协力进博会“越办越好”（进博会观察）

展厅众多、面积超大的“四叶草”——国家会展中心（上海），沿着墙上、地面色彩鲜明的指向标记，川流不息的人群总能顺利找到目的地； 6000多名“小叶子”志愿者随处可见，微笑回答难以计数的各种问题；每天数十万客流进出，周边交通秩序井然，人流导引随时调整……
诸多细节，见证第二届中国国际进口博览会城市服务保障的“不一般”。科学精准高效的“上海服务”，提升了参展客商的体验度、舒适度和满意度，成就了进博会的高光时刻。
“今天又走了两万步”
记者在场馆采访，常常听到感叹：“累！今天又走了两万步。”
其实，还有更多的服务保障人员，每天都在暴走。
上海市公安局青浦分局国家会展中心治安派出所，所长朱洪葵带领13名民警，走遍了场馆的每一个角落：展馆外围走一圈3.7公里；一墙之隔，内围走一圈又是3.7公里。展台固定安全吗、电线铺好没有、铁马布置是否稳当……每个安全细节都不放过，整个场馆走下来，就是20多公里。闭馆后，他们带领安保人员分7个责任区巡查，天天忙到零点以后。
同样忙碌的还有上海海关驻场监管关员。他们随身配有两大巡馆“神器”：一是单兵音视频设备，可将现场画面实时传回指挥中心；二是安装在5G手机上的巡馆APP，一扫即知各展位展商信息、展品清单、贸易方式等。用这款软件，展商也能一键呼叫现场关员。
为4300多名中外记者服务的新闻中心餐厅，500名厨师与工作人员穿梭往来。训练有素的“95后”“00后”服务员，每餐服务3小时以上，站得笔直走得轻盈，晚上收拾好桌椅，常常累得躺在地上就能睡着。
上海市卫生监督所和健康促进会人员也忙着巡馆，检查公共卫生安全隐患，杀灭蚊蝇等病媒，监控馆内空气水质、食品卫生和控烟水平。日行两万步，对他们来说很平常。
早上5点半，地铁17号线诸光路站灯火通明，各项巡检分秒必争：乘客分流隔离栏对齐没有、进出闸机系统是否正常……凌晨4点，一批批“小叶子”志愿者已经集中上车驶向会展中心，待离开时，月光已拖长他们的身影……来自各高校的“小叶子”，用严谨、专业又热情的服务，演绎了什么叫“志愿者精神”。
“听到了好多语种的‘谢谢’”
11月5日，接诊80多人；6日，213人……“参展人员越往后越容易疲惫，生病、意外伤害几率也越大，大家一定要做好准备。”在第四医疗站，上海市卫生健康委书记黄红叮嘱医护人员。
第二届进博会场馆内设有5个现场医疗站，58台自动体外除颤仪分布各处，250名红十字会志愿者分班巡馆，6000多名志愿者全都参加过心肺复苏等急救培训。场馆外，8辆救护车随时待命，全市33家定点医院参与急救服务。
“我们诊治的病人来自不少国家，”闵行区中心医院医生杨孟选说，“这几天，听到了好多语种的‘谢谢’。”杨医生接诊时，如遇呕吐、发烧等症状，一旁的上海市疾控中心青浦分中心医生周喆便忙着登记上报，收集呕吐物进行检验，防范传染病风险。
承担新闻中心后勤保障任务的，仍是担纲首届进博会新闻中心运营的上海文广实业公司。为保证新鲜，所有食材都当天凌晨运来。“集体用餐，饮食安全大于天”，这句话在新闻中心餐厅厨师长李康口中，不知说了多少遍。“每天的时间都‘切成块’，按部就班，一步不能耽误。”揣着降压药的进博会媒体餐饮保障组组长沈良，天天盯着菜品流转，不仅协调南北口味，还要考虑东西方差异，做到丰富、均衡、可口。考虑到去年不少记者工作紧张来不及吃饭，今年餐饮保障组特地协调每天提供3600份快餐，以备不时之需，结果大受欢迎。
“进得来、出得去、行得畅、吃得好、住得下、守得稳”
“刷新了第一届纪录！”11月6日，国家会展中心（上海）迎来大客流，当天进馆22.5万余人。由于应对措施完备，一切平安有序。
“家门口绿化装扮更漂亮了，我们出行也没受什么影响。”住在展馆附近的徐泾镇居民林阿伯满意地说。
3800多家企业、超过50万采购商和专业观众参展，展馆面积从30万平方米扩大到36万平方米，而交通管控范围却从首届9平方公里缩小到7平方公里，进博会对社会交通的影响进一步降低。这缘于交通管控方案更科学、更精细，反应也更迅捷。对标最高标准、最好水平，上海统筹做好区域环境改造、公共设施完善、交通路线优化等，全面提升区域功能品质，让中外展商和广大观众有便捷通畅的出行体验，随处可见赏心悦目的风景。
其实，第二届进博会的服务保障工作，从第一届闭幕时便已启动。城市服务保障领导小组成员单位增至66个，围绕“进得来、出得去、行得畅、吃得好、住得下、守得稳”要求，设立了15个专项保障组。进入倒计时100天后，各项重点工作倒排工期，任务深化细化，措施落地落实。主办方还启动“最美服务窗口”评选，发动市民为窗口服务打卡、点赞、找短板。
专业、高效、绿色、温馨，上海的“店小二”服务精神，在进博会上展示得淋漓尽致。着眼更高水平、力求更大成效，第二届进博会实现了服务更优良、保障更有力。
“第三届进博会倒计时359天！”10日下午，盛会刚刚闭幕，不少服务保障人员便发出了这样的信息。为了进博会“越办越好”，他们时刻准备着……
（记者姜泓冰、谢卫群、曹玲娟、田泓、沈文敏、巨云鹏）
《 人民日报 》（ 2019年11月12日 06 版）
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