“进博会只要一直开，我们就一直来”(望海楼)

当“双11”的零点钟声敲响，这场策源于中国、牵动着全球的购物狂欢涌向了高潮。人们总是会问，这样的盛景能持续多久？从刚刚闭幕的第二届进博会里走出，那些来自不同国家和地区的客商意气风发，他们心中已有了答案。

本届进博会上，按一年计累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。这期间，许多中国企业还宣布了未来2年、3年的采购需求。来自市场的呼声高昂，短短几天，累计进场超过91万人次，除了采购交易，不少展商又收到来自五湖四海的合作或参展邀约，人气之旺超出预期。

如果说中国市场的强大购买力对世界已经不再陌生，那么进博会现场蓬勃的朝气与澎湃的活力，唯有身临其境才能更深切感受。

“那是‘未来已来’的震撼。”一位专业观众这样形容。这一边，机械手能拿起绣花针，汽车能跑也能飞，无人机可以派快递；那一头，马桶可以测血压，机器人会垃圾分类，隐形眼镜能感光变色；更有3D打印的面膜、最细最短的注射针头、“秒读”的收银机……参展企业纷纷带上最尖端的科技、最优质的商品，呈现全球智造的精彩盛宴，打造令人向往的未来空间。

从规模、层次、质量到创新指数，第二届进博会办出了水平、办出了成效，办得越来越好。中国搭台，世界合唱，这样的局面，得益于全球企业积极行动。进博会为何响应者众？企业对此心明眼亮——

因为这里是机遇之国。创新和市场，对于企业的成功缺一不可，而中国刚好都具备。首届进博会后，医科达在上海设立了区域总部，与中国市场同频共振。智能盘点机器人、建筑垃圾循环利用破碎机、机械防护手套、精准护肤系统，一批“全球首发”在进博会上揭开面纱。许多企业在中国设立全球研发中心，灵感在这里获得迸发，新品在这里率先测试。“在世界眼中，今日中国已是名副其实的‘机遇之国’。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩说。

因为这里有开放之门。护肤品牌维蕾德还未正式进入中国，跨境电商是唯一的销售渠道，但进博会上，展品摆满货架，维蕾德有了线下“涨粉”的机缘。还没有哪一场展会，将中国买家这样大规模地呈现在海外客商面前。从降低关税到办好进博会，中国扩大进口的承诺正在兑现。过去这一年，新药加快审批、通关时限缩短、负面清单缩减、涉外法律体系完善、营商环境不断优化，真招实招为外商带来广阔天地，增强宝贵信心。

当机遇之国持续推动开放之门，通向未来之路就在眼前铺展。恐怕没有一家立志全球化的企业能够抛开近14亿人口的中国市场、舍得放下960多万平方公里之上的璀璨星空。正如强生中国区主席宋为群所说：“我们在中国未来的成功会决定我们未来在全球的成功。”

2019年的这个深秋，超过50万名境内外专业采购商一起见证了科技的浪漫、市场的活跃与中国的精彩。未来还将怎样？“进博会只要一直开，我们就一直来。”许多企业都在为此努力和期待。他们中的不少，已经确定参加下一届。进博会，我们明年再相逢！

（作者为本报评论员）

(责编：栗翘楚、庄红韬)