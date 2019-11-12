人民网>>财经

开放合作，做大全球市场蛋糕（评论员观察）

——推动建设开放型世界经济①

李 拯

2019年11月12日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　经济全球化是历史潮流，只有与历史潮流、时代大势同频共振，才能更好地把握机遇、赢得明天

　　

　　“我在这里看到了中国的开放与未来”，国际政要的评价，彰显着第二届中国国际进口博览会的分量。世界500强和行业龙头企业参展数量超过250家，境内外专业观众注册超过50万人，境外采购商由去年3600人左右增至7000多人……中国主动向世界开放市场，为世界开放合作注入澎湃动力。

　　从第一届到第二届，进博会展示着中国推动世界开放合作的坚定决心和务实行动。设立上海自由贸易试验区临港新片区、设立科创板并试点注册制、外商投资法即将施行……1年来，习近平主席在首届进博会上宣布的中国扩大对外开放5方面举措，已经基本落实；中国同有关国家达成98项合作事项，23项已经办结，47项取得积极进展，28项正在加紧推进。中国说到做到、重诺守信，用实际行动兑现扩大开放的承诺，推动共建开放合作的世界经济。

　　天下大势，浩浩荡荡。中国为什么从理念上如此认同、从态度上如此重视、在实践中如此推动世界各国开放合作？因为经济全球化是历史潮流，只有与历史潮流、时代大势同频共振，才能更好地把握机遇、赢得明天。当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你，各国经济融合是大势所趋。让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。

　　当前，世界再次来到一个十字路口。当逆全球化、保护主义等思潮沉渣泛起，世界经济怎么看、怎么办、怎么干的问题摆在人类社会面前。习近平主席指出，“不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的。”只要平等相待、互谅互让，就没有破解不了的难题。我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。唯有如此，才能引领世界经济走出困境，才能继续推进经济全球化。

　　世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。各国应该坚持人类优先的理念，而不应把一己之利凌驾于人类利益之上。我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。唯有继续深化开放合作，推动建设开放型世界经济，才能共同应对世界经济发展的风险挑战，在推动经济全球化的过程中引领世界经济持续发展。

　　亚洲基础设施投资银行成员增至100个，同中国签署“一带一路”合作文件的国家增至137个、国际组织增至30个，区域全面经济伙伴关系协定15个成员国已经整体上结束谈判……中国作为国际合作的倡导者和多边主义的支持者，一直致力于为世界提供开放合作的国际平台。“希腊将同中方一道维护多边主义”“站在世界经济和国际贸易的十字路口，塞尔维亚和中国选择同一条道路——开放合作而不是封闭，这条路将通往和平合作、共同繁荣”……各国政要的态度，说明开放合作的中国方案赢得越来越多国家的支持，汇聚起共同推动经济全球化向前发展的合力。

　　“迎的是五洲客，计的是天下利”。进博会的故事还会继续书写下去，中国开放的大门只会越开越大，从而有力推动经济全球化进程，为世界经济增长带来更多新的机遇。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月12日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved