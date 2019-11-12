开放合作，做大全球市场蛋糕（评论员观察）

经济全球化是历史潮流，只有与历史潮流、时代大势同频共振，才能更好地把握机遇、赢得明天

“我在这里看到了中国的开放与未来”，国际政要的评价，彰显着第二届中国国际进口博览会的分量。世界500强和行业龙头企业参展数量超过250家，境内外专业观众注册超过50万人，境外采购商由去年3600人左右增至7000多人……中国主动向世界开放市场，为世界开放合作注入澎湃动力。

从第一届到第二届，进博会展示着中国推动世界开放合作的坚定决心和务实行动。设立上海自由贸易试验区临港新片区、设立科创板并试点注册制、外商投资法即将施行……1年来，习近平主席在首届进博会上宣布的中国扩大对外开放5方面举措，已经基本落实；中国同有关国家达成98项合作事项，23项已经办结，47项取得积极进展，28项正在加紧推进。中国说到做到、重诺守信，用实际行动兑现扩大开放的承诺，推动共建开放合作的世界经济。

天下大势，浩浩荡荡。中国为什么从理念上如此认同、从态度上如此重视、在实践中如此推动世界各国开放合作？因为经济全球化是历史潮流，只有与历史潮流、时代大势同频共振，才能更好地把握机遇、赢得明天。当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋。让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。

当前，世界再次来到一个十字路口。当逆全球化、保护主义等思潮沉渣泛起，世界经济怎么看、怎么办、怎么干的问题摆在人类社会面前。习近平主席指出，“不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的。”只要平等相待、互谅互让，就没有破解不了的难题。我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。唯有如此，才能引领世界经济走出困境，才能继续推进经济全球化。

世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。各国应该坚持人类优先的理念，而不应把一己之利凌驾于人类利益之上。我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。唯有继续深化开放合作，推动建设开放型世界经济，才能共同应对世界经济发展的风险挑战，在推动经济全球化的过程中引领世界经济持续发展。

亚洲基础设施投资银行成员增至100个，同中国签署“一带一路”合作文件的国家增至137个、国际组织增至30个，区域全面经济伙伴关系协定15个成员国已经整体上结束谈判……中国作为国际合作的倡导者和多边主义的支持者，一直致力于为世界提供开放合作的国际平台。“希腊将同中方一道维护多边主义”“站在世界经济和国际贸易的十字路口，塞尔维亚和中国选择同一条道路——开放合作而不是封闭，这条路将通往和平合作、共同繁荣”……各国政要的态度，说明开放合作的中国方案赢得越来越多国家的支持，汇聚起共同推动经济全球化向前发展的合力。

“迎的是五洲客，计的是天下利”。进博会的故事还会继续书写下去，中国开放的大门只会越开越大，从而有力推动经济全球化进程，为世界经济增长带来更多新的机遇。

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)