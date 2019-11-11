“科技+保险”全面升级 中国太保一站式服务进博会

11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会于上海举办，共有181个国家、地区和国际组织参会，3800多家企业参加企业展。去年第一届进博会，中国太保旗下子公司太保产险，就为参展企业提供了专业保险保障和服务，包括关税保证保险，网络安全保险，知识产权保险，科技创新保险等。今年，中国太保提供了“产、寿、健”一站式的综合保险保障和一体化的风险管理服务，总保额也从去年的350亿元提升到逾5000亿元。

一站式全覆盖，服务“全生命周期”

手握“产险、寿险、健康险”全牌照的中国太保，为进博会的保障从财产险服务跃升到“产、寿、健”一站式、全覆盖的综合保险保障和风险管理服务。其中，不但包含知识产权、关税保险、网络安全等新兴风险，亦重点关注进博会红线内各类人员的人身安全风险保障。

据悉，今年中国太保从全国调配了一支包含西班牙语及阿拉伯语等小语种服务人员在内的近100人组成的现场服务团队，以应对各种可能的客户需求，提供志愿者服务、进博会现场服务、保险保障服务、风控理赔服务以及应急救援服务。

在本届进博会筹备前期，中国太保产险风险工程部和上海分公司的专岗风险工程师共同组成进博风控团队，为筹备工作提供现场风险查勘，提出专业风险防范和改善建议。在现场，中国太保寿险提供有就医绿色通道，若发生意外情况，将于第一时间响应，安排“一对一”就医陪诊服务，同时打通的还有理赔绿色服务通道，小额快赔、大额预付赔款划拨，可在最短时间内完成理赔服务。

“以往的风险查勘主要在于展馆设备和建筑物常规的查勘，仅涉及展会的某一阶段，从首届进博会开始，我们就提出将风险查勘从常规的展馆财产保险风险查勘，延伸到展会‘全生命周期’的所有阶段。”进博风控团队成员之一、中国太保产险资深风险工程师赵明说，在第二届进博会，依托中国太保产险自主研发、集风险查勘平台、风险地图和风险数据库于一体的“风险雷达”系统，风控团队专门建立了一套符合国际风险管理标准，涵盖建立环境、风险识别、风险分析、风险评价和风险应对全过程的风险管理模式。

科技赋能，创新“科技+保险”体验

第二届进博会开幕当天，中国太保在上海国家会展中心举办了护航智慧出行启动仪式暨科技保险体验区开幕式。活动展现了中国太保在5G、自动驾驶、智能风控等保险前沿科技领域的探索和实践，现场启动并发布了长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作。

目前，太保寿险已经形成了在AI和数据方面的“大产品线”和“场景应用”，在科技赋能方面，升级核保、理赔、客服等运营服务全流程，提升客户服务体验和运营效能。本届进博会，来自海内外的用户均可在中国太保展馆现场获得更多“科技+保险”的新体验。

今年10月20日，长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟在浙江乌镇正式成立。据了解，该联盟旨在搭建长三角“5G+智能驾驶”的合作与创新平台，研究构建更加高效和安全的智能交通体系，推动汽车与保险行业产业升级。活动中启动并发布的长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作，是中国太保探索“5G+智能驾驶”产业发展保险保障的先行先试。

同时，中国太保参与申请的科技部国家重点研发计划“新能源汽车”专项“自动驾驶电动汽车集成与示范项目”也在现场正式启动。据了解，中国太保将重点在自动驾驶的法律、社会问题，尤其是自动驾驶的保险问题等方面展开研究。

此外，现场还展示了车联网大数据智能运营平台——“太睿保”，该项目获得2019世界人工智能创新大赛金融赛道第一名。其通过接入各类车载人工智能设备，可实现驾驶行为监测、危险驾驶预警、事故过程回放等多项风险干预及防控功能。

服务“一带一路”，加快国际化步伐

进博会期间，中国太保与三井住友第十届高层战略峰会在上海举行。双方就新能源车、护理等保险议题进行深入探讨。同时，双方重点展示了服务“一带一路”新产品和新技术的合作成果。

今年是中国太保与三井住友海上战略合作的第15个年头，高层战略峰会已连续举办十届。在中国经济蓬勃发展的背景下，双方的合作不断向纵深发展，创新项目不断落地，合作内容从直保到再保，从国内市场到国际市场，从应对自然灾害和意外事故的传统保险到新兴领域的全面风险管理，合作成果为双方的长远发展及长久合作注入了新的动力和活力。

会议现场展示了“一带一路”配套服务海外业务合作项目、“中欧班列”风险查勘产品、“海外无忧”保险产品，探讨了产品创新对车险合作的引领作用。其中，“中欧班列”物流风险查勘产品成为推介重点。其为客户出险提供全方位的理赔服务以及全面的风险管理，降低风险的发生。该产品能为双方前期境内外风勘站点进行“精准画像”，形成“风险提示”，明确出险应对攻略，并提供增值服务，让客户因时因地选择有效通道进行货物运输。

未来，中国太保将与三井住友充分发挥战略峰会平台优势，进一步在资产管理、金融科技、全球化布局等集团层面展开广泛合作，持续深化战略合作模式和稳固的互惠合作机制。

据了解，中国太保还充分发挥在全球范围内的合作伙伴资源优势，全力为进博会 “招展”。中国太保在养老服务领域的合作伙伴法国欧葆庭，成为此次参展的唯一一家养老服务企业，填补了本届进博会养老服务板块参展商的空白。期间，太保养老投资公司与法国欧葆庭集团签署项目合作协议，合作范围从目前的养老运营服务延展至养老产业项目投资、股权合作、共享客户等领域。 （牛广文）

(责编：邢郑、付长超)