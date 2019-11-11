跨境贸易+区块链 “链”出效率和信用

“以往跨境贸易手续和单证都很复杂，我们实际通关需要提供大概15个附件，这些单证往往是重复的。通过区块链应用平台，车辆从海外采购、物流订舱、海上运输、到港拆箱、入保税仓等所有环节信息在报关的时候不需要企业再重复提供，可以从区块链平台上直接获取，大大减少了人为操作，避免传递中造成的错误或遗漏，提升了整个业务流程的效率，减少了沟通成本。”一家平行进口汽车服务公司财务总监丁玲对天津海关最新应用的“TBC区块链跨境贸易直通车”点赞。

2018年以来，在海关总署与天津海关、天津口岸办共同努力下，联合贸易、物流、金融、科技各单位，于2019年4月17日率先实现全球第一个国家、全国第一个城市、全国第一个地方关区，将区块链应用于跨境贸易全流程。天津海关副关长王利兵表示：“不仅区块链技术平台实现了落地运行，而且区块链平台上的金融创新、监管创新都得到了落地和验证。”

便利多方，区块链大显身手

跨境贸易全链条参与方众多，每一个环节之中都有不同的程序和制度，缺乏高效运行的协同能力，使得贸易程序异常复杂和繁琐，各参与方之间沟通成本和信任成本极高。

2017年我国在190个经济体中，跨境贸易营商便利指标排名第97位，经过一年的简化单证的努力，2018年排名第65位，但仍与第一贸易大国的身份不符，也制约了跨境贸易企业和配套服务企业的发展。

“海关既有服务功能，又有监管功能，怎么能做到既便利又达到监管的目的？”负责搭建“TBC区块链跨境贸易直通车”平台的微观（天津）科技发展有限公司COO石卓说，区块链的分布式记账、去中心化、共识机制和加密算法的天然技术特点，为解决跨境贸易中的困境提供可行的答案。

海运+陆路物流，承担了绝大部分跨境贸易交易量，因此周期长、多次转手，都增加了货物数量、安全性和质量保证的监管困局，经常出现物流运输方和贸易方相互指责，却无法追踪确权的问题。“而在区块链跨境贸易平台上，所有的贸易参与方，可被归纳分类在贸易、金融、物流、监管四大业务域。一单跨境贸易的交付过程，包括签订合同、出口国境内委托承运（包括海、陆、空运）、仓储、通关、进口国境内承运、结算、融资、保险及缴付关税10大环节，并伴随着随附单证产生了关键数据，如品类、数量、价值，重量、单位、物理性状等。”石卓介绍说，把这些关键数据加密上传到区块链，在交叉的网状点对点传输过程中，自动对所有的关键信息进行比对，形成共识后将该交易信息分布存储在所有节点上。通过这种共识效应、不可篡改和可回溯特性，跨境贸易利益相关方避免了赔付、贷款、交税等环节产生差异，形成对可信数据一致性的认可，一旦出现问题，即可实现可追踪可确责。

提高精度，改变监管视角

传统监管模式，因贸易环节繁杂、参与角色众多、利益互斥等因素，监管方无法实时获知或监管整个贸易流程，只能对传统报关行提供的结果数据进行验证，而验证结果数据须投入大量的人力、设备、系统等，监管成本巨大。

区块链平台可以让监管部门的“视角”贯穿整个贸易过程，区块链平台对每一个贸易环节的数据进行前后交叉比对，形成不可篡改的、带有时间戳、清晰责任人的贸易“可信过程数据”，而实时过程数据的价值远远大于传统报关行提供的结果数据。跨境贸易企业从“被动查验监管模式”转变为“主动采集验证监管模式”，大大降低监管成本，提高监管效率与精度。

“以海关关检人员使用的辅助交易系统为例，过去关检人员每天要审大量的单据，里面包含成千上万个字节，哪些是要重点关注的？”石卓解释说， 平台把物联网技术、区块链技术、人工智能分析大数据技术结合在一起，既保障了数据高质量，又可以交叉认证、自动分析，还可以将单据分析结果自动提示给关检人员，提示哪些监控字段的数据不相符以便重点查看。

上链增信，赋能主体信用

天津商业经济研究会会长钱伟荣表示，TBC区块链跨境贸易直通车，不仅有贸易双方或多方，也有运输物流、银行、海关。贸易企业上链后，在区块链平台上贡献诚信贸易数据，金融机构对贸易企业的信任度将大大提升，从而，释放基于区块链平台上交易数据的低门槛优质科技金融产品，精准赋能诚信贸易企业，贸易企业不再面临融资难、融资门槛高的困境。

从金融机构角度看，可信数据是第一生产资料，在全球，区块链技术被金融机构广泛承认与应用，正是因为其不可篡改的特性，区块链平台是金融机构获取可信数据最为安全可靠的来源。金融机构借助区块链的属性特征，结合传统的风控手段，甚至将传统风控数据挪至区块链平台之上，区块链+传统风控相互加持，金融风控视角贯穿整个贸易过程，对企业的信任度大大提升；对资金、货物、货权的把控力度大大提升；资金、货物、货权的安全性整体加大，从而，金融机构可以通过降低贷款门槛，实现资金流动性的提升。银行、保险、供应链金融企业等诸多金融机构在第三方区块链平台上将围绕“安全、可信、可控”展开科技金融创新产品的竞争，科技金融精准赋能诚信企业，普惠金融将不再是句空话。（陈曦）

(责编：栗翘楚、庄红韬)