部长陈肇雄10月31日在2019年中国国际信息通信展览会开幕致辞时透露，北京、上海、广州、杭州等城市城区已实现5G网络连片覆盖，预计年底，全国将开通5G基站超过13万座。根据工信部数据，截至9月底，三家基础电信企业已在全国开通5G基站8万余个。

据介绍，5G基站真正的大规模建设，要等到2020年。届时，真正能把5G高速率、低时延、广连接特性发挥到极致的SA独立组网网络，将成为主流。据研究机构预测，未来5G基站量将是4G的2倍，运营商5G建网主体投资可能将达1.23万亿元，较4G投资增长68%。

为避免重复投资，中国联通与中国电信日前宣布将共同打造5G共建共享网。中国联通董事长王晓初说，通过共建共享，实现覆盖翻倍、速率翻倍、服务更优，客户可以享受到更大带宽、更高速率、更广覆盖的5G网络服务。据悉，双方已在24省市开通5G共建共享基站。以速率为例，最新的测试数据显示，共建共享的5G网络峰值速率可达2.5Gpbs。

终端方面，“算上刚刚接受预定的华为Mate30系列5G手机，目前已上市销售的5G手机有9款，预计年内累计上市17款左右。”中国移动有关人士介绍。目前5G终端仍以高端机为主，产品价格预计主要集中在3500—8000元。预计2020年二季度会推出2000元档5G手机，四季度会推出1000元档5G手机。

应用强不强

适合对网速要求高的视频、游戏用户

“5G商用，应用是关键。”中国电信董事长柯瑞文说，5G既要为公众客户带来全新体验，还要为政企客户注智赋能。为此，中国电信面向公众客户，推出超高清、云游戏、云VR、云电脑等应用；面向政企客户，提供媒体直播、工业互联网、智慧城市、数字政府、车联网等行业解决方案，助力传统产业转型升级。

中国移动则为消费者提供了“五新”全场景特色内容体验：以5G超高清视频、4K直播和VR体验打造“新看法”，以超高清视频彩铃打造“新听法”，以超高清云游戏打造“新玩法”，以互动短视频AR打造“新拍法”，以5G云盘、云手机、新消息打造“新用法”。

不过，在科普专家张弛博士看来，目前几乎所有的应用都基于4G开发，并且可以在4G网络上完好运行，只是5G的高速率可以带来更高速、更流畅的使用体验。

工信部部长苗圩在国新办新闻发布会上回答记者提问时也坦言，“对广大用户而言，4G手机够用了，不光是打电话、发短信，包括上网、看视频，都是足够的。”当然，对少部分从事电竞、大型手游的特殊用户，可能现在的4G网络还不能满足他们的需要。5G真正的应用场景，80%应该是用在物与物的通信，如工业互联网、远程医疗等领域。

也有专家表示，对于5G的消费级应用，不应太过悲观。当年4G商用之初，大家看中的都是可视电话等高速率应用，谁能想到真正火的是微信视频、移动支付、共享单车和小视频直播平台？5G将开启万物互联时代，尽管“物”的主要应用场景看似是商业应用，但是，这些应用与消费场景的融合，有可能创造出新的“爆款”应用。

《 人民日报 》（ 2019年11月11日 02 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)