开放，让上海拔节生长（人民论坛）

第二届中国国际进口博览会落下帷幕，四方宾客乘兴而来、满意而归。上海，再次以开放的气质、创新的品格、包容的气度，为世界打开了一扇认识中国、走进中国的窗口。
大都会、洋气、中西合璧、海派文化……都是对上海耳熟能详的描述。而蕴藏其中的，正是“开放”这个关键词。不积小流，无以成江海；没有开放，无以成上海。如今超高建筑林立的陆家嘴，当年只是阡陌农田。时光是魔术师，但真正发力的那只手，是开放。应开放而生、因开放而兴，开放的品格成就了上海的拔节生长。
上海的海纳百川，不是暂时的取舍，是始终不变的姿态。170多年前，开埠后的上海，就抓住“大航海时代”开辟的“全球化1.0”机遇，让原本只是打鱼纺纱的小地方，驶入城市发展快车道，并在数十年之后成长为“远东第一大都市”；上世纪90年代初，开发浦东的上海干部，大胆地提出“站在地球仪旁思考浦东开发”，硬是在浦西的万国建筑群对面，开辟出让全球顶尖公司抢滩逐鹿的新疆场；今天，从世博会到进博会，上海更是在“全球城市”的基础上，提出要建设“卓越的全球城市”，“对标国际最高标准、最好水平”成了它的新座右铭。
从中国地图上看，上海处于长江与东海的交汇处，襟江面海，得天独厚。但开放所指，不只地理位置，更是心理位置；不是一句口号，而是一个动词。去年，习近平主席在首届进博会上对上海提出的3条进一步开放要求，上海已基本落实。瞄准“更高水平开放”，上海跑出了加速度。从沪港通到沪伦通，上交所马不停蹄，打开通向世界的新通道；从上海自贸区到临港新片区，改革的“试验田”还在生长，对外开放的圆越画越大。据世界银行发布《2020年营商环境报告》显示，中国营商环境全球排名从去年的四十六位跃升至今年的三十一位，上海权重占55%，这是不可忽视的“上海分量”；特斯拉上海超级工厂从签约、拿地到开工，只花了不到半年时间，这是让世界惊叹的“上海速度”。
“长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。”这是中国对经济全球化的深刻判断，也是对这个时代开放潮流的深刻洞察。在这条大江大河中，总有站在潮头浪尖者，引领开放风气之先。上海推出的扩大开放100条落地生根，其他城市也纷纷试行扩大开放的新举措；上海自贸区改革作出诸多创新型探索，310多项制度创新成果渐次在全国复制推广。开放，不仅是对外开放，也是向内打开。我们需要更多城市与整个国家一起，打开视野、放眼世界，迈开步子、走向世界。
1995年，美国前国务卿基辛格到上海参观，在东方明珠电视塔上无限感慨：西方报纸说浦东开发只是一种姿态，但我看了浦东的规划后，觉得你们是实际行动，不是空话。今天，走出“四叶草”，世界各国参展商正准备在中国大展身手。“拉手”而不是“松手”，“拆墙”而不是“筑墙”，中国开放的大门不会关上，一定会越开越大。
《 人民日报 》（ 2019年11月12日 04 版）
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