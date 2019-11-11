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“双11”购物趋势凸显消费变革

2019年11月11日09:10  来源：北京日报
 

宠物跑步机、盲盒背后的个性化消费，边看直播边买买买的网购“新姿势”直播电商，三线城市里退休阿姨一边看孩子一边忙“带货”的社交电商……第11个“双11”今日来临，无论您是提前购物“错峰出行”的淡定一族，还是“枕戈待旦”准备零点秒杀的“剁手党”，都在被“双11”购物节所席卷，参与这场商业消费变革。

“追新族”捧红个性消费

“双11，不给自己买可以，不给‘主子’买买买可不行……”“双11”前夜，家中养了一猫一狗的小文摩拳擦掌，准备抢购口粮和装备。

距离0点抢购还有5个小时，小文还在各个平台搜罗，想给柯基犬买一台跑步机。“它得减肥了，再减四斤以后每次去宠物店洗澡就能便宜二十块啦！”他打趣道。

玩具、狗粮、狗零食、定期体检……小文每个月花在宠物身上的钱不下3000元。宠物保险、宠物医疗、宠物美容，随着宠物市场的日渐兴起，“宠物经济”也开始勃兴。天猫数据显示，“双11”期间，不少“铲屎官”自己健身还不够，还要拉上宠物们一起健身，宠物跑步机的搜索量大幅攀升。

往年蹲守秒杀的时尚爱好者童女士今年“双11”格外清闲，她已经在几家小众设计师品牌的天猫店里付好了定金，只需要从容地付完尾款就能坐等收货。“大牌容易撞款，这年头独特才是最大的奢侈。”

除了宠物经济风靡、小众设计品牌走红，天猫数据显示，“95后”追盲盒、追手办、已经渐渐成为一种潮流趋势。

今年天猫“双11”预售期，仅仅7分钟，盲盒的预售量就超出去年“双11”全天，一跃成为爆款黑马，单日成交额较去年同期增长了368%。根据闲鱼此前统计的数据，截至今年年中的一年里，盲盒交易已经成为千万级的市场。

大牌才是潮流风向绝对引领者——这个观念也正在悄悄发生变化。近日，贝恩咨询联合意大利奢侈品协会发布《全球奢侈品市场监控报告2019年春季版》，报告显示，越来越多的95后热衷于尝试新鲜事物，小众设计师品牌成为年轻人“稍微踮脚就能够到的时髦”。尼尔森最新发布的《消费者与零售趋势》报告显示，个性化消费正在崛起，近九成消费者愿意尝试购买新产品。

直播购物全面爆发

“有家之前关注的店现场直播纹眉，我正发愁找哪家店靠谱呢，看完这场直播要是他们做的靠谱，就去他们家做了。”加班间隙也不忘打开手机看一场直播的互联网从业者魏女士说。

今年“双11”，电商直播经济全面爆发。仅在天猫“双11”预售阶段，就有1.7万个品牌开启直播，多款品牌单品预售成交破亿元，其中更有6分钟破亿、1秒预售出55台汽车的战绩。京东日前也启动了一场“带货”大赛，在北广深三地召集上千名百万粉丝主播达人线上线下24小时为爆品直播带货。

直播不仅成为全球消费者消费的“新姿势”，也成为全球商家的标配。主播中既有汽车4S店销售员、化妆师、发型师，也有企业厂长、发型师、健身私教。除了服饰、美妆、食品等传统畅销品，数码、家电、汽车、农产品等品类也纷纷开始探索直播电商。

除了国内主播，“双11”进入倒计时，几位泰国主播正在为Lazada的直播做准备。Lazada是东南亚旗舰电商平台，主播们准备与中国本土“双11”同步启动直播，边播边卖向当地消费者推荐的是来自中国的爆款商品。

记者从阿里获悉，今年“双11”期间，将有上千名“洋主播”用十几种语言向全球各地24小时不间断地直播，让洋主播用“家乡话”向老乡们推广中国制造。

巨头激战下沉市场

“杨阿姨给孙女买的羽绒服已经发货了，大利媳妇的粉饼显示已经到货了注意查收一下。大家可以爬楼领红包，明早货品翻新之后我再给大家播新品。”晚上十点半，刘玲聚精会神地在手机上摆弄许久，在群里发出这样一条微信后，终于完成了一天的“工作”。

家住三线城市山西运城的刘玲今年56岁，她既是一名照料孙女起居的奶奶，也是一名社交电商“店主”。在她建立的200多人的微信群里，只要有人购买了她推荐的商品，她就能获得电商平台和商家提供的返佣，一件商品能获得的返佣平均几元到十几元不等。

在刘玲身边，把“带货”、“种草”作为第二职业的人还有不少，有些是刘玲这样退休在家的老年人，有些则是做着一份清闲工作的年轻人。近两年来，阿里、京东、拼多多、网易严选等平台纷纷在社交电商上发力，纷纷推出或孵化社交拼购等社交电商平台，向二三线城市以下的低线城市以及大城市的普通收入群体伸出触角。

在江西婺源县，时尚感十足的猫头背板和“愿望实现装置”、网红现场直播、线上和明星猜拳游戏……云集了海信、容声、美的、小天鹅、方太等知名品牌的天猫优品“网红店”在县城开业，吸引了上万名观众。

“过去在县城里，就算品牌店的货，那也不如人家大城市的上新早，你今年卖的新款多半是人家大城市半年前里就有的。”一位县城商家告诉记者。在未来，这样在消费体验上的“城乡”差别将随着电商巨头深入下沉市场而逐渐消失。（记者孙奇茹）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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