“五力”彰显中国经济发展前景向好

今年特别是下半年以来，我国经济下行压力加大。理性看待中国经济运行发展态势和走势，既要立足当前，又要放眼长远；既要未雨绸缪地认清短期运行中的困难挑战，又要客观实际地分析中长期向好发展的有利条件。实质上，中国经济的表现仍是积极的，持续砥砺前行的趋势并未改变。

宏观动力总体稳定。面对外部风险挑战冲击，中国经济守住了稳增长、保就业的下限和防通胀的上限。从总体看，主要宏观经济指标运行稳定。前三季度国内生产总值（GDP）增长6.2%，季度经济运行继续保持在合理区间，增速在全球主要经济体中位居前列；价格总水平温和可控，前9个月居民消费价格上涨2.5%，扣除食品和能源的核心CPI涨幅基本稳定在较低水平；全国城镇新增就业持续增加，月度城镇调查失业率基本稳定在5.3%以内。从供给看，工业经济和服务经济增长表现抢眼。符合产业转型升级方向的高技术制造业、装备制造业等工业新动能快速增长；信息传输、软件和信息技术服务业等战略性新兴服务业和现代服务业保持两位数以上的强劲增势。从需求看，内需继续发挥着经济增长的主引擎作用。前三季度消费和投资对经济增长的贡献超过八成，消费结构升级和投资补短板对经济的平稳增长起到了较好的支撑作用。

微观活力持续增强。发展环境的持续优化，促使市场主体活力不断释放。一是创新创业热情继续上升。2018年“三新”经济增加值占GDP比重达16.1%，比上年提高0.3个百分点；今年前9个月，日均新登记企业达1.89万户，新设市场主体蓬勃发展，“双创”示范基地、专业化创新创业孵化平台和载体大量增加。二是民营企业活跃度提高。前三季度，民营经济生产总体较旺，规模以上工业私营企业增加值增长8.0%，快于全部规模以上工业增加值2.2个百分点。三是居民消费行为更趋多样。基本生活品类消费增长稳中有升，互联网+消费保持蓬勃发展，居民在交通通信、教育文化娱乐、医疗保健等改善型、服务性消费方面的人均支出增长较快，个性化及比较注重个人体验的产品消费需求增长迅猛。

增长潜力依然巨大。经济规模体量逐步扩大，传统动能增长趋弱，新旧动能接续转换中实现经济较快增长的难度加大，但良好的基本面辅之以广阔的市场空间，经济发展的潜能和韧性犹在。一是完备的产业体系和不断健全完善的基础设施体系将对经济发展提供强力支撑。产业和基础设施领域补短板、改造提质和升级增效，将直接扩大有效投资，提升中长期供给能力，带动就业和改善民生，为经济发展积蓄能量、增添发展后劲。二是新型工业化、新型城镇化将发掘更多内生增长动力。工业化、城镇化进程纵深推进，与信息化、新技术、“互联网+”等结合，将催生更多新的投资和消费需求的增长点，带动乡村振兴，促进形成城乡均衡互动发展格局。三是市场和资源潜力助力经济持续健康发展。我国有近14亿人口的市场规模、全球最大的中等收入群体、1亿多个市场主体和近9亿劳动力资源、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源，“工程师红利”接棒“人口红利”将愈益巩固经济发展的质量效益。四是区域经济协调发展不断拓展经济发展新空间。随着京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角等一系列重大区域发展战略的深入实施，经济带、城市群、都市圈将加快地区经济的联动发展，一批新的经济增长极正在发展壮大。

发展魅力仍然充足。中国经济长期扮演着世界经济稳定器的角色，尽显独特魅力。一方面，高水平对外开放和国内营商环境大幅改善，彰显我国市场魅力。从“走出去”看，“一带一路”倡议提出6年多来，中国与沿线国家的货物贸易总额已超过6万亿美元，对沿线国家的累计投资超过1000亿美元，为当地创造了30多万个就业岗位。从“引进来”看，营商环境明显改善直接增强我国对外资的吸引力。今年前三季度全国新设立外商投资企业近3.1万家，实际使用外资同比增长6.5%，在全球投资意愿不强的背景下，中国仍是外资青睐的热土。另一方面，生态环境质量持续改善，居民获得感不断增强。“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心，推动污染防治攻坚战不断取得积极进展，全国水、土和空气质量持续改善，节能环保、生态健康等绿色经济发展方兴未艾，新的增长点加快孕育形成。

宏观经济治理能力不断优化。从中长期看，创新和完善宏观调控将为经济行稳致远保驾护航。以国家发展规划为战略导向，以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、区域等协同发力的宏观调控制度体系逐步健全。从短期看，供给侧结构性改革举措和逆周期调节政策将力促经济平稳运行。供给侧结构性改革着力在“巩固、增强、提升、畅通”方面做文章，将推动供给体系存量优化和增量提升；积极的财政政策继续在补短板、降成本方面求实效，将进一步激发市场主体活力和动力；稳健的货币政策在畅通货币传导机制、引导市场利率水平下行方面下功夫，将为实体经济发展提供更加合理充裕的流动性支持。

综合来看，中国经济“形稳、质优、势好”的总体特征并未改变，发展前景依然十分光明。只要我们认清当前经济形势，把握经济运行规律和发展的大势，就能不为眼前、局部的困难挑战所扰，坚定信心、下定决心，实现既定的目标任务。

（作者为中国宏观经济研究院经济研究所形势室主任）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 10 版）

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