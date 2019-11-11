相城高新区园区行暨中关村国际新材料项目专场对接会举办

创新相城，合作共赢

——第七届中国江苏产学研合作大会—相城高新区园区行暨中关村国际新材料项目专场对接会成功举办

11月5日，“第七届中国江苏产学研合作大会—相城高新区园区行暨中关村国际新材料项目专场对接会”成功举办。本次会议以“创新相城，合作共赢”为主题，在江苏省生产力促进中心、苏州市科学技术局、中关村发展集团指导下，由苏州市相城区人民政府、江苏省相城高新区管委会主办，苏州市相城区科学技术局、苏州市相城区科学技术协会、苏州市相城区12批科技镇长团、北京中关村信息谷资产管理有限责任公司共同承办。来自江苏省市区、中关村发展集团、中关村信息谷等相关领导，协同中国科学院、俄罗斯科学院院士代表，以及新材料领域企业、科研机构、高校学者、创业服务机构、知名企业家代表等240余人共同出席本次活动。活动由苏州市相城区科学技术局局长刘云涛主持。

此次“相城高新区园区行暨中关村国际新材料项目专场对接会”在苏州举行，旨在通过搭建产学研交流平台，研讨全球新材料科学研究领域的发展趋势和前沿动态，推动新材料领域科技成果在相城高新区落地，助推高新区高质量发展。

领导致辞，寄语创新

江苏省生产力促进中心主任赵志强致辞。他表示：“当前科技创新呈现出新的发展态势和特征，创新要素资源加速流动。相城高新区的此次对接会，聚焦新材料，组织大院大所与高新区企业、创投机构开展现场对接洽谈，邀请国内外知名机构开展共性技术和产业技术推介。希望相城高新区能够借助这一平台，携手国内外优质资源共建骨干创新载体，转移转化重大科技成果，联合攻克前沿共性关键技术，共同培养高层次创新团队，为相城高新区的创新驱动发展提供有力支撑。”

苏州市相城区人民政府副区长陈伟杰对莅临活动的嘉宾表示热烈欢迎。他认为，新材料产业是国民经济各领域发展的基础产业，新材料技术是制造业发展的共性关键技术。“我们与中关村信息谷开展合作，就是希望借助这个平台，加快引进全球高端创新资源。希望参会的企业积极与各位专家对接，抓住这一现场‘把脉问诊’的机会，与各位专家建立经常性联系制度，共同推进新材料产业加速发展。”

中关村发展集团副总经理姚胜利表示，在创新驱动发展、长三角一体化、“一带一路”三大战略发展机遇中，苏州相城以此为契机，目标建成“苏州市域新中心”。“中关村发展集团将遵循创新发展规律，秉承服务科技创新的使命，全力支持苏州·中关村信息谷项目的发展，依据苏州相城高质量的发展规划，立足本地产业基础和产业结构优化升级需求，以大信息先进制造为核心，医药健康、新材料、科技服务业为支撑，通过导入来自中关村、全国、全球的高端创新资源，充分与苏州市相城区的资源禀赋进行有效结合，实现以点带面、区域联动，服务苏州全面融入上海、接轨北京，形成‘北京—苏州—上海’创新廊道，推动京津冀、长三角、粤港澳南北联动、一体化发展，打造全国区域协同发展创新示范样板。”

相融相成，高新同行

苏州市相城区委常委、元和街道党工委书记尤建丰做“相城高新区推介”。他向来宾充分展示了相城高新区便利的交通网络、扎实的产业基础、成熟的配套设施、一流的营商环境和开放合作的诚意。

中国科学院院士曹春晓、俄罗斯医学技术科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、欧洲自然科学院院士伊利达尔·乌特亚梅舍夫分别做《谈新材料产业化：钛与航空发动机》和《俄罗斯自然科学院新材料研发制造成果》主题演讲。通过两位院士的精彩讲解,与会嘉宾更加直观的了解到新材料产业化发展情况及新材料的一些最新研发成果。

生态系统，开花结果

在中国科学技术大学化学与材料科学学院党委书记闫立峰、江苏省生产力促进中心主任赵志强、中关村发展集团副总经理姚胜利、江苏省生产力促进中心项目管理处处长李旭红、苏州市生产力促进中心主任陆义中、相城区委常委、元和街道党工委书记尤建丰、相城区人民政府副区长陈伟杰、北京中关村信息谷资产管理有限责任公司总经理助理姚建林见证下，10余个创新创业项目举行签约仪式。

(责编：白宇、岳弘彬)