新华社北京11月11日电 题：“双11”11年：中国迈向消费大国的鲜明印记

新华社记者王雨萧、赵文君、张璇

11月11日，在浙江杭州阿里巴巴西溪园区媒体中心，大屏幕显示1小时3分59秒阿里巴巴平台上的成交额冲破1000亿元人民币。新华社记者 黄宗治 摄

14小时21分27秒，2000亿元——11日，天猫“双11”促销一启动，成交额屡创新高，巨大消费热潮扑面而来。

自2009年第一个“双11”诞生，“双11”11年的嬗变，见证中国迈向消费大国的坚定步伐。

购物之变，消费升级映射百姓美好生活

11年，中国百姓手中的“购物车”更多从线下走到线上，形式与内容之变，成为消费新时代的鲜明印记。

曾经，上世纪80年代的家庭少不了采购“三大件”——冰箱、彩电、洗衣机。随着老百姓“钱包”鼓起来，当“三大件”逐渐成为普通中国家庭的标配，一些着眼于生活细节、增添幸福感的“小电器”逐渐成为新的刚需。

以天猫“双11”成交额为例，2009年最受欢迎的家庭“三小件”是取暖机、电暖手器和加湿器；2017年则被新“三小件”——扫地机器人、空气净化器和吸尘器所取代；今年“双11”，蒸汽拖把、空气炸锅、除螨仪等品质电器成为消费者“新宠”。

小小“购物车”就像一台微型录像机，记录着中国消费的时代变迁。

2018年11月11日，快递员李颜招在北京金融街街道的一栋居民楼下联系顾客，准备送货上门。新华社发（徐钦 摄）

——从“买全国好货”到“扫全球尖货”

这几年，中国人的“购物车”国际范越来越足。

今年“双11”预售阶段，在考拉海购平台，母婴和个人洗护用品销售同比增长分别达137%和163%，数码、保健、家居等销售增长接近100%；第二届进博会上，西班牙“巨无霸”蓝鳍金枪鱼、意大利橄榄油等进口好货纷纷亮相。

苏宁控股集团董事长张近东表示，国际化是苏宁未来十年的战略重点。苏宁正通过加强与海外品牌合作、扩大原产地直采规模等动作，加速将海外优质商品引入国内，让中国消费者“足不出户买遍全球”。

——流水线产品“变身”定制商品

过去的“双11”，商家卖什么，消费者就买什么；如今的“双11”，消费者要什么，企业就造什么。

浙江慈溪商家余雪峰告诉记者，在健康、轻食的观念影响下，企业瞄准年轻消费者诉求，反向定制了一款三明治早餐机，1小时便卖出2500多件。

在圆通速递公司南昌转运中心，工作人员正在流水线上分拣快递包裹（2018年11月14日摄）。新华社记者 彭昭之 摄

“再没有一个整齐划一的中国消费者群体了。”国际咨询公司麦肯锡发布的报告如此判断。个性化消费需求颠覆了传统制造业的生产逻辑，不断升级的消费需求催生中国制造“七十二变”，柔性生产、反向定制成为新潮流。

——“花式服务”引领“新消费时代”

今年“双11”，天猫上线了包括上门美容服务、奢侈品养护、家电拆洗等超过55种服务消费，居然之家和红星美凯龙带来“家装外卖”上门服务，北京、上海、重庆等地的用户，15公里范围内可以像点外卖一样“下单”家具。

不可辜负的美食、说走就走的旅行、精彩纷呈的演出……国家统计局数据显示，前三季度，在全部居民最终消费支出中，服务消费占比50.6%，超过居民消费的“半壁江山”。不断涌现的各类“花式服务”，引领中国进入“新消费时代”。

走过11年，如今中国人的“购物车”里，商品与服务“比翼”，“洋货”和国潮“齐飞”……透过“买什么”“怎么买”的变迁，不断提质升级的消费，正在改变中国人的生活。

在江西省进贤县军山湖大闸蟹线上销售网点，工作人员准备将装箱的大闸蟹发货给网购的顾客（2018年11月9日摄）。新华社记者 彭昭之 摄

交易之变，效率提升让消费体验更舒心

“望穿秋水盼包裹”曾是每个“双11”买家的共同记忆。

北京市民李妍还记得，2009年“双11”，自己下单了一条裙子，“苦等”十几天才终于到货。而今年“双11”，李妍在苏宁下单了一台小家电，当天就“带着热气”送到她手中。

技术带来体验之变，物流的提升见证中国运输效率之变。

为应对“双11”这场快递界的“春运”，今年各家快递纷纷亮出“杀手锏”——

南京航空航天大学师生在校园临时快递取件点领取快递（2018年11月13日摄）。为应对“双十一”大量校园快递包裹，南京航空航天大学在原“快递超市”的基础上，将学校体育中心室内网球场搭建为临时快递取件点，方便在校师生取件。新华社记者 李博 摄

顺丰实施全流程智能化管理；中通快递投入可实现动态转向等功能的高运力卡车；申通快递上线AI智能客服机器人；圆通速递设立60余个城配及建包中心，简化中转和操作流程；韵达快递的“韵镖侠”App让快件搭上信息“快车”……

全自动化分拣流水线、AR量方技术、“物流天眼”……小小快递藏着不少“黑科技”。今年“双11”，苏宁将即时配送从生鲜向母婴、家电等多品类拓展，承诺“1公里全品类30分钟达”“3公里全品类1小时达”；菜鸟网络上线最新一代智能仓，在AI调度下，超千台机器人协同作业，发货能力提升60%。

国家邮政局局长马军胜介绍，2015年，快递小哥人均处理包裹量不到1万件。2019年，这个数字是1.69万件。这意味着快递业的劳动生产率5年内提高了70%。

越来越多的乡村百姓也在加入“买买买”行列——农村快递网点覆盖率达到95.22%，依托邮政网络，即使是最偏远的农村也可辗转通达快递。

飞速发展的物流技术、越织越密的物流网络让快递“爆仓”成为历史。“双11”也从最初下单后焦灼等待，到隔日达、当天达、1小时达……“人在家中坐，货从八方来”成为每个中国消费者看得见、摸得着的“小确幸”。

在贵州省龙里县一快递公司的自动化分拣车间，拣配员在流水线上工作（2018年11月13日摄）。新华社发（龙毅 摄）

技术带来的改变不只是物流。

从过去支付仅靠手动插拔U盾完成，到如今“摇摇头”“点点手”就能秒级支付……技术更迭带来支付手段的革新，让人们享受着更便捷、无感的支付体验。

蚂蚁金服首席技术官程立回忆，2010年推出快捷支付技术，让用户在支付时省去网银跳转，插U盾等繁琐步骤，支付成功率从60%大幅提升到了95%，不仅极大改善了“双11”的支付体验，也为中国移动支付的发展奠定了基础。

如今，移动支付早已融入日常，变成线上商业模式不可或缺的一环，支付过程中产生的大量数据也成为构建社会信用体系的重要来源。

大数据定向推送、区块链技术应用于商品防伪溯源、AI智能客服……技术“超进化”创造了全新的购物体验，让中国消费者买得更舒心。

理念之变，尽显中国市场“磁石”吸引力

如今的“双11”，已然是一场线上与线下“合奏”的盛大交响曲。

“在中国，为中国。”走进第二届进博会，不少外国参展商打出扎根中国的标语。感光变色隐形眼镜、“量肤定制”面膜、可监控体温的“望远镜”……越来越多来自全球的创意商品和品质尖货“跑”进中国，或与实体卖场签约，或携手电商平台线上开售。

中国市场的吸引力有多大？答案不言自明。

进博会上，波兰味奇食品集团与物美集团签下1000万欧元大单，看重的是物美旗下1500家门店的广泛市场。

波兰投资贸易局驻华首席代表尤德良说，今年上半年，波兰到中国出口增长率大幅提升，其中农副产品出口增长了77%。今年想报名进博会的波兰企业很多，都希望寻找中国商机，但因为“一展难求”很多企业报不上名。

工作人员在南京市雨花经济开发区一家智慧物流基地内忙碌（2016年11月3日摄）。该物流基地建筑面积达20多万平方米，可存储商品2000万件，日处理包裹181万件。整个物流基地实现全流程自动作业，从订单生成到商品出库，最快可缩短到30分钟。新华社发

天猫进出口事业群总经理刘鹏介绍，第二届进博会参展品牌中，有113个新品牌将入驻天猫国际，首次触达中国市场。截至目前，共有全球78个国家和地区22000多个海外品牌入驻天猫国际，覆盖4300多个品类。

“中国近14亿人的消费市场孕育巨大创新空间，也为我们推出更多好产品提供了平台。”澳大利亚智能穿戴健康产业有限公司总经理林文峰说。

新模式开启消费新空间——

11年“双11”，见证消费从线下走到线上，到如今线上线下“双花并开”的变迁。

苏宁利用社区小店联通线上线下，打造“1小时场景生活圈”，今年“双11”线上销售火爆的同时，不少订单来自线下实体店；在上海龙之梦购物公园，天猫智慧商圈每天三场“红包雨”，3天页面访问人数达到6万，打破单个商场红包互动的历史纪录……

“消费升级趋势下，不同场景之间的零售界限被打破，线上和线下不再是割裂的，而是深度融合。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说。

新主力激发消费新活力——

这个“双11”，“小镇青年”再次展示了强大的购买力。拼多多后台数据显示，11日上午，长安、五菱宏光、观致、名爵、宝沃等五家车企参与“双11”活动的“国民车型”全部售罄，这些车大多被来自三四线城市的下沉市场消费者买走。

赵萍表示，城镇化水平不断提高，城乡居民收入差距不断缩小，中等收入群体蕴藏大量消费新需求……这些都将成为消费市场平稳发展的坚实保障。

新技术提升消费新动能——

据中国信息通信研究院预测，2020至2025年间，5G商用将直接带动信息消费8.2万亿元。其中智能手机、可穿戴设备等终端产品的升级换代将释放4.3万亿元信息消费空间。

在苏宁易购集团副董事长孙为民看来，基于物联网、大数据、云计算等技术的智慧型零售已成为商业发展的必然趋势，也将成为拉动消费的重要抓手。

大海之大，在其辽阔深邃。国际咨询机构预测，未来10年，全球每发生1美元消费，就有12%来自中国消费者的贡献。

市场在哪里，未来就在哪里。近14亿人口和世界最大规模的中等收入群体，庞大内需市场支撑起中国经济广阔的发展空间。从世界工厂到世界市场，不断迈向高质量发展的中国，未来必将释放更大消费潜力，让中国红利惠及全球。

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(责编：曹昆)